Дмитрий Хомуха: Я не увидел игры рукой Рондона, не понимаю, чем руководствуются судьи

- Насколько неожиданным стало для вас крупное поражение ЦСКА?

- На сегодняшний день «Локомотив» выглядит более сбалансированной командой во всех линиях. В каждой линии есть свои лидеры. Поэтому перед этой игрой предпочтение все отдавали именно железнодорожникам. Но столь крупный счет, это, конечно, неожиданность.

- Почему у ЦСКА игра не получилась, ведь начало было хорошее, даже мяч забили, который, правда, он был отменен?

- Тут сказался опыт. Футболисты, которые у «Локомотива» более опытные и мастеровитые. Вот они и одержали победу.

- Как считаете, есть в чем упрекнуть ЦСКА по этой игре?

- Когда ты проигрываешь со счетом 0:3, стоит задуматься о том, почему это произошло.

- Может быть, отмененный гол Рондона так деморализовал команду?

- Не может один мяч так кардинально повлиять на ситуацию.

- Правильно ли Карасев отменил этот гол?

- Сейчас тенденция такова, что никто не понимает, чем руководствуются судьи при принятии своих решений. Только компетентные органы могут дать пояснение. Простому болельщику очень сложно разобраться в трактовках. Они разные для одних и тех же эпизодов.