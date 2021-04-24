Игорь Черевченко: «Динамо» играло с преимуществом, но «Химки» выстояли и воспользовались ошибкой

- Поделитесь вашими впечатлениями от выездной победы над «Динамо».

- Это был очень сложный матч для нашей команды. Как я и говорил перед этой встречей, мне очень нравится, как играет «Динамо. В команде собраны молодые и амбициозные футболисты. Особенно это касается линии атаки. Наши ребята выдержали натиск в первые пятнадцать - двадцать минут встречи. «Динамо» играло в этом матче с преимуществом. Самое главное, что мы выстояли, и затем, воспользовавшись ошибкой соперника, смогли забить. Я очень благодарен ребятам. Мне чуть ли не перед каждой игрой мне задают вопросы о мотивации футболистов. Сегодня все увидели, какая у них мотивация.

- Получается, вы угадали с заменой Глушенкова. Именно он принес вашей команде победу, забив мяч в конце матча.

- Да. Изначально у нас был план сделать замену в перерыве. Но потом мы решили дать Кухарчуку минут десять-пятнадцать поиграть во втором тайме, чтобы Глушенков получше размялся.

- Второй раз за сезон «Химкам» удалось обыграть «Динамо», причем с одинаковым счетом 1:0. Вы могли бы сравнить эти матчи или они получились разными?

- Одинаковых встреч не бывает. Тем более, тогда это была моя первая игра в роли главного тренера «Химок». У меня тогда было всего пять дней на подготовку команды к матчу. Сейчас мы тоже выиграли у «Динамо» 1:0, хотя у этого соперника не так просто выиграть.

- Если разбирать победный мяч, который забил Глушенков, что к нему привело, на ваш взгляд? Может хорошая контратака, потому что «Динамо» бросило все силы на то, чтобы вырвать победу?

- Хорошую передачу Максиму сделал Павел Могилевец. Он отдал очень умный пас Глушенкову. Некоторые футболисты могли бы пробить с этой позиции по воротам, но он нашел передачей Глушенкова.