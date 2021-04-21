Ивица Олич: В матче с «Локомотивом» концентрация ЦСКА оставляла желать лучшего

- Что сегодня не получилось, и какие впечатления в целом оставила эта игра?

- Наша команда хорошо начала этот матч, но мы пропустили практически с первого опасного эпизода у наших ворот. После этого все время контролировали происходящее на поле, но у «Локомотива» что вратарь, что оборона, играли до конца хорошо и смогли не пропустить. В футболе надо забивать мячи. Нам надо больше работать в этом направлении на тренировках.

- Что еще надо улучшать в игре команды, чтобы обыгрывать не только «Тамбов» и «Ротор», но и других соперников, таких, как «Локомотив»?

- Я уже сказал, что нам надо забивать. Моментов, которые мы создали, было много. Надо свои шансы использовать и забивать, будем работать в этом направлении. Желание у команды было, но концентрация оставляет желать лучшего. Кода я только пришел в команду, то сказал, что у нас очень плохие стандарты и надо хорошо поработать над ними. Но самое главное – это концентрация и желание футболистов. Стандарты можно каждый день отрабатывать, но если нет концентрации, то получается так, как сегодня.

- В составе ЦСКА много травмированных футболистов. Кто-нибудь из них сумеет восстановиться к матчу со «Спартаком»?

- Я надеюсь на это. Если даже один игрок восстановится, это уже будет хорошо для нас. Сегодня вы видели, что у нас мало футболистов, поэтому каждый из тех ребят, кто будет готов к матчу со «Спартаком», будет очень важен для нашей команды.

- Приняв команду, на что в тренировочном процессе обращаете больше всего внимания?

- У нас нет большого количества времени для плодотворной работы. Осталось практически три или четыре дня и у нас опять будет игра. Надо готовиться к дерби. Оно очень важно для нас. Сегодняшние ошибки завтра будем разбирать с командой. До матча со «Спартаком» я попробую все сделать, чтобы наши футболисты не допускали таких ошибок, как сегодня. Да и до конца сезона надо постараться избегать таких оплошностей.