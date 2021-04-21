Самара в финале Кубка России! Выстояли в Грозном и выиграли по пенальти

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Примейра 2-й тайм, 67' Санта-Клара 0 Морейренсе 0 П1 2.60 Х 1.95 П2 6.70
БЕТСИТИ Кубок России 1-й тайм, 2' Локомотив М 0 ЦСКА 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.75
Португалия - Примейра 1-й тайм, 2' Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.60 Х 3.20 П2 2.75
Италия - Серия А 19:30 Милан 0 Сассуоло 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Санкт-Паули 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 3.00
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Оснабрюк 0 П1 1.80 Х 3.80 П2 4.40
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хайденхайм 0 Бохум 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.70
Англия - Чемпионшип 20:00 Миллуолл 0 Борнмут 0 П1 4.70 Х 3.80 П2 1.79
Англия - Чемпионшип 20:00 Ротерхэм Юнайт 0 Мидлсбро 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Валенсия 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.90
Испания - Примера 20:00 Леванте 0 Севилья 0 П1 6.00 Х 4.50 П2 1.54
Испания - Примера 21:00 Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 2.17 Х 3.50 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 21:00 Сток Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.48 Х 3.00 П2 3.30
Италия - Серия А 21:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Португалия - Примейра 21:00 Брага 0 Боавишта 0 П1 1.49 Х 4.40 П2 7.20
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Боруссия М 0 П1 2.75 Х 3.70 П2 2.48
Германия - Бундеслига 21:30 Вердер 0 Майнц 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.35
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия Д 0 Унион 0 П1 1.58 Х 4.60 П2 5.40
Германия - Бундеслига 21:30 Штутгарт 0 Вольфсбург 0 П1 3.40 Х 4.00 П2 2.02
Италия - Серия А 21:45 Специя 0 Интер М 0 П1 8.90 Х 5.30 П2 1.36
Италия - Серия А 21:45 Удинезе 0 Кальяри 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.65 Х 3.00 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Сампдория 0 П1 2.90 Х 3.40 П2 2.50
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Торино 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 21:45 Хаддерсфилд Та 0 Барнсли 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Англия - Чемпионшип 21:45 Лутон Таун 0 Рединг 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Италия - Серия А 21:45 Ювентус 0 Парма 0 П1 1.22 Х 6.80 П2 14.5
Италия - Серия А 21:45 Дженоа 0 Беневенто 0 П1 2.14 Х 3.20 П2 3.90
Самара в финале Кубка России! Выстояли в Грозном и выиграли по пенальти
21 апреля 18:12
автор: Артем Зибрак

Самара в финале Кубка России! Выстояли в Грозном и выиграли по пенальти

В первом полуфинале Кубка России «Крылья Советов» переиграли «Ахмат» в Грозном. На серию пенальти вышел вратарь Фролов, взявший два пенальти, а Бериша повторил «подвиг» Смолова на ЧМ-2018.

ЗНАКОМСТВО С САМАРОЙ

Эта игра стала затравкой перед московским дерби во втором полуфинале Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА. Жребий оказался благосклонен к обоим полуфиналистам, сведя их друг с другом. Все-таки два других оставшихся в строю соперника на бумаге выглядят сильнее, так что таких исход жеребьевки подарил шанс выйти в финал, второй за всю историю клубов. Что любопытно, первый случай произошел с ними в один год – в 2004-м грозненцы оказались сильнее благодаря голу Андрея Федькова в 92-й минуте. Они, к слову, тогда представляли подэлитный дивизион.

У хозяев обращает на себя внимание появление в стартовом составе зимнего новичка нападающего Ладислава Альмаси, получившего всего 149 минут в РПЛ, тогда как забивший «Химкам» гол-красавец ударом через Георгий Мелкадзе неожиданно остался в запасе. Сыграл словак слабо и в начале второго тайма был заменен на Бернарда Беришу.

