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«Обвести двоих-троих для Толи не было проблемой». Анатолию Бышовцу – 75!
23 апреля 13:36
автор: Юрий Волохов
автор фото: РПЛ

«Обвести двоих-троих для Толи не было проблемой». Анатолию Бышовцу – 75!

Сегодня исполняется 75 лет одному из самых ярких нападающих советского футбола 60-70-х годов, а в последствие успешному тренеру Анатолию Федоровичу Бышовцу.

«НА ЧМ В МЕКСИКЕ ОН ПОКАЗАЛ ЭКСТРА-КЛАСС»

Именинника поздравляет его партнер по сборной СССР Анзор Кавазашвили.

- Толя коренной киевлянин, всю карьеру провел в киевском «Динамо». А матчи с киевлянами для всех московских команд были серьезным раздражителем, игра всегда шла на ножах. В «Динамо» были собраны мастера высокого класса. И когда в составе киевлян появлялся молодой футболист, мы за ним следили с большим интересом.

Когда Толя Бышовец появился, мы, глядя на него, не могли подумать, что этот парень станет ярким центральным форвардом в «Динамо» и сборной СССР. Перед глазами были примерны типичных центрфорвардов – Эдуарда Стрельцова или Геннадия Красницкого. Это были такие глыбы, если получали мяч, к ним уже близко не подойдешь.

А у Толи была очень необычная манера работы с мячом и бега. Он получал мяч, слегка нагибался, и начинал на скорости двигаться на защитников соперника. Он не боялся и не стеснялся идти в обводку, обвести двоих-троих для Толи не было проблемой. После этого он делал результативную передачу и сам забивал.

На чемпионате мира в Мексике в 1970 году я отыграл все четыре матча, как и Толя. Он принес огромную пользу команде в групповом турнире. Забивал важные мячи и показал настоящий экстра-класс.

«ГЕНАЦВАЛИ, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, КАК ДРУГА И КАК БОЛЬШОГО ФУТБОИСТА»

Все болельщики помнят, как сборная СССР проиграла в четвертьфинале Уругваю. Когда соперники забили нам гол после подачи с фланга, а при этом мяч на полметра уже вышел за переделы поля. Это видели все, кроме судей.

Но должен сказать, что и наш тренерский штаб совершил большую ошибку, выставил на матч сугубо оборонительный состав. По сути, Бышовец впереди играл один. С такой тактикой и таким составом выиграть тяжело. Была установка – всем защищаться. А надо было не защищаться, а атаковать и разгромить этот Уругвай. Ведь мы незадолго перед чемпионатом обыграли Уругвай у них в Монтевидео – 3:0.

Если б мы прошли четвертьфинал, уверен, команда дошла бы до финала.

После окончание карьеры Анатолий Федорович начал тренерскую карьеру, которая сложилась для него очень успешно. Сборная СССР под руководством Бышовца победила на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. В финале наши ребята обыграли сборную Бразилии.

Анатолий Федорович отдал себя развитию нашего футбола и стал тренером высочайшей квалификации.

Я всегда говорил и говорю Анатолию Федоровичу:

«Генацвали, я тебя люблю, как друга и как большого футболиста. Толя, дорогой друг, счастья, здоровья!»

источник: «Советский спорт»
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