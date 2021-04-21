УЕФА громил Суперлигу, чтобы создать свою. Из Лиги чемпионов

Вакханалия по поводу создания Суперлиги была столь громкой, что для многих стороной прошло объявление УЕФА об очередной реформе Лиги чемпионов. Собственно, на то и был расчет революционеров, заявивших о создании своего турнира за считанные часы до пресс-конференции европейских футбольных чиновников.
Но, кажется, Флорентино Перес и компания немного перестарались, ведь если бы они позволили всем чуть внимательнее присмотреться к предложению УЕФА, многие испытали бы чувство дежавю, поскольку оно решает ровно те же самые задачи, что и должна была несостоявшаяся Суперлига – удержание грандов на вершине, увеличение топ-матчей между ними и увеличение доход всех причастных. Вся разница в названии и организаторах, к потным ладошкам которых прилипнет часть доходов.
Самое главное из заявленного. Количество участников основного раунда Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36. Этих четверых доберут из четырех ведущих лиг (сейчас это Англия, Италия, Испания и Германия) в соответствии с клубным рейтингом УЕФА среди клубов, занявших с пятого по седьмое место. Вы не поверите, но теперь АПЛ может быть представлена теми же самыми шестью клубами, которые были готовы отколоться. Такое вот совпадение.
Получается забавно. Объединение 12 топ-клубов в неподконтрольную УЕФА Суперлигу, куда должны были приглашаться и другие, это «не проект, а плевок в лицо всем любителям футбола, лишающий нас ценностей» (сокращенная цитата Александера Чеферина), а практически гарантированное участие тех же 12 клубов в суперлиге под названием Лига чемпионов – это великий прогресс европейского футбола. Ну, да.
Суперлига – закрытый клуб по интересам? Так Лига чемпионов уже давно превратилась в закрытый клуб, куда из вежливости пока еще допускают «Олимпиакос», «Брюгге» и «Мидтъюлланд» без шансов на серьезную борьбу, потому что постоянные участники плей-офф получают в разы больше призовых, имеют больший бюджет, скупают все, что шевелится, вновь обходят всех остальных, получают больше призовых, скупают все, что шевелится... И так по кругу, пока за Неймара не заплатят миллиард.
В нынешнем сезоне в 1/8 финала ЛЧ вне топ-5 лиг оказался только «Порту», в прошлом – никто. Для сравнения, в сезоне-2006/07 здесь были ПСВ, «Селтик» и тот же «Порту», на следующий год «Порту», «Олимпиакос», «Селтик» и «Фенербахче», затем до плей-офф добрались «Порту», «Спортинг» и «Панатинаикос». В общем, вы уловили суть, да?
Второе важное изменение – формат самого соревнования. Групповой этап заменят общей лигой, в которой каждая команда сыграет по «швейцарской системе» 10 матчей (по пять дома и на выезде). Эта концепция заимствована у шахмат. Чтобы определить лучших среди большой группы участников, не обязательно, чтобы каждый играл с каждым. Достаточно, чтобы каждый сыграл с себе подобным.
Первый тур пройдет по жеребьевке (или в соответствии с рейтингом команд), а во втором победители сыграют с победителями, проигравшие – с проигравшими, а «ничейники» между собой. Таким образом, к десятому туру все участники сами определят свое местоположение на этой пирамиде счастья. Первые восемь автоматом выйдут в плей-офф, а следующие 16 клубов определят еще восемь счастливчиков в дополнительных стыковых матчах (ура, еще больше важных и прибыльных игр!).
Идея прикольная, но зачем она вообще нужна? А все дело в том, что грандам неприбыльно и неинтересно играть с аутсайдерами, поэтому им нашли формулу, где они будут биться между собой. Больше топовых матчей – больше денег. Ой, ничего не напоминает? В Суперлиге была запланирована иная структура, но ровно с теми же самыми целями – больше игр между топ-клубами и увеличение прибыли. Только они не делали вид, что «Мидтъюлланд» такой же полноценный участник соревнований.
Так что разговоры о «позорном и эгоистичном поступке, основанном на жадности» (снова Чеферин) – обычное лицемерие. Его организация реорганизует Лигу чемпионов ровно на тех же основаниях, только в более демократичных декорациях, сути которых они не меняют. Неслучайно во вторник, то есть уже после объявления о создании Суперлиги, появилась новость, что УЕФА ведет переговоры с инвестиционным фондом (естественно, британским) об увеличении бюджета Лиги чемпионов с 4,5 млрд евро до 7 млрд. То есть также пытается увеличить прибыль топ-клубов, как они собирались делать это в Суперлиге, только в чуть меньших масштабах. Вот и вся разница.
Что мы имеем в итоге? УЕФА страхует топ-клубы от неудач, за уши тянет их европейский супертурнир Лигу чемпионов, в котором под них полностью меняет систему проведения соревнований, накачивает их сверхдоходами и умудряется параллельно критиковать Суперлигу за то, что она «убивала дух футбола». Эмблема УЕФА должна стать официальным логотипом лицемерия.