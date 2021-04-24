«Урал» и «Ахмат» сыграли вничью. Обзоры всех матчей 27-го тура РПЛ

Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Такой Панарин нужен сборной. Артемий забил гол-красавец, который не спас его горе-команду (видео)
Артемий Панарин продолжил штамповать голы за «Рейнджерс», практически обеспечив себе звание лучшего российского бомбардира НХЛ-2021. Однако в Кубке Стэнли его команда вряд ли выступит.
Почему «Манчестер Сити» откроет счет и победит «Тоттенхэм». Расклад на финал Кубка лиги 25.04.2021
Углубленная статистика противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» за 10 последних сезонов, которая поможет спрогнозировать исход встречи принципиальных соперников в воскресной битве за титул.
Разыскивается новый тренер «Спартака». Вариантов много, идеальный — перекупить Николича
Красно-белым пора определяться с новым главным тренером на будущий сезон. Число потенциальных кандидатов растет с каждым днем.
МОК показал кулак Black Lives Matter. На Олимпиаде в Токио за вставание на колено последуют санкции
Такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета.
27-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
24 и 25 апреля пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 27-м туре.