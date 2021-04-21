Самара в финале Кубка России! Выстояли в Грозном и выиграли по пенальти

ЗНАКОМСТВО С САМАРОЙ
Эта игра стала затравкой перед московским дерби во втором полуфинале Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА. Жребий оказался благосклонен к обоим полуфиналистам, сведя их друг с другом. Все-таки два других оставшихся в строю соперника на бумаге выглядят сильнее, так что таких исход жеребьевки подарил шанс выйти в финал, второй за всю историю клубов. Что любопытно, первый случай произошел с ними в один год – в 2004-м грозненцы оказались сильнее благодаря голу Андрея Федькова в 92-й минуте. Они, к слову, тогда представляли подэлитный дивизион.
У хозяев обращает на себя внимание появление в стартовом составе зимнего новичка нападающего Ладислава Альмаси, получившего всего 149 минут в РПЛ, тогда как забивший «Химкам» гол-красавец ударом через Георгий Мелкадзе неожиданно остался в запасе. Сыграл словак слабо и в начале второго тайма был заменен на Бернарда Беришу.
С «Крыльями Советов» мы знакомимся заново, и это не праздный интерес. Обновленная прошлым летом команда лидирует в ФНЛ и почти наверняка в следующем сезоне вновь будет играть в элите. Антона Зиньковского, Никиту Чернова и Рикарду Алвеша российские болельщики уже хорошо знают по прошлому сезону, а вот к разрывающему ФНЛ Ивану Сергееву был наиболее пристальный интерес. Отличиться ему удалось только в послематчевой серии пенальти.
Отметим также, что наставник гостей Игорь Осинькин оставил на скамейке запасных опытных Евгения Фролова, Сергея Божина, Владимира Полуяхтова, Дмитрия Комбарова и Максима Канунникова. Не может не радовать стремление тренера доверять молодым игрокам. И судя по результатам сезона, доверие это оправданно, ведь команда добралась еще и до решающего матча в Кубке России.
«КРЫЛЬЯ» ГОТОВЫ К РПЛ?
Первый тайм не обнаружил принципиальной разницы в классе команд. Игроки «Ахмата» благодаря фактору родных трибун и более опытному подбору исполнителей имели территориальное преимущество и несколько раз вынудили вратаря Ивана Ломаева включиться в игру на максимум – опасно били Артем Тимофеев, Евгений Харин (со штрафного) и Антон Швец (практически выход один на один). В своих непосредственных обязанностях он преуспел, а вот его игра ногами выдавала нервозность – пара передач в простых ситуациях завершилась аутом.
Защищался «Ахмат» грамотно, не позволяя развернуться латералям соперника Зиньковскому и Роману Ежову (они периодически менялись местами) и тем самым отрезав Сергеева от игры. Смущала только неоднозначная работа арбитра Владимира Москалева. В матче было много стыков и единоборств, но почему-то большинство из таких пограничных эпизодов трактовались в пользу хозяев. Под занавес тайма уставший от двойных стандартов Ежов высказал что-то лайнсмену и получил желтую карточку.
Это преимущество в эпизодах и помогало грозненцам заполучить определенное преимущество, при том, что в остальном гости им не уступали ни в скорости, ни в борьбе, ни в качестве контроля мяча. В чем хозяева были лучше, так это в конкретике у чужих ворот. Статистика ударов после первого тайма: 5-4 (5-0 в створ).
СТОЙКОСТЬ И ПИЖОНСТВО БЕРИШИ
Андрей Талалаев несколько минут понаблюдал за происходящим и бросил в бой дриблера Беришу. Он занял позицию в центре нападения и вскоре после классного заброса Тимофеева выскочил один на один с Ломаевым, и вот тут арбитр Москалев компенсировал все спорные свистки в пользу хозяев.
Вратарь выбежал за пределы штрафной, оказался обыгран Беришей и откровенно оттолкнул его руками. Косовар на свою беду удержался на ногах и устремился за мячом, но Ломаев его опередил и выбил на угловой. Москалев фол не зафиксировал, что было бы просто невозможно, если бы нападающий «Ахмата» рухнул сразу после контакта. Получается, что мужской поступок Бериши обернулся против него. Вот и критикуй потом игроков за падение после малейшего контакта.
Этот эпизод вполне может претендовать на статус ключевого, поскольку и во втором тайме в целом игра была равной. До выхода Мелкадзе на 67-й минуте самарцы даже побольше владели мячом, тогда как хозяева допускали много ошибок в единоборствах и за 45 минут собрали коллекцию из четырех предупреждений, а больше ничем особенным не запомнились.
В нынешнем Кубке дополнительное время не предусмотрено, так что после второго тайма команды отправились бить серию пенальти. Специально под нее Осинькин выпустил опытных Комбарова и Фролова, а Талалаев – Александра Пуцко и Габриэла Янку. Ход Осинькина сработал лучше. Комбаров свой 11-метровый реализовал, а вратарь взял два пенальти – как раз от Янку и позорно-пижонский удар Бериши, повторившего «подвиг» Федора Смолова на ЧМ-2018. Часто ли представители ФНЛ добираются до финала Кубка?
Кубок России. Полуфинал
«Ахмат» - «Крылья Советов» - 0:0 (1:4 по пен.)
Серия пенальти: Сергеев – 0:1. Пуцко – 1:1. Алвеш – 1:2. Янку – 1:2 (вратарь). Голенков – 1:3. Бериша – 1:3 (вратарь). Комбаров – 1:4.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Анхель, Ненахов, Швец (Пуцко, 90+4), Тимофеев, Богосавац, Ильин (Янку, 90+4), Харин (Мелкадзе, 67), Альмаси (Бериша, 53).
«Крылья Советов»: Ломаев (Фролов, 90+2), Чернов, Зеффан, Солдатенков, Ежов (Кабутов, 86), Витюгов (Комбаров, 90+2), Алвеш, Горшков, Зиньковский, Сарвели (Голенков, 82), Сергеев.
Предупреждения: Алвеш, 5. Ненахов, 44. Ежов, 45+2. Ильин, 46. Анхель, 51. Семенов, 60. Швец, 66. Горшков, 74. Кабутов, 90+3.
Судья: Москалев (Воронеж).