Дмитрий Селюк: Создатели Суперлиги не силы зла, свою миссию выполнили – сработали на благо клубов

И, думаю, что в ближайшие годы Суперлига все равно будет создана, может, под другим названием.

Выступление этих 12 клубов подтолкнуло УЕФА на то, что нужно делиться с клубами, выплачивать им больше. Свою миссию эти 12 человек выполнили – они сработали на благо клубов. И, возможно, в этом и заключалась главная идея создателей Суперлиги.

И никто не обращает внимание на важную вещь. В воскресенье эта группа из 12 руководителей объявила о создании Суперлиги, которая будет финансово независимой и финансово успешной. И уже в понедельник УЕФА объявил об увеличении финансовых выплат клубам в Лиге чемпионов.

- Дмитрий, мировая футбольная общественность вздохнула с облегчением: силы добра победили силы зла. - Не было никаких сил добра и сил зла. Группа руководителей топ-клубов, которые умеют зарабатывать деньги, показали, что хотят перемен в футболе.

Кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить Александра Валерьевича Дюкова с избранием в Исполком УЕФА.

- Вы делаете из Переса и Аньелли святых. Они далеко не святые…

- Я не делаю из них святых, я их считаю новаторами в футболе.

- И все-таки, я настаиваю, что силы добра одержали верх над силами зла. Миллионы болельщиков выступили против Суперлиги. А футбол и создан для болельщиков, они всегда правы.

- Всегда будет много недовольных, к сожалению, в мире бедных больше, чем богатых. Возьмите большие международные саммиты - всегда собираются толпы антиглобалистов, они всегда против богатых компаний.

Мой дедушка боролся за то, чтобы не было бедных, а эти манифестанты борются, чтобы не было богатых.

- Не против богатых клубов выступали болельщики того же «Челси». А против того, что эти 12 заговорщиков хотели разрушить вековые устои, против того, чтобы чемпионат Англии превратился во второразрядный турнир. Потому что УЕФА не пошел бы на попятную, гранды выгнали бы из национальных чемпионатов. Вчера еще и игроки из этих же топ-клубов поголовно выступили против Суперлиги, потому что они хотят играть на чемпионатах Европы и мира. Вот почему поднялась огромная волна возмущения и смела этих проходимцев, спасла мировой футбол от развала.

- Уверен, что в конечном итоге все эти вопросы были бы урегулированы. Понятно, что чемпионат Европы или мира без главных звезд провалится. Что значит, УЕФА запретит играть за сборные? Есть профсоюз игроков, есть суд. Уверен, суд был бы на стороне футболистов, и они продолжили бы играть за свои сборные.

Другое дело, что на урегулирование всех вопросов ушел бы год, а за год столько дров наломали бы.

- С этим разобрались. УЕФА поставил ультиматум «Реалу»: если не уйдет в отставку Флорентино Перес, клуб исключат из еврокубков. Как думаете, Перес уйдет?

- Думаю, в такой ситуации Пересу придется уходить. Но хочу сказать, что эти 12, назовем их реформаторами, не смогли простоять, продержаться больше двух дней. Не проявили стойкость. На них надавили и они дрогнули.