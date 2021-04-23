УЕФА отдаст Питеру еще три матча Евро, Олич зовет Чорлуку в ЦСКА, концерт Чайковского заменит гимн

У Дублина отберут Е вро вслед за Бильбао

УЕФА сегодня может объявить о переносе матчей группового этапа чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург. В России планируется провести встречи Польша – Словакия (14 июня), Швеция – Словакия (18 июня) и Швеция – Польша (23 июня). Еще одну игра плей-офф, которая должна была состояться в Ирландии, примет Лондон.

Власти Дублина не смогли предоставить гарантии по запуску зрителей на трибуны на матчах турнира. По той же причине ранее лишился игр Евро Бильбао. Эти матчи перенесут в другой испанский город – Севилью. Под вопросом проведение турнира в Мюнхене. Но больше новых городов-организаторов УЕФА добавлять не намерен.

Напомним, что в Питере пройдут также матчи Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня) и встреча 1/4 финала (2 июля).

Чорлук а может перейти в ЦСКА

Ведущий защитник «Локомотива» Ведран Чорлука может перейти в ЦСКА. После окончания сезона 35-летний легионер станет свободным агентом. Своего соотечественника зовет в ряды армейцев их главный тренер Ивица Олич. Новый наставник красно-синих, руководящий командой всего несколько недель, недоволен игрой в обороне. В последнем матче – полуфинале Кубка страны – ЦСКА был разгромлен железнодорожниками - 3:0.

Контракт Чорлуки с «Локо» истекает в июне. Ранее было объявлено о том, что игрок покинет клуб, за который выступает с 2012 года, так как стороны не договорились об условиях нового соглашения. Олича и Чорлуку связывают хорошие отношения по сборной Хорватии.

АПЛ запретит своим клубам играть в турнирах не под эгидой УЕФА

АПЛ планирует изменить регламент, чтобы лишить клубы возможности присоединиться к Суперлиге или другому турниру вне рамок УЕФА без исключения из английской лиги. В настоящий момент существует список соревнований, в котором командам АПЛ разрешается участвовать.

Ряд клубов премьер-лиги по-прежнему требует применить санкции к шестерке, заявившей о вступлении в Суперлигу. Как известно, новая лига не просуществовала и двух дней. В то же время «Барселона» объявила, что остается в Суперлиге, несмотря на то что большинство клубов покинули ее. В заявлении каталонцев говорится, что «отказ стал бы исторической ошибкой».

ЦСКА выиграл третий матч финала у «Авангарда»

ЦСКА вышел вперед в финале Кубка Гагарина - 2-1. В третьем матче серии армейцы победили «Авангард» в Балашихе с тем же счетом. Первыми отличились хозяева – американец Буше вывел вперед омичей на 13-й минуте. Еще в первом периоде красно-синие отыгрались после гола Окулова, а победу им принесла шайба Шалунова, заброшенная в середине третьей 20-минутки после ошибки вратаря «Авангарда» Грубеца.

Хозяева четыре раза играли в большинство (гости два), но не смогли использовать лишнего игрока. Это стало одной из причин их поражения. В Балашихе «ястребам» откровенно не везет. В полуфинале с «Ак Барсом» они проиграли на домашней арене все три встречи. И вот новая осечка.

Следующий матч финальной серии состоится в Подмосковье 24 апреля.

МОК одобрил музыку Чайковского в качестве замены гимна России

Международный олимпийский комитет утвердил концерт № 1 для фортепиано Петра Чайковского в качестве замены российскому гимну на двух Олимпиадах – летней в Токио и зимней в Пекине-2022. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, процесс согласования был непростым. Ранее CAS отказал России в использовании песни «Катюша» вместо гимна.

Напомним, что наша сборная не сможет выступать под флагом страны и использовать национальный гимн из-за санкций, наложенных за нарушение антидопинговых правил. Российские спортсмены выступят в Токио и Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee).

Что касается музыки Чайковского, то одной из первых обратить внимание на произведение знаменитого русского композитора предложила прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Самсонов и Варламов сыграли на ноль

Успешная попытка в серии буллитов Евгения Кузнецова принесла «Вашингтону» победу над «Айлендерс» - 1:0. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил все 26 бросков и был назван первой звездой. Это его второй матч на ноль в сезоне. У его визави вратаря «островитян» Семена Варламова – пятый «сухарь» и звание второй звезды встречи. Третьей стал Кузнецов.

Александр Овечкин получил повреждение в конце третьего периода и больше на площадке не появлялся. «Вашингтон» занимает первое место в своем дивизионе – 64 очка. На одно меньше у «Айлендерс».

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Филадельфией» забросил 17-ю шайбу в чемпионате, однако «синерубашечников» это не спало – они уступили - 2:3. Голкипер ньюйоркцев Игорь Шестеркин отразил 33 броска. Защитник «Флайерз» Иван Проворов сделал две голевые передачи.

НХЛ готова разрешить игрокам поехать в Пекин

НХЛ подтверждает свое намерение разрешить игрокам лиги принять участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Это случится, если североамериканская сторона достигнет договоренностей с ИИХФ и МОК. О своей позиции НХЛ сообщила генеральным менеджерам клубов на конференции. Ясность в этом вопросе должна наступить как можно раньше, чтобы лига смогла составить календарь на сезон-2021/22. Если игроки поедут в Китай, в расписании должна быть запланирована пауза.