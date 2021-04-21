УЕФА громил Суперлигу, чтобы создать свою. Из Лиги чемпионов

Вакханалия по поводу создания Суперлиги была столь громкой, что для многих стороной прошло объявление УЕФА об очередной реформе Лиги чемпионов. Собственно, на то и был расчет революционеров, заявивших о создании своего турнира за считанные часы до пресс-конференции европейских футбольных чиновников.

Но, кажется, Флорентино Перес и компания немного перестарались, ведь если бы они позволили всем чуть внимательнее присмотреться к предложению УЕФА, многие испытали бы чувство дежавю, поскольку оно решает ровно те же самые задачи, что и должна была несостоявшаяся Суперлига – удержание грандов на вершине, увеличение топ-матчей между ними и увеличение доход всех причастных. Вся разница в названии и организаторах, к потным ладошкам которых прилипнет часть доходов.

Самое главное из заявленного. Количество участников основного раунда Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36. Этих четверых доберут из четырех ведущих лиг (сейчас это Англия, Италия, Испания и Германия) в соответствии с клубным рейтингом УЕФА среди клубов, занявших с пятого по седьмое место. Вы не поверите, но теперь АПЛ может быть представлена теми же самыми шестью клубами, которые были готовы отколоться. Такое вот совпадение.

Получается забавно. Объединение 12 топ-клубов в неподконтрольную УЕФА Суперлигу, куда должны были приглашаться и другие, это «не проект, а плевок в лицо всем любителям футбола, лишающий нас ценностей» (сокращенная цитата Александера Чеферина), а практически гарантированное участие тех же 12 клубов в суперлиге под названием Лига чемпионов – это великий прогресс европейского футбола. Ну, да.

Суперлига – закрытый клуб по интересам? Так Лига чемпионов уже давно превратилась в закрытый клуб, куда из вежливости пока еще допускают «Олимпиакос», «Брюгге» и «Мидтъюлланд» без шансов на серьезную борьбу, потому что постоянные участники плей-офф получают в разы больше призовых, имеют больший бюджет, скупают все, что шевелится, вновь обходят всех остальных, получают больше призовых, скупают все, что шевелится... И так по кругу, пока за Неймара не заплатят миллиард.