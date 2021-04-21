Дмитрий Аленичев: Я не готов вернуться в «Спартак» главным тренером

- Вас не удивляет такой прогресс в его игре? - Нет, у него хорошие данные, просто он часто травмировался, и ему не хватало стабильности. Ну а в том, что он обладает высоким мастерством для нашего чемпионата, у меня нет никаких сомнений.

- Но у «Локомотива» девять побед подряд, а у ЦСКА не все так радужно. - У железнодорожников тоже вполне может осечка случиться. Когда-то хорошие серии тоже заканчиваются, но железнодорожники этой весной действительно выдали впечатляющую серию. Они и по игре смотрятся здорово. Большой плюс для них, что Федя Смолов выздоровел и с корабля на бал начал забивать, ассистировать, то есть приносить большую пользу команде.

- Какой соперник был бы удобен для «Крыльев» в финале? - «Локомотив» и ЦСКА – две играющие команды. Думаю, что даже у самарцев сейчас нет особых предпочтений.

- У них есть шансы на победу? - Есть, конечно. Кто мог предугадать, что самарцы выиграют в Грозном? Наверное, один человек из ста. Думаю, что и в финале, кто бы туда ни попал из второй пары, ему будет не легко с «Крыльями».

- Как оцените победу в полуфинальном матче Кубка России «Крыльев Советов» над «Ахматом? - Так это уже третий раз подряд. «Химки» они обыграли, «Динамо», теперь вот «Ахмат». Осталось только в финале победить. Я думал, что «Ахмат» сегодня выиграет, но видите, как футбол не предсказуем. Тем он и интересен. Теперь будут переживать за «Крылья» в финале.

- Он достоин вызова в сборную?

- Конечно. Он обязан вызываться в сборную. Черчесов все это прекрасно видит и понимает. Тем более, у нас не так много нападающих такого плана. Есть Дзюба, Соболев, Заболотный. Это габаритные, фактурные форварды. А такого плана как Федя нет. Кокорин, к сожалению, травмирован. Поэтому и для нашей сборной огромный плюс, что Федя выздоровел и так играет.

- Как вам ЦСКА под руководством Олича?

- Они два первых матча выиграли, одержали волевые победы над «Арсеналом» и «Тамбовом». Сейчас вот «Сочи» проиграли. Трудно судить по итогам трех матчей. Предсезонку они еще не проходили с Оличем. Надо посмотреть, как закончится чемпионат и только тогда делать определенные выводы. А лучше подождать, допустим, полгода, к следующей зиме. Каких-то изменений я пока не вижу.

- У «Спартака» следующая игра с ЦСКА, и красно-белые потеряли Жиго. Кто фаворит в дерби?

- В таком матче разве он может быть? Жиго не будет, зато выйдет Джикия. Конечно, это потеря для «Спартака», но знаете, как бывает: основной игрок травмировался или пропускает по карточкам, выходит другой футболист и играет даже лучше. Не думаю, что это глобальная проблема для «Спартака». Проблема, судя по последней игре, это безволие, бесхарактерность. Выйти на игру, которая стоит трех очков, а это место в Лиге чемпионов и так играть. Все думали, что «Спартак» в Питере плохо сыграл, а оказывается, он еще хуже может играть. Матч с «Уфой» - это просто безобразие какое-то, учитывая и то, что в этот день был праздник у клуба и всех его болельщиков. Все-таки 99 лет клубу и выдать такую игру. У меня просто нет слов. Как футболисты могут так относиться к своим обязанностям?

- Здесь больше претензий к футболистам или тренеру, который не нашел слова, чтобы настроить команду должным образом?

- Трудно сказать. Но тренерский штаб тоже виноват, потому что не сумел донести до футболистов то, что это сверх важная игра. Теперь будут догонять «Локомотив».

- Кого бы вы хотели видеть новым тренером «Спартака» после ухода Тедеско? Это должен быть россиянин или и6ностранец?

- Это надо спрашивать у руководителей «Спартака». Мое мнение таково, что чем больше российских специалистов будет работать в нашем чемпионате, тем лучше. А мы смотрим на иностранный рынок. Руководители платят, они и заказывают музыку.

- А вы готовы вернуться в «Спартак» главным тренером?

- Нет, не готов.

- Расскажите о своих планах? Может так получиться, что с нового сезона вы возглавите какую-то команду?

- Не исключено.

- Это РПЛ или ФНЛ?

- Остался месяц, давайте подождем.

- В СМИ агент Массимо Карреры заявил, что этот тренер, недавно уволенный из «Бари», готов к работе с российским клубом. Как считаете, реально, что он приедет в наш чемпионат?

- Работа агентов говорить о своих клиентах, о том, что их куда-то приглашают. Это обычная практика.

- Не верите, что он приедет?

- Нет, конечно.

- Сейчас складывается такая тенденция, что иностранные тренеры Николич, Шварц, гораздо больше доверяют молодым футболистам, чем отечественные специалисты. Почему?

- Не думаю, что иностранцы прямо больше доверяют нашей молодежи. Когда я работал в «Спартаке», то тоже допускал много молодежи к основному составу. Если она действительно хорошая. Любой тренер такого игрока будет подтягивать. От самого футболиста зависит будет ли он прогрессировать или стаять на месте. Если вы видите, что у Николича и Шварца есть предпочтения ставить молодежь, а у нас нет, то вы ошибаетесь.