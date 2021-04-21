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УЕФА громил Суперлигу, чтобы создать свою. Из Лиги чемпионов
21 апреля 14:29
автор: Артем Зибрак

УЕФА громил Суперлигу, чтобы создать свою. Из Лиги чемпионов

Если Суперлига – зло, то почему новая Лига чемпионов от УЕФА – нет?

Вакханалия по поводу создания Суперлиги была столь громкой, что для многих стороной прошло объявление УЕФА об очередной реформе Лиги чемпионов. Собственно, на то и был расчет революционеров, заявивших о создании своего турнира за считанные часы до пресс-конференции европейских футбольных чиновников.

Но, кажется, Флорентино Перес и компания немного перестарались, ведь если бы они позволили всем чуть внимательнее присмотреться к предложению УЕФА, многие испытали бы чувство дежавю, поскольку оно решает ровно те же самые задачи, что и должна была несостоявшаяся Суперлига – удержание грандов на вершине, увеличение топ-матчей между ними и увеличение доход всех причастных. Вся разница в названии и организаторах, к потным ладошкам которых прилипнет часть доходов.

Самое главное из заявленного. Количество участников основного раунда Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36. Этих четверых доберут из четырех ведущих лиг (сейчас это Англия, Италия, Испания и Германия) в соответствии с клубным рейтингом УЕФА среди клубов, занявших с пятого по седьмое место. Вы не поверите, но теперь АПЛ может быть представлена теми же самыми шестью клубами, которые были готовы отколоться. Такое вот совпадение.

Получается забавно. Объединение 12 топ-клубов в неподконтрольную УЕФА Суперлигу, куда должны были приглашаться и другие, это «не проект, а плевок в лицо всем любителям футбола, лишающий нас ценностей» (сокращенная цитата Александера Чеферина), а практически гарантированное участие тех же 12 клубов в суперлиге под названием Лига чемпионов – это великий прогресс европейского футбола. Ну, да.

Суперлига – закрытый клуб по интересам? Так Лига чемпионов уже давно превратилась в закрытый клуб, куда из вежливости пока еще допускают «Олимпиакос», «Брюгге» и «Мидтъюлланд» без шансов на серьезную борьбу, потому что постоянные участники плей-офф получают в разы больше призовых, имеют больший бюджет, скупают все, что шевелится, вновь обходят всех остальных, получают больше призовых, скупают все, что шевелится... И так по кругу, пока за Неймара не заплатят миллиард.

В нынешнем сезоне в 1/8 финала ЛЧ вне топ-5 лиг оказался только «Порту», в прошлом – никто. Для сравнения, в сезоне-2006/07 здесь были ПСВ, «Селтик» и тот же «Порту», на следующий год «Порту», «Олимпиакос», «Селтик» и «Фенербахче», затем до плей-офф добрались «Порту», «Спортинг» и «Панатинаикос». В общем, вы уловили суть, да?

Второе важное изменение – формат самого соревнования. Групповой этап заменят общей лигой, в которой каждая команда сыграет по «швейцарской системе» 10 матчей (по пять дома и на выезде). Эта концепция заимствована у шахмат. Чтобы определить лучших среди большой группы участников, не обязательно, чтобы каждый играл с каждым. Достаточно, чтобы каждый сыграл с себе подобным.

Первый тур пройдет по жеребьевке (или в соответствии с рейтингом команд), а во втором победители сыграют с победителями, проигравшие – с проигравшими, а «ничейники» между собой. Таким образом, к десятому туру все участники сами определят свое местоположение на этой пирамиде счастья. Первые восемь автоматом выйдут в плей-офф, а следующие 16 клубов определят еще восемь счастливчиков в дополнительных стыковых матчах (ура, еще больше важных и прибыльных игр!).

Идея прикольная, но зачем она вообще нужна? А все дело в том, что грандам неприбыльно и неинтересно играть с аутсайдерами, поэтому им нашли формулу, где они будут биться между собой. Больше топовых матчей – больше денег. Ой, ничего не напоминает? В Суперлиге была запланирована иная структура, но ровно с теми же самыми целями – больше игр между топ-клубами и увеличение прибыли. Только они не делали вид, что «Мидтъюлланд» такой же полноценный участник соревнований.

Так что разговоры о «позорном и эгоистичном поступке, основанном на жадности» (снова Чеферин) – обычное лицемерие. Его организация реорганизует Лигу чемпионов ровно на тех же основаниях, только в более демократичных декорациях, сути которых они не меняют. Неслучайно во вторник, то есть уже после объявления о создании Суперлиги, появилась новость, что УЕФА ведет переговоры с инвестиционным фондом (естественно, британским) об увеличении бюджета Лиги чемпионов с 4,5 млрд евро до 7 млрд. То есть также пытается увеличить прибыль топ-клубов, как они собирались делать это в Суперлиге, только в чуть меньших масштабах. Вот и вся разница.

Что мы имеем в итоге? УЕФА страхует топ-клубы от неудач, за уши тянет их европейский супертурнир Лигу чемпионов, в котором под них полностью меняет систему проведения соревнований, накачивает их сверхдоходами и умудряется параллельно критиковать Суперлигу за то, что она «убивала дух футбола». Эмблема УЕФА должна стать официальным логотипом лицемерия.

источник: «Советский спорт»
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