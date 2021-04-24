Сергей Семак: Нам не важно, дома или в гостях оформлять чемпионство

- Подведите итоги матча, - вопрос Семаку.

- С точки зрения движения и создания моментов мы играли активно. Единственное, не получилось быстро забить для того, чтобы игра немного раскрылась. Было бы проще играть. Но я думаю, то давление, которое было, должно было воплотиться в забитые мячи, что и случилось во втором тайме. Сегодня ребята играли хорошо и заслуженно победили.

- Связано как-то присутствие Караваева и Кузяева на скамейке запасных с количеством их карточек перед игрой с «Локомотивом»?

- Кузяева, да. Он прекрасно выглядел последнее время, и терять футболиста перед важнейшим матчем, конечно, крайне не желательно. У нас есть игроки центра поля, которым мы могли дать возможность выйти, что мы и сделали. А по поводу Караваева, кто-то больше играет, кто-то меньше. Попытались внести больше свежести, дать возможность кому-то отдохнуть, а кому-то проявить себя.

- Насколько для вас принципиально оформить чемпионство в следующем матче с «Локомотивом» на своем поле, или главное, просто завоевать первое место?

- Главное выиграть, не важно где.

- Азмун был дисквалифицирован, но вы все равно играли по схеме 4-4-2. Почему решили не переходить на схему 4-3-3?

- Мы думали об этой схеме. Но сейчас Дриусси в очень хорошей форме и с его выходом она перестроилась в 4-2-3-1.

- Как вы относились к тому, что в первом тайме команда старалась буквально завести мяч в ворота? Вас, как тренера, огорчает, что нет разнообразия в завершающей стадии атаки?

- Я с этим не соглашусь. У нас достаточное количество дальних ударов. Были моменты, где мы переигрывали. Соперник играл очень низко и понятно, что не всегда получалось использовать зоны, которых поначалу было вообще мало. Тем не менее, они были. В любом случае, мы сегодня атаковали разнообразно, создавали моменты и после стандартов, и после быстрых атак, и в позиционных атаках. И дальние удары были хорошие, и фланговые передачи, и взаимодействия в центре. Мне кажется, что разнообразие присутствовало.