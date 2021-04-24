Как Путин, шейхи и большая мировая политика прикрыли проект Суперлиги

Суперлига прожила всего пару суток, после чего с грохотом развалилась. Проект был крайне амбициозным, в нем были задействованы серьезные люди и огромные деньги, а в противостоянии новой лиге замечены главы больших государств. Кто-то из них свою позицию выразил открыто: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Борис Джонсон негативного отношения к Суперлиге не думали скрывать. Немецкое издание Suddeutsche Zeitung нашло еще одного влиятельного государственного руководителя, который, по мнению источника, приложил руку к срыву футбольного проекта. И это Владимир Путин.
Президента России Suddeutsche Zeitung называет тем человеком, который объяснил владельцу «Челси» Роману Абрамовичу, что появление Суперлиги не идет на пользу интересам российского государства. И якобы Роман Аркадьевич отказался от участия в проекте из-за нежелания ссориться с Путиным. Решение о выходе клуба из состава учредителей лиги, пишет издание, было принято после получения в понедельник письма из Кремля.
Такую позицию России немецкие журналисты объясняют следующими причинами. «Газпром» - главный спонсор Лиги чемпионов. Нынешним летом Санкт-Петербург примет матчи Евро, а летом 2022 года там запланирован финал Лиги чемпионов. «Зенит» фактически является собственностью «Газпрома». Клуб хочет сохранить доступ к турниру. В статье также отмечается, что митинги недовольных фанатов «Челси» в одном из самых фешенебельных районов Лондона, грозившие сорвать матч АПЛ, вряд ли могли заставить Абрамовича пересмотреть свои взгляды. Другое дело, что он не станет отказывать в просьбе Путину.
Тут сразу несколько вопросов всплывают на поверхность. Что за осведомители у германских СМИ? Откуда они знают, о чем глава России ведет разговоры с боссом английского футбольного клуба, если ведет вообще? Где подтверждения этой версии? Ничего этого нет. Потому не приходит в голову иных вариантов рождения сенсации, кроме одной. Suddeutsche Zeitung просто собрал в кучу самые рейтинговые темы – Путин (он всегда в топе), противостояние между Россией и Европой, «Челси» Абрамовича и Суперлига – и запустил их в виде новости-предположения в свободное плавание.
Кому очень надо докопаться до истины, как на самом деле обстоит дело, пусть попробуют поискать переписку Путина с Абрамовичем (флаг им в руки). Автор инсайда ничем особо не рискует. Если это фейк, то судиться из-за такой информации Кремлю в голову не придет. Развал Суперлиги, как показало общественное мнение, был принят публикой на ура, а потому те, кто поучаствовал в этом, скорее герои положительные, чем наоборот. Издание получает широкую рекламу, трафик и, следовательно, деньги. И поди доказывай, что что-то тут не так.
Не так давно тема отношений президента России, Абрамовича и «Челси» уже широко обсуждалась в европейских СМИ после выхода книги «Люди Путина». Босс «синих» после этого подал в суд на издателя, так как в книге утверждается, что сделка по приобретению клуба была совершена по указанию Владимира Владимировича. В заявлении юридической организации Harbottle & Lewis, представляющей интересы Абрамовича на территории Великобритании, говорилось, что «подобные утверждения абсолютно неприемлемы, не имеют под собой никаких оснований». А сам бизнесмен подчеркивал, что ложные обвинения в этой книге оказывают пагубное влияние не только на его личную репутацию, но и на деятельность «Челси».
Новость Suddeutsche Zeitung является продолжением «книжной» темы. Потому как если предположить, что владелец «Челси» принимает важнейшие решения, касающиеся судьбы клуба, после консультаций с Кремлем, то возникает вопрос, для каких целей Абрамович клуб покупал. В первые годы владения «синими» российским олигархом англичане отвечали на этот вопрос так: легче понять, почему Абрамович захотел купить «Челси», чем почему он стал губернатором Чукотки.
Теперь у них в почете другие версии. И они идут вразрез с пониманием ситуации с развалом Суперлиги со стороны одного из главных пострадавших – Флорентино Переса. Глава новой лиги, президент мадридского «Реала» заявил, что проект не состоялся из-за манчестерского клуба, но не уточнил, какого именно - «МЮ» или «Ман Сити». Судя по всему, он имел в виду «горожан», так как старт провалу турнира дали они. Этот клуб первым вышел из проекта и не участвовал в руководстве. При этом Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», жестко критиковал принципы Суперлиги.
«Челси» был первым только в некоторых СМИ. И то дело касалось исключительно заявлений о возможном выходе из лиги на фоне демонстраций протестов. Официально клуб Абрамовича покинул Суперлигу последним из шестерки бунтарей АПЛ.
Что до слов Переса, то он заявил также, что именно владельцы «Манчестера» начали агитационную кампанию, распространяя информацию о скором закрытии лиги и о том, что клубы-учредители не будут вознаграждены. Владелец «МЮ» Джоэл Глейзер входил в состав руководителей проекта вместе с Пересом и боссом «Юве» Андреа Аньелли. Глейзер занимал в Суперлиге пост заместителя председателя, и не в его интересах было отказываться от перспективы быть одним из шефов самой крутой лиги мира. Другое дело – люди из «Сити».
Первые лица Суперлиги не увидели российского следа в крахе их детища. Им ближе версия о вмешательстве властей ОАЭ. О влияние Абу-Даби на «Ман Сити» также шла речь в статье Suddeutsche Zeitung, которая сделала вывод, что в любом случае шлагбаум перед проектом поставила большая мировая политика.