С «Крыльями Советов» мы знакомимся заново, и это не праздный интерес. Обновленная прошлым летом команда лидирует в ФНЛ и почти наверняка в следующем сезоне вновь будет играть в элите. Антона Зиньковского, Никиту Чернова и Рикарду Алвеша российские болельщики уже хорошо знают по прошлому сезону, а вот к разрывающему ФНЛ Ивану Сергееву был наиболее пристальный интерес. Отличиться ему удалось только в послематчевой серии пенальти.

Отметим также, что наставник гостей Игорь Осинькин оставил на скамейке запасных опытных Евгения Фролова, Сергея Божина, Владимира Полуяхтова, Дмитрия Комбарова и Максима Канунникова. Не может не радовать стремление тренера доверять молодым игрокам. И судя по результатам сезона, доверие это оправданно, ведь команда добралась еще и до решающего матча в Кубке России.

«КРЫЛЬЯ» ГОТОВЫ К РПЛ?

Первый тайм не обнаружил принципиальной разницы в классе команд. Игроки «Ахмата» благодаря фактору родных трибун и более опытному подбору исполнителей имели территориальное преимущество и несколько раз вынудили вратаря Ивана Ломаева включиться в игру на максимум – опасно били Артем Тимофеев, Евгений Харин (со штрафного) и Антон Швец (практически выход один на один). В своих непосредственных обязанностях он преуспел, а вот его игра ногами выдавала нервозность – пара передач в простых ситуациях завершилась аутом.

Защищался «Ахмат» грамотно, не позволяя развернуться латералям соперника Зиньковскому и Роману Ежову (они периодически менялись местами) и тем самым отрезав Сергеева от игры. Смущала только неоднозначная работа арбитра Владимира Москалева. В матче было много стыков и единоборств, но почему-то большинство из таких пограничных эпизодов трактовались в пользу хозяев. Под занавес тайма уставший от двойных стандартов Ежов высказал что-то лайнсмену и получил желтую карточку.

Это преимущество в эпизодах и помогало грозненцам заполучить определенное преимущество, при том, что в остальном гости им не уступали ни в скорости, ни в борьбе, ни в качестве контроля мяча. В чем хозяева были лучше, так это в конкретике у чужих ворот. Статистика ударов после первого тайма: 5-4 (5-0 в створ).

СТОЙКОСТЬ И ПИЖОНСТВО БЕРИШИ

Андрей Талалаев несколько минут понаблюдал за происходящим и бросил в бой дриблера Беришу. Он занял позицию в центре нападения и вскоре после классного заброса Тимофеева выскочил один на один с Ломаевым, и вот тут арбитр Москалев компенсировал все спорные свистки в пользу хозяев.

Вратарь выбежал за пределы штрафной, оказался обыгран Беришей и откровенно оттолкнул его руками. Косовар на свою беду удержался на ногах и устремился за мячом, но Ломаев его опередил и выбил на угловой. Москалев фол не зафиксировал, что было бы просто невозможно, если бы нападающий «Ахмата» рухнул сразу после контакта. Получается, что мужской поступок Бериши обернулся против него. Вот и критикуй потом игроков за падение после малейшего контакта.

Этот эпизод вполне может претендовать на статус ключевого, поскольку и во втором тайме в целом игра была равной. До выхода Мелкадзе на 67-й минуте самарцы даже побольше владели мячом, тогда как хозяева допускали много ошибок в единоборствах и за 45 минут собрали коллекцию из четырех предупреждений, а больше ничем особенным не запомнились.

В нынешнем Кубке дополнительное время не предусмотрено, так что после второго тайма команды отправились бить серию пенальти. Специально под нее Осинькин выпустил опытных Комбарова и Фролова, а Талалаев – Александра Пуцко и Габриэла Янку. Ход Осинькина сработал лучше. Комбаров свой 11-метровый реализовал, а вратарь взял два пенальти – как раз от Янку и позорно-пижонский удар Бериши, повторившего «подвиг» Федора Смолова на ЧМ-2018. Часто ли представители ФНЛ добираются до финала Кубка?

Кубок России. Полуфинал

«Ахмат» - «Крылья Советов» - 0:0 (1:4 по пен.)

