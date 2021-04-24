ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Испания - Сегунда 2-й тайм, 84' Понферрадина 2 Луго 0
Германия - Бундеслига 4-я четверть Крайльсхайм Ме 85 Раста Фехта 70
Германия - Бундеслига 4-я четверть Меди Байройт 53 Лёвен Брауншве 68
Аргентина - Примера 2-й тайм, 65' Аргентинос Хун 0 Банфилд 0 П1 4.10 Х 1.75 П2 3.80
Италия - Серия А 2-й тайм, 67' Сассуоло 0 Сампдория 0 П1 2.45 Х 2.08 П2 5.60
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Сент-Луис Блюз 3 Колорадо Эвела 2 П1 2.00 Х 3.80 П2 3.20
Испания - Примера 2-й тайм, 52' Реал Мадрид 0 Бетис 0 П1 1.85 Х 2.95 П2 5.90
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 52' Шеффилд Юнайте 1 Брайтон энд Хо 0 П1 1.90 Х 3.20 П2 4.70
НБА - регулярный чемпионат перерыв Милуоки Бакс 26 Филадельфия Си 17 П1 1.14 П2 5.80
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 38' Мафра 2 Ковильян 1
Игорь Черевченко: «Динамо» играло с преимуществом, но «Химки» выстояли и воспользовались ошибкой
24 апреля 21:52
автор: Юлия Григорьевская

Игорь Черевченко: «Динамо» играло с преимуществом, но «Химки» выстояли и воспользовались ошибкой

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча 27-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0) ответил на вопросы журналистов.

- Поделитесь вашими впечатлениями от выездной победы над «Динамо».
- Это был очень сложный матч для нашей команды. Как я и говорил перед этой встречей, мне очень нравится, как играет «Динамо. В команде собраны молодые и амбициозные футболисты. Особенно это касается линии атаки. Наши ребята выдержали натиск в первые пятнадцать - двадцать минут встречи. «Динамо» играло в этом матче с преимуществом. Самое главное, что мы выстояли, и затем, воспользовавшись ошибкой соперника, смогли забить. Я очень благодарен ребятам. Мне чуть ли не перед каждой игрой мне задают вопросы о мотивации футболистов. Сегодня все увидели, какая у них мотивация.

- Получается, вы угадали с заменой Глушенкова. Именно он принес вашей команде победу, забив мяч в конце матча.
- Да. Изначально у нас был план сделать замену в перерыве. Но потом мы решили дать Кухарчуку минут десять-пятнадцать поиграть во втором тайме, чтобы Глушенков получше размялся.

- Второй раз за сезон «Химкам» удалось обыграть «Динамо», причем с одинаковым счетом 1:0. Вы могли бы сравнить эти матчи или они получились разными?
- Одинаковых встреч не бывает. Тем более, тогда это была моя первая игра в роли главного тренера «Химок». У меня тогда было всего пять дней на подготовку команды к матчу. Сейчас мы тоже выиграли у «Динамо» 1:0, хотя у этого соперника не так просто выиграть.

- Если разбирать победный мяч, который забил Глушенков, что к нему привело, на ваш взгляд? Может хорошая контратака, потому что «Динамо» бросило все силы на то, чтобы вырвать победу?
- Хорошую передачу Максиму сделал Павел Могилевец. Он отдал очень умный пас Глушенкову. Некоторые футболисты могли бы пробить с этой позиции по воротам, но он нашел передачей Глушенкова.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лионеля Месси включили в тройку лучших футболистов в историиРайан Гиггз отстранён от обязанностей главного тренера сборной УэльсаЗа сборную России на ЧМ-2021 могут выступить 6 игроков из НХЛ«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»Американец объяснил, чем отвратительны русские девушкиСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Такой Панарин нужен сборной. Артемий забил гол-красавец, который не спас его горе-команду (видео)
Артемий Панарин продолжил штамповать голы за «Рейнджерс», практически обеспечив себе звание лучшего российского бомбардира НХЛ-2021. Однако в Кубке Стэнли его команда вряд ли выступит.
Почему «Манчестер Сити» откроет счет и победит «Тоттенхэм». Расклад на финал Кубка лиги 25.04.2021
Углубленная статистика противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» за 10 последних сезонов, которая поможет спрогнозировать исход встречи принципиальных соперников в воскресной битве за титул.
Разыскивается новый тренер «Спартака». Вариантов много, идеальный — перекупить Николича
Красно-белым пора определяться с новым главным тренером на будущий сезон. Число потенциальных кандидатов растет с каждым днем.
МОК показал кулак Black Lives Matter. На Олимпиаде в Токио за вставание на колено последуют санкции
Такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета.
27-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
24 и 25 апреля пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 27-м туре.
Туктамышева научила Урганта исполнять четверной лутц
Капитан сборной России на победном командном ЧМ-2021 в Токио Елизавета Туктамышева посетила шоу "Вечерний Ургант".
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Алексей Червоткин о планах на олимпиаду, тренировках, соперниках, конкурентах и скандалах.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика