Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 27-го тура РПЛ

В 27-м туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:
24 апреля
14.00 (мск)
«Урал» - «Ахмат» (комментаторы - Аболин, Держун)
25 апреля
16.30 (мск)
«Спартак» - ЦСКА (комментаторы - Казанский, Моссаковский)
Пять матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:
24 апреля
16.30 (мск)
«Зенит» - «Ротор» (комментаторы - Трушечкин, Богданов)
19.00 (мск)
«Динамо» - «Химки» (комментаторы - Генич, Журавель)
25 апреля
14.00 (мск)
«Уфа» - «Сочи» (комментатор - Кочешев)
16.30 (мск)
«Ростов» - «Арсенал» (комментаторы - Арустамян, Пойда)
8 марта
19.00 (мск)
«Рубин» - «Краснодар» (комментатор - Титов)
Еще одну игру можно будет увидеть по платному каналу «Матч Футбол 2»:
24 апреля
16.30 (мск)
«Тамбов» - «Локмотив» (комментаторы - Поленов, Гарин)
Турнирная таблица