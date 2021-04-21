Самара в финале Кубка России! Выстояли в Грозном и выиграли по пенальти

ЗНАКОМСТВО С САМАРОЙ

Эта игра стала затравкой перед московским дерби во втором полуфинале Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА. Жребий оказался благосклонен к обоим полуфиналистам, сведя их друг с другом. Все-таки два других оставшихся в строю соперника на бумаге выглядят сильнее, так что таких исход жеребьевки подарил шанс выйти в финал, второй за всю историю клубов. Что любопытно, первый случай произошел с ними в один год – в 2004-м грозненцы оказались сильнее благодаря голу Андрея Федькова в 92-й минуте. Они, к слову, тогда представляли подэлитный дивизион.

У хозяев обращает на себя внимание появление в стартовом составе зимнего новичка нападающего Ладислава Альмаси, получившего всего 149 минут в РПЛ, тогда как забивший «Химкам» гол-красавец ударом через Георгий Мелкадзе неожиданно остался в запасе. Сыграл словак слабо и в начале второго тайма был заменен на Бернарда Беришу.

С «Крыльями Советов» мы знакомимся заново, и это не праздный интерес. Обновленная прошлым летом команда лидирует в ФНЛ и почти наверняка в следующем сезоне вновь будет играть в элите. Антона Зиньковского, Никиту Чернова и Рикарду Алвеша российские болельщики уже хорошо знают по прошлому сезону, а вот к разрывающему ФНЛ Ивану Сергееву был наиболее пристальный интерес. Отличиться ему удалось только в послематчевой серии пенальти.

Отметим также, что наставник гостей Игорь Осинькин оставил на скамейке запасных опытных Евгения Фролова, Сергея Божина, Владимира Полуяхтова, Дмитрия Комбарова и Максима Канунникова. Не может не радовать стремление тренера доверять молодым игрокам. И судя по результатам сезона, доверие это оправданно, ведь команда добралась еще и до решающего матча в Кубке России.

«КРЫЛЬЯ» ГОТОВЫ К РПЛ?

Первый тайм не обнаружил принципиальной разницы в классе команд. Игроки «Ахмата» благодаря фактору родных трибун и более опытному подбору исполнителей имели территориальное преимущество и несколько раз вынудили вратаря Ивана Ломаева включиться в игру на максимум – опасно били Артем Тимофеев, Евгений Харин (со штрафного) и Антон Швец (практически выход один на один). В своих непосредственных обязанностях он преуспел, а вот его игра ногами выдавала нервозность – пара передач в простых ситуациях завершилась аутом.