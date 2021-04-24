«Урал» и «Ахмат» сыграли вничью. Обзоры всех матчей 27-го тура РПЛ

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А перерыв Дженоа 0 Специя 0 П1 2.60 Х 2.75 П2 3.50
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 33' Вольфсбург 0 Боруссия Д 1 П1 6.20 Х 5.30 П2 1.45
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 34' Майнц 1 Бавария 0 П1 2.95 Х 3.80 П2 2.24
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 34' Фрайбург 0 Хоффенхайм 0 П1 2.95 Х 2.95 П2 2.60
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 34' Унион 0 Вердер 0 П1 2.24 Х 2.75 П2 4.10
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 33' Зенит 0 Ротор 0 П1 1.13 Х 8.90 П2 18.0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 4' Лейшойнш 0 Фейренсе 0 П1 3.50 Х 2.95 П2 2.24
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Дерби Каунти 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Барнсли 1 Ротерхэм Юнайт 0 П1 1.20 Х 7.60 П2 11.0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Блэкпул 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.81 Х 3.30 П2 4.50
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Уотфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.50 Х 4.50 П2 6.00
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Ковентри Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.33 Х 3.30 П2 3.20
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Чарльтон Атлет 0 Питерборо Юнай 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.60
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Милтон-Кинс До 0 Суиндон Таун 0 П1 1.55 Х 4.50 П2 4.90
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Уиган Атлетик 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Кру Александра 0 Рочдейл 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.45
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 2' Блэкберн Ровер 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.08 Х 3.80 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 2' Кардифф Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.70 Х 4.10 П2 4.50
КХЛ - плей-офф 1-й период Авангард 0 ЦСКА 0 П1 3.20 Х 3.80 П2 2.00
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Донкастер Рове 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.95 Х 3.20 П2 2.45
Испания - Сегунда 1-й тайм, 3' УД Логроньес 0 Картахена 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.75
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Оксфорд Юнайте 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.55 Х 4.50 П2 5.00
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Гиллингем 0 Нортгемптон Та 0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Сандерленд 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 5.00
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Мидлсбро 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 2' Ноттингем Форе 0 Сток Сити 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 2.95
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Куинз Парк Рей 0 Норвич Сити 0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Линкольн Сити 0 Халл Сити 0 П1 6.00 Х 4.90 П2 1.40
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Ипсвич Таун 0 Уимблдон 0 П1 2.95 Х 3.10 П2 2.45
Испания - Сегунда 1-й тайм, 4' Малага 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.45
«Урал» и «Ахмат» сыграли вничью. Обзоры всех матчей 27-го тура РПЛ
24 апреля 16:37
автор: Юрий Нечаев, Андрей Ефимов, Артур Гичунцев

«Урал» и «Ахмат» сыграли вничью. Обзоры всех матчей 27-го тура РПЛ

Все голы тура в одном месте.

РПЛ
27-й тур

«Урал» – «Ахмат» – 1:1 (0:1)
Голы: Аугустыняк, 58 – Садулаев, 11

источник: «Советский спорт»
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