Дмитрий Хомуха: Я не увидел игры рукой Рондона, не понимаю, чем руководствуются судьи

- Насколько неожиданным стало для вас крупное поражение ЦСКА?
- На сегодняшний день «Локомотив» выглядит более сбалансированной командой во всех линиях. В каждой линии есть свои лидеры. Поэтому перед этой игрой предпочтение все отдавали именно железнодорожникам. Но столь крупный счет, это, конечно, неожиданность.
- Почему у ЦСКА игра не получилась, ведь начало было хорошее, даже мяч забили, который, правда, он был отменен?
- Тут сказался опыт. Футболисты, которые у «Локомотива» более опытные и мастеровитые. Вот они и одержали победу.
- Как считаете, есть в чем упрекнуть ЦСКА по этой игре?
- Когда ты проигрываешь со счетом 0:3, стоит задуматься о том, почему это произошло.
- Может быть, отмененный гол Рондона так деморализовал команду?
- Не может один мяч так кардинально повлиять на ситуацию.
- Правильно ли Карасев отменил этот гол?
- Сейчас тенденция такова, что никто не понимает, чем руководствуются судьи при принятии своих решений. Только компетентные органы могут дать пояснение. Простому болельщику очень сложно разобраться в трактовках. Они разные для одних и тех же эпизодов.
- А вам как показалось, гол был чистый или сомнительный?
- Мне сложно сказать. Очень быстро шли повторы и не было раскадровки. Я, например, не увидел, что мяч попал в руку. Может быть у судьи, который сидит на ВАР, более масштабная камера и она лучше приближает эпизод. С того момента, который показали при трансляции, я не заметил игры рукой.
- Как оцените игру Марадишвили на позиции Фернандес?
- Он играл с ошибками и это свойственно молодому человеку. Тем более, эта позиция не родная для него.
- Кого могли бы отметить в составе ЦСКА с положительной точки зрения?
- При таком счете некого отмечать. Здесь нужно хорошо все проанализировать и двигаться дальше. Не стоит посыпать голову пеплом.
- Следующий матч у ЦСКА - дерби со «Спартаком». Такой результат может сказаться на настроении футболистов перед важной игрой?
- Ровно в таком же положении находится и «Спартак», поэтому я не думаю, что стоит говорить о настроении. Это обособленная игра и когда предстоит дерби, то все остается позади. Обе команды захотят реабилитироваться после поражения.
- На оставшиеся матчи ЦСКА больше смотрите с оптимизмом или наоборот?
- Таки результаты не добавляют оптимизма. Посмотрим, как команда справится. Это работа тренера и консолидация внутри куба Надо найти резервы, чтобы исправить ситуацию.
- Верите в Олича?
- Преждевременно давать комментарии о его работе, он еще месяца в команде не провел. Когда он поймет все возможности футболистов, тогда можно будет о чем-то говорить.
- «Локомотив» выиграет Кубок или «Крылья Советов» сумеют преподнести сенсацию?
- Самарцы регулярно это делают. Там молодая и боевитая команда. Я достаточно хорошо знаю большую группу футболистов, которые там выступают, поэтому не удивлен, что команда так высоко прошла в этом турнире. Потенциал самарцев просматривался. Но, конечно, фаворитом в этом матче будет «Локомотив».