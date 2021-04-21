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Марко Николич: Очень сложно выиграть у ЦСКА четыре раза подряд, но у «Локомотива» это получилось
21 апреля 22:01
автор: Юлия Григорьевская

Марко Николич: Очень сложно выиграть у ЦСКА четыре раза подряд, но у «Локомотива» это получилось

После матча на Кубок России «Локомотив» - ЦСКА (3:0) своими впечатлениями поделился главный тренер железнодорожников Марко Николич.

- Надо поздравить команду с победой. Это уже 10-я победа для нас. Очень сложно выиграть у ЦСКА четыре раза подряд за короткое время. Но у нас получилось. Надо поздравить болельщиков, которые создали сегодня отличную атмосферу на стадионе. Мы заслужили такой результат сегодня, это уверенная победа. Отношение ребят было хорошее, как и самоотдача. Отсюда хороший результат. Меня чуть-чуть беспокоит, что в обороне надо еще поработать над определенными моментами, чтобы в конце сезона играть уверенно.

- Два месяца назад у ЦСКА был другой тренер. Какие-то изменения увидели в игре соперника?
- Армейцы играют по-другому. Там есть определенные изменения. Это супер качественная команда. Я всегда уважал ЦСКА. Там есть Влашич, один из лучших игроков чемпионата. Есть Чалов, Акинфеев, Эджуке, Дзагоев. Все футболисты качественные. Сложно против них играть. Мы знали, что это та команда, которая умеет играть в футбол, что с ней будет очень трудно, и надо справиться с этим. Получилось добыть результат. Завтра восстановимся и в пятницу летим в Саранск играть против «Тамбова». Только об этой встрече сейчас надо думать.

- Магкеев появляется все чаще на замены. Значит ли это, что вы недовольны центром поля?
- Это отличный игрок. Он сегодня хорошо вышел, я доволен. Он набирает форму. Это очень важно для нас, чтобы у каждого футболиста была хорошая форма. Если она у кого-то падает, есть новые ребята и они добавляют, как Баринов, Миранчук. Хочу отметить игру Гилерме, Пабло, Чорлуки. В центре обороны было все отлично. Они справляются со всеми сложными ситуациями. Это видно в таких матчах, как сегодня.

- Сегодня команда победила 3:0, очень уверенно, но при этом проиграла ЦСКА почти в три раза по количеству ударов в сторону ворот.
- Да, я сказал, как можно на это смотреть. Надо поработать над качеством игры. Но самоотдача ребят была на самом высоком уровне. Футбол за это вознаграждает.

- Команда выиграла 10 матчей. Какая из побед запомнилась больше всего?
- Без разницы. Каждая важна и каждая игра, как маленький финал. Три месяца назад мы играли против «Тамбова» в Кубке. Никто тогда не мог подумать, где мы можем быть сейчас. Теперь все в наших руках, и впереди будут четыре сложных матча и финал кубка. Мы с большим трудом заработали то, что имеем, и нельзя это упускать. Если будет следующая победа, она будет самой лучшей для меня.

- Расскажите о будущем Мухина? Он близок к уходу из команды?
- Не буду отвечать на этот вопрос. У нас есть планы и желания. Мы потом все сообщим СМИ.

- Может ли еще появиться Зе Луиш в этом сезоне?
- Да. Последние три дня он тренируется в общей группе. Я счастлив, что это так. У нас есть футболисты, которые не играли в первой части сезона, но они могут нам помогать в конце чемпионата. Есть те, кто набирает форму. Если Зе Луиш не сыграет в эту пятницу, тогда в следующем матче он точно будет играть.

источник: «Советский спорт»
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