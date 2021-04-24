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Сергей Семак: Нам не важно, дома или в гостях оформлять чемпионство
24 апреля 19:43
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РПЛ

Сергей Семак: Нам не важно, дома или в гостях оформлять чемпионство

После матча 27-го тура чемпионата России «Зенит» - «Ротор» (6:0), своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Сергей Семак и Хасанби Биджиев.

- Подведите итоги матча, - вопрос Семаку.
- С точки зрения движения и создания моментов мы играли активно. Единственное, не получилось быстро забить для того, чтобы игра немного раскрылась. Было бы проще играть. Но я думаю, то давление, которое было, должно было воплотиться в забитые мячи, что и случилось во втором тайме. Сегодня ребята играли хорошо и заслуженно победили.

- Связано как-то присутствие Караваева и Кузяева на скамейке запасных с количеством их карточек перед игрой с «Локомотивом»?
- Кузяева, да. Он прекрасно выглядел последнее время, и терять футболиста перед важнейшим матчем, конечно, крайне не желательно. У нас есть игроки центра поля, которым мы могли дать возможность выйти, что мы и сделали. А по поводу Караваева, кто-то больше играет, кто-то меньше. Попытались внести больше свежести, дать возможность кому-то отдохнуть, а кому-то проявить себя.

- Насколько для вас принципиально оформить чемпионство в следующем матче с «Локомотивом» на своем поле, или главное, просто завоевать первое место?
- Главное выиграть, не важно где.

- Азмун был дисквалифицирован, но вы все равно играли по схеме 4-4-2. Почему решили не переходить на схему 4-3-3?
- Мы думали об этой схеме. Но сейчас Дриусси в очень хорошей форме и с его выходом она перестроилась в 4-2-3-1.

- Как вы относились к тому, что в первом тайме команда старалась буквально завести мяч в ворота? Вас, как тренера, огорчает, что нет разнообразия в завершающей стадии атаки?
- Я с этим не соглашусь. У нас достаточное количество дальних ударов. Были моменты, где мы переигрывали. Соперник играл очень низко и понятно, что не всегда получалось использовать зоны, которых поначалу было вообще мало. Тем не менее, они были. В любом случае, мы сегодня атаковали разнообразно, создавали моменты и после стандартов, и после быстрых атак, и в позиционных атаках. И дальние удары были хорошие, и фланговые передачи, и взаимодействия в центре. Мне кажется, что разнообразие присутствовало.

- Сегодня был момент, когда «Зенит» играл вообще без центральных защитников. Почему решили так сделать и не выпустили Хотулева? И что с Кравцовым?
- С Кравцовым ничего страшного, у него рассечение. Надо буде зашивать рану. Она достаточно серьезная. Поэтому его надо было менять. Хотулева не выпустили, потому что Круговой в хорошей форме. Он периодически играет центрального защитника и справляется. Поэтому по очереди убирали центральных защитников. Посмотрели, как Оздоев играет на этой позиции. Правый центральный защитник у нас сейчас один в связи с травмой Ловрена.

- Объявлен новый формат Лиги чемпионов и теперь в основном раунде каждая команда проведет по десять матчей, а значит уплотняется календарь. Поддерживаете ли вы эту реформу или лучше было бы оставить прежний формат?
- Я поддерживаю реформу. Больше играть интереснее. Но надо понимать, что при плотном графике должно быть достаточное количество футболистов, чтобы команда могла играть на всех фронтах без потери качества.

- Как вы относитесь к такой результативности, как сегодня, в преддверии матча с «Локомотивом»?
- Высокая результативность это всегда хорошо. Мы должны много создавать и забивать, что и стараемся делать. Мы работаем, чтобы играть активно с первой до последней минуты. Сегодня получилось.

«Мы не должны были бросать играть после первого пропущенного мяча».

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Биджиеву.
- У нас есть серьезные кадровые проблемы. Мы вышли на матч с лидером нашего чемпионата, имея в составе двух номинальных защитников. Противостоять такой команде, как «Зенит», очень сложно. Тем не менее, мы не должны были бросать играть после первого пропущенного мяча. Да, обидный мяч пропустили на последних секундах первого тайма, но нужно было продолжать играть и не опускать руки. Хочу принести извинения болельщикам. Мы их разочаровали, и сами разочарованы.

- Вы сказали о кадровых проблемах, и в запасе было всего пять человек. С чем связны такие проблемы?
- У нас есть дисквалифицированные футболисты, и есть больные, которые могли присутствовать на скамейке, но полноценно выйти на замену и усилить игру они не могли, потому что была большая вероятность усугубления травмы. Пришлось действовать таким образом.

- Какой у вас был план на игру?
- План был, сходя из тех возможностей, которые у нас есть. Учитывая, что в составе были всего два номинальных защитника, нам нужно было обеспечить какую-то надежность в обороне, но мы понимали, что это будет сделать непросто. Мы хотели действовать на контратаках. Конечно, давление было очень сильным, но в первом тайме мы справлялись. К сожалению, пропустили обидный мяч на последних секундах стартового тайма. Всегда неприятно получить гол в раздевалку.

источник: «Советский спорт»
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