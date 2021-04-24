Как Путин, шейхи и большая мировая политика прикрыли проект Суперлиги

Суперлига прожила всего пару суток, после чего с грохотом развалилась. Проект был крайне амбициозным, в нем были задействованы серьезные люди и огромные деньги, а в противостоянии новой лиге замечены главы больших государств. Кто-то из них свою позицию выразил открыто: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Борис Джонсон негативного отношения к Суперлиге не думали скрывать. Немецкое издание Suddeutsche Zeitung нашло еще одного влиятельного государственного руководителя, который, по мнению источника, приложил руку к срыву футбольного проекта. И это Владимир Путин.

Президента России Suddeutsche Zeitung называет тем человеком, который объяснил владельцу «Челси» Роману Абрамовичу, что появление Суперлиги не идет на пользу интересам российского государства. И якобы Роман Аркадьевич отказался от участия в проекте из-за нежелания ссориться с Путиным. Решение о выходе клуба из состава учредителей лиги, пишет издание, было принято после получения в понедельник письма из Кремля.

Такую позицию России немецкие журналисты объясняют следующими причинами. «Газпром» - главный спонсор Лиги чемпионов. Нынешним летом Санкт-Петербург примет матчи Евро, а летом 2022 года там запланирован финал Лиги чемпионов. «Зенит» фактически является собственностью «Газпрома». Клуб хочет сохранить доступ к турниру. В статье также отмечается, что митинги недовольных фанатов «Челси» в одном из самых фешенебельных районов Лондона, грозившие сорвать матч АПЛ, вряд ли могли заставить Абрамовича пересмотреть свои взгляды. Другое дело, что он не станет отказывать в просьбе Путину.

Тут сразу несколько вопросов всплывают на поверхность. Что за осведомители у германских СМИ? Откуда они знают, о чем глава России ведет разговоры с боссом английского футбольного клуба, если ведет вообще? Где подтверждения этой версии? Ничего этого нет. Потому не приходит в голову иных вариантов рождения сенсации, кроме одной. Suddeutsche Zeitung просто собрал в кучу самые рейтинговые темы – Путин (он всегда в топе), противостояние между Россией и Европой, «Челси» Абрамовича и Суперлига – и запустил их в виде новости-предположения в свободное плавание.

Кому очень надо докопаться до истины, как на самом деле обстоит дело, пусть попробуют поискать переписку Путина с Абрамовичем (флаг им в руки). Автор инсайда ничем особо не рискует. Если это фейк, то судиться из-за такой информации Кремлю в голову не придет. Развал Суперлиги, как показало общественное мнение, был принят публикой на ура, а потому те, кто поучаствовал в этом, скорее герои положительные, чем наоборот. Издание получает широкую рекламу, трафик и, следовательно, деньги. И поди доказывай, что что-то тут не так.