«При Черевченко «Химки» играют успешно, ждем сложного матча». Сандро Шварц о ближайшем сопернике

- Когда команда борется за медали и еврокубки важен опыт. У «Динамо» молодая команда. Хватит ли ребятам опыта в ключевых матчах сезона? - Сейчас мы не говорим об итоговых целях. Для нас важна каждая игра. Настраиваемся на «Химки». Будет серьезная, конкурентная борьба. Сейчас не хочу говорить о завершении сезона и финишных очках. Мы стараемся попасть на более высокие места по итогу чемпионата.

- Наверняка вы видели игру Глушакова. Без него «Химки» проиграли «Ахмату». Можно сказать, что с Глушаковым и без него «Химки» - это две разные команды? - Не думаю, что это так. Глушаков - важный игрок. Виден почерк команды, ее четкий план. Они постоянно играют в агрессивный футбол, высоко прессингуют, нацелены на активную игру. Ожидаем, что «Химки» будут активно действовать как в атаке, так и в обороне.

- Каково состояние Лесового и сможет ли он сыграть? А у «Химок» отсутствует Глушаков – лидер команды. Без него химчане играют не так ярко в атаке. Что об этом думаете? Изменилась ли игра «Химок» в его отсутствие? - Лесовой вчера провел частично тренировку в общей группе, а во вторник работал индивидуально. Примет ли он участие в матче в стартовом составе или выйдет на замену, решим чуть позже. Что касается Глушакова, это очень важный игрок в схеме «Химок», футболист с большим опытом и квалифицированный. За последние 15 туров, как я возглавил «Динамо», «Химки» набрали 32 очка – это больше всех за последний этап. Мы на 4 месте – 29 очков. «Рубин» и «Зенит» набрали за этот же отрезок 31 очко. После прихода нового тренера, Игоря Черевченко, «Химки» успешно играют, организованно в обороне и разнообразно в атаке. Мы ждем сложного матча в субботу.

- Вы не первый раз играете портив команды, у которой основная схема - три центральных защитника. Думаете ли попробовать отзеркалить эту схему или будете отталкиваться от себя? - Один из центральных защитников «Химок» дисквалифицирован. Поэтому есть вероятность, что опорник сыграет на этой позиции. Сейчас мы готовимся к обеим схемам со стороны «Химок». Они могут сыграть как в пять защитников, используя трех центральных, так и в четыре центральных защитника. Нам важно поддерживать интенсивность игры все 90 минут, учитывая еще и то, что будем играть на своем поле.

- Ваши ожидания от матча с «Химками»? - Мы ждем сложную встречу. «Химки» - очень организованная команда. Она агрессивно обороняется. В атаке у нее есть разные варианты. Матч будет интенсивный и интересный с точки зрения тактических построений обеих команд.

- Вы ведете борьбу за Лигу чемпионов и на этом фоне «Спартак» и ЦСКА подсели. Радует ли вас такая картина?

- Мы не радуемся неудачам конкурентов. Для нас важно качество игры и результаты нашей команды. Мы от этого отталкиваемся. «Динамо» сыграло один раз вничью и один раз проиграло после зимней паузы. Мы хорошо себя проявляем в плане очкового набора, и будем стараться закончить сезон на мажорной ноте.

- На вас обращают внимание как на человека, который дал шанс Тюкавину и Захаряну. Во второй команде есть нападающий, который превзошел Тюкавина по средней результативности – Ярослав Гладышев. Сидите за ним и за Галкиным или они будут сконцентрированы на «Динамо-2» и подумаете о них после сезона?

- Все зависит от ребят. Я могу сказать, что для каждого из них двери в главную команду открыты, не зависимо от позиции на поле. Я в тесном контакте с тренером «Динамо-2», и смотрю, как ребята прогрессируют. У каждого из них есть шанс принять участие в тренировках главной команды и получить место в ее составе.

- Ваши фото все чаще появляются в немецкой прессе относительно того или иного клуба. Вас это не отвлекает, и как относитесь к тому, что вас постоянно сватают в бундеслигу?

- Я на сто процентов сконцентрирован на «Динамо». Мне доставляет большое удовольствие здесь находиться и работать. Что касается тех разговоров, которые есть в СМИ, это неотъемлемая часть футбола, но я на это не обращаю внимание.

- Предстоит еще один матч, в котором «Динамо» будет фаворитом и будет владеть инициативой. Так «Динамо» играло против «Тамбова», «Уфы», «Урала», «Ротора» и «Крыльев Советов», и везде было по-разному. Довольны ли вы тем, как «Динамо» играет первым номером, и не боитесь, что «Химки» затянут вас в вязкую борьбу и будут сбивать темп?

- Мой опыт показывает, что мы можем активно и удачно играть. Завтра будет шесть месяцев как я принял «Динамо». Не важно, на каком месте находится соперник, против которого мы играем. Важно показывать трудолюбие, выкладываться полностью. Нет рецепта в матчах против того или иного соперниками. Нам важно придерживаться своих идей. Мы показываем это на поле. Виден очевидный прогресс во владении мячом, в игре в обороне. Важна для нас и игра в переходных фазах. Эти показатели говорят, что мы на правильном пути. Я впечатлен характером нашей молодой команды. Вчера проводили тактическое занятие. Ребята заряжены на результат и полностью выкладываются. Это доставляет мне удовольствие.

- В последних матчах неплохо получается реализовывать угловые и стандарты. Это работа на тренировках приносит плоды или элемент случайности?

- Для нас стандарты являются частью тренировок, и доказательством того, что мы работаем над этим, пытаемся улучшить игру. Как показатель, Ордец забил два мяча «Уралу» и «Ротору».

- Смотрели ли вы матч «Динамо» с «Химками» в первом круге? Кухарчук тогда доставил много проблем бело-голубым. Не планируется подстраиваться под него?

- Мы проанализировали его игру и последние три матча «Химок». Эта команда и в частности Кухарчук, играют качественно. «Химки» играют агрессивно, и нам будет важно, чтобы наша группа атаки при возможности вступала в высокий прессинг и чтобы мы оборонялись всей командой.

- Насколько для вас важен показатель ожидаемых голов? «Химки» по этому показателю находятся ниже, что может означать, что им везет в завершающей фазе.

- Конечно, мы смотрим эти данные. Я не могу сказать, что этот показатель является определяющим фактором. Если говорить и физических данных игроков, мы смотрим, сколько пробежал игрок и команда за матч. Важны спринты и ускорения футболистов, отбор мяча на половине соперника, единоборства, пасы в штрафную. Это для нас очень значительные показатели. Мы делаем на эти факторы упор и пытаемся их улучшать в игре.

- В конце матча с «Ротором» «Динамо» получило право на штрафной и к мячу подошел Фомин. Но мы знаем, что Захарян хорошо их исполняет. Этот вопрос ребята решают на поле когда есть опасный стандарт, или вы распределяете роли?

- Эти моменты мы определяем до матча. Пенальти хорошо бьют Фомин, Комличенко и Моро. Они здорово исполняют и штрафные, но мы не хотим, чтобы они обсуждали эти моменты на поле. Также есть вероятность, что штатный игрок, который исполняет стандарты, меняется, если у футболиста не задается матч. Такие решения могут приниматься и по ходу встречи. А если говорить про опасные штрафные, у нас есть 2-3 игрока, которые могут подойди к мячу в такой ситуации. Это также обсуждается до начала матча.

- Можно ли, исходя из стартового состава на игру с «Ротором» сказать, что Нойштедтер выиграл борьбу за позицию шестерки, и не кажется ли вам, что Моро лучше смотрится на позиции восьмерки?

- У нас на предстоящую встречу дисквалифицированы Евгеньев и Нжи. Моро может сыграть опорного полузащитника и восьмерку. За последние недели мы довольные его качеством игры на обеих позициях. Он также играл на молодежном чемпионате мира. Что касается Нойштедтера, он провел в Грозном хорошую встречу на позиции центрального защитника. Он может сыграть и на позиции шестерки. Они оба высококлассные игроки и мы рады их присутствию у нас в составе.

- Вы сказали, что не следите за конкурентами, но разве вас не удивил результат матча «Спартак» – «Уфа», в котором уфимцы выиграли 3:0 на выезде? При этом мы сами обыграли «Уфу» 4:0.

- Ваш вопрос говорит о том, что каждая игра очень сложная. Нельзя никого недооценивать. Эти два матча трудно сравнивать. Важен ход матча, как он складывается. Нужно постоянно быть в полной концентрации и подходить к игре с максимальной готовностью.

- Вы сказали про отсутствие Евгеньева. У «Динамо» еще несколько игроков висят на карточках. Стоит им напоминать об этом перед матчем, или это не особо влияет на их игру?

- Нет. Я не обращаю на это внимание. Во время матча ребята могут получать желтые карточки и после этого нам нужно правильно принять дальнейшее решение.

- Клуб выпустил лимитированную коллекцию футболок с вашим изображением, и все было раскуплено за один день. Сами закажите такую футболку?

- Это вопрос количества футболок. Если их семь штук, то быстро все раскупят. Отдел маркетинга хорошо поработал над дизайном футболок. У меня есть несколько заказов на них из Германии.