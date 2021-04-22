«Реал» и «Ювентус» пролетят мимо Лиги чемпионов? Суперлига: последствия

В отличие от босса мадридцев его туринский коллега Андреа Аньелли признал крах проекта, однако тоже продолжает настаивать на блистательности идеи: «По-прежнему убежден в красоте проекта и пользе, которую он принес бы футбольной системе. Этот турнир стал бы лучшим в мире, но не думаю, что Суперлига все еще может состояться».

«Реал» и «Ювентус» действительно пока не покинули Суперлигу, если верить президенту мадридского клуба Флорентино Пересу. Помимо них, по его словам, в проекте остается и «Милан». «Суперлига не умерла, а находится в режиме ожидания, мы будем работать над проектом. Все 12 клубов-основателей подписывали одинаковые контракты. Отмечу, что ни один из клубов еще не заплатил штраф за выход из Суперлиги», - подчеркнул он.

«Но в будущем все может быть немного иначе», - добавил главнокомандующий армией футбольных традиционалистов, бившихся на футбольные ценности. Вскоре издание La Gazzetta dello Sport рассказало подробности. Мадридцы вместе с «Ювентусом» могут быть исключены из следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Часть членов исполнительного комитета УЕФА считает это справедливым наказанием за то, что клубы по-прежнему сохраняют приверженность идеям Суперлиги. Любопытно, как это будет происходить, если «сливочные» в нынешнем сезоне одержат победу в турнире, ведь его победитель автоматом получает путевку в следующий розыгрыш.

Нынешний сезон в Лиге чемпионов мадридский «Реал» почти наверняка завершит. Как рассказал президент УЕФА Александер Чеферин, отмена его полуфинала с «Челси» (еще один несостоявшийся революционер) чревата для организации крупными штрафами, которые в таком случае пойдут заплатившим большие деньги телевещателям.

Двухдневная война завершилась, не успев толком начаться, зато разгром потерпевших поражение будет длиться еще долго. Не выживет никто.

Вполне вероятно, что двумя флагманами Суперлиги дело не ограничится. В УЕФА намерены обсудить «дополнительные последствия» для всех 12 клубов-основателей помимо уже имеющихся. «В ближайшее время они будут жить с позором», - заявил неназванный вице-президент организации (всего их шестеро).

Ожидаются и индивидуальные санкции по отношению к вступившим в сговор руководителям. Так, англичане намерены исключить своих представителей в Суперлиге из ключевых комитетов АПЛ. Своих должностей в рабочих лигах могут лишиться Брюс Бак («Челси», член комитета по аудиту и вознаграждениям), Винайя Венкатешам («Арсенал», член стратегической консультативной группы), Ферран Сориано («Манчестер Сити», член стратегической консультативной группы), Эд Вудворд («Манчестер Юнайтед», член консультативной группы по вещанию) и Том Вернер («Ливерпуль», член консультативной группы по вещанию).

Если они самостоятельно не покинут посты, будут просто уволены. Впрочем, еще неизвестно, насколько это юридически реально. «Мы злимся не на шесть клубов, а на небольшую группу владельцев и генеральных директоров, которые протолкнули это дело», - заявил генеральный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс.

Вудворд помимо поста в лиге уже лишился и должности исполнительного директора в клубе. При этом подчеркивается, что это никак не связано с разгромом Суперлиги. Напротив, он уходит с высокоподнятой головой, поскольку изначально был против проекта, а подготовка к этому решению прорабатывалась на протяжении нескольких месяцев. Преждевременное увольнение было запланировано на конец года. Его может сменить гендиректор клуба Эдвин ван дер Сар.

Впрочем, болельщикам «красных дьяволов» этого мало. Они требуют ухода всех владельцев клуба – семьи Глейзеров. В четверг фанаты заблокировали оба входа на базу и растянули несколько баннеров, после чего пробрались на тренировочное поле и сумели вынудить выйти к ним тренера Уле-Гуннара Сульшера. Они напомнили норвежцу, что еще будучи футболистом, он и сам противостоял нынешним владельцам, на что тот ответил, что Глейзеры искренне любят клуб. Понятно, что такой ответ фанатов не устроил. По их мнению, американцы любят только деньги.

Глейзеры, собственно, и не планируют сохранять у себя контрольный пакет акций «Юнайтед». Они готовы продать принадлежащие им 75%, если на них найдется покупатель, что в нынешние времена вызывает сомнения, ведь еще 16 лет назад они приобрели клуб за 900 млн евро. Очевидно, что теперь он стоит еще дороже.

Также может уйти со своего поста исполнительный директор «Милана» Иван Газидис. Ему в вину вменяется обман спонсоров клуба, которых он убедил в том, что проект состоится и принесет много денег, а в итоге проект развалился и нанес репутационный ущерб и россонери, и их партнерам. Скорее всего, Газидиса заменит технический директор Паоло Мальдини. Таким образом, в «МЮ» и «Милане» бизнесменов во главе клубов могут сменить легендарные футболисты.

Чтобы не повторить судьбу коллег (в первую очередь, Глейзеров), владелец «Ливерпуля» Джон Генри выступил с речью, в которой принял всю вину за произошедшее на себя. Покаялся и выразил надежду, что это не станет началом конца.

Но не одни только удары плетьми запланированы в УЕФА. В качестве пряника отказавшийся от участия в Суперлиге президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи (принадлежащая ему компания, напомним, заплатила баснословные деньги за трансляцию Лиги чемпионов на Ближнем Востоке) получил должность главы Ассоциации европейских клубов (очень влиятельная организация). Этот пост перешел к нему «по наследству» от Аньелли.

АПЛ также получит свою часть пирога. Ожидается, что в Англии пройдут матчи чемпионата Европы-2020, которых лишатся другие города. Бильбао из списков хозяев уже вычеркнули, под вопросом Дублин и Мюнхен. Причины очевидны – без шумихи в английской прессе и реакции фанатов и футбольных чиновников местные клубы вряд ли решились бы бросить прибыльную Суперлигу. Их роль оценена УЕФА, как ключевая, сообщает The Telegraph.

Все произошедшее уместилось всего в двое суток. Очевидно, что это только начало разгрома оппозиционеров и раздачи трофеев сторонникам.