Серия пенальти: Сергеев – 0:1. Пуцко – 1:1. Алвеш – 1:2. Янку – 1:2 (вратарь). Голенков – 1:3. Бериша – 1:3 (вратарь). Комбаров – 1:4.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Анхель, Ненахов, Швец (Пуцко, 90+4), Тимофеев, Богосавац, Ильин (Янку, 90+4), Харин (Мелкадзе, 67), Альмаси (Бериша, 53).

«Крылья Советов»: Ломаев (Фролов, 90+2), Чернов, Зеффан, Солдатенков, Ежов (Кабутов, 86), Витюгов (Комбаров, 90+2), Алвеш, Горшков, Зиньковский, Сарвели (Голенков, 82), Сергеев.

Предупреждения: Алвеш, 5. Ненахов, 44. Ежов, 45+2. Ильин, 46. Анхель, 51. Семенов, 60. Швец, 66. Горшков, 74. Кабутов, 90+3.

Судья: Москалев (Воронеж).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Фанаты заблокировали автобус "Челси" в знак протестаУмерла олимпийская чемпионка по волейболу Вера ЛантратоваПатрик Марло стал рекордсменом НХЛ по числу матчей«Трусы где потеряла?» Cевастьянова удивила сеть откровенным фотоАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?
Как ЦСКА и «Зениту» доехать до Кельна. Расклад на «русские» четвертьфиналы Евролиги
21 апреля ЦСКА и «Зенит» проведут первые матчи четвертьфинальных серий до трех побед против «Фенербахче» и «Барселоны». Оцениваем шансы представителей России на выход в «Финал четырех» главного баскетбольного турнира Европы.
О пользе настольного тенниса и хоккейных «Пересмешников»: на этом можно прилично заработать
20 апреля 2021 года ознаменовалось не только развалом футбольной Суперлиги, но и крупным выигрышем в БК "Лига Ставок" на четверном экспрессе из событий, за которыми вряд ли кто-то пристально следил.
Побаловались и хватит. Суперлига рассыпалась спустя два дня после создания
Новый турнир, учрежденный 18 апреля 12 европейскими топ-клубами, не только не стартует в августе. 20 апреля участники начали стремительно покидать ряды Суперлиги, сделав неминуемым ее закрытие.
НХЛ едет в Ригу. Россия получит из-за океана игроков, но не факт, что это будут звезды
Вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Билл Дэйли сообщил хорошую для хоккея новость - игроки лиги могут принять участие в чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.
Три причины для побега от УЕФА. Что на самом деле движет создателями Суперлиги
Самой обсуждаемой темой ближайших недель будет создание нового клубного турнира, который рушит всю прежнюю систему в европейском футболе.
«Клубы потеряли 5 миллиардов. Суперлига позволит вернуть эти деньги». Перес все объяснил
Президент «Реала» Флорентино Перес в ответ на многочисленную критику всей Европы привел аргументы в пользу создания нового футбольного супертурнира, который был официально учрежден 18 апреля.
Только двое из клубов Суперлиги – остальные недостойны. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
УЕФА ответил Суперлиге новой формулой Лиги чемпионов, РПЛ выступает за эволюцию
Как сообщают инсайдеры, исполком главной футбольной организации Европы единогласно проголосовал за изменения в структуре Лиги чемпионов. Это произошло на следующий день после учреждения топ-клубами закрытой Суперлиги.
0,27 позволили Нагучеву впервые победить Орзул. Итоги 6-го раунда «Битвы полов»
Счет в бет-батле телеведущей Марии Орзул и Романа Нагучева стал 5:1. Комментатор взял шестой раунд "Битвы полов" по дополнительному показателю.
Вячеслав Колосков: Суперлига больно ударит и по российскому футболу, туда уйдут все спонсоры ЛЧ
Бывший президент РФС, почетный член ФИФА и УЕФА Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением об официальном учреждении топ-клубами европейской Суперлиги.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Алексей Червоткин о планах на олимпиаду, тренировках, соперниках, конкурентах и скандалах.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика