Сандро Шварц: Обидно проигрывать матч, который мы полностью контролировали

- Какое впечатление оставил матч?

- Очень обидно проигрывать такой матч, который мы полностью контролировали. Мы играли с подавляющим преимуществом. Статистика это подтверждает. Во всех компонентах мы превзошли соперника, были лучше, и единственное, что нам не удалось, это забить. Мы создали много моментов. В первом тайме у нас была штанга. Во втором тайм мы попали в перекладину. За исключением одного фактора - забитого мяча, вся статистика говорит за нас. Но итоговый результат на табло и сегодня это поражение.

- Захарян допускал больше ошибок, чем обычно, причем в простых ситуациях. С чем это связано? Может быть с тем, что он подписал новый контракт?

- Подписание нового контракта Захаряном и его сегодняшняя игра не имеют ничего общего между собой. Сегодня вся команда сыграл очень хорошо, провела качественный матч, но не получилось забить мяч, после которого, возможно, игра бы раскрылась, результатом чего мог быть совершено другой счет.

- В стартовый состав «Динамо» не попал Моро. Решили выбрать более атакующий состав, сделав ставку на Шиманьски и Захаряна?

- На позиции шестерки сыграл Фомин. Он провел качественный матч. Он принимал участие во всех моментах, которые мы создали. Если говорить о двух восьмерках, мы решили, что на этих позициях сыграют Захарян и Шиманьски, так же как и в успешном матче против «Уфы».

- Паршивлюк во втором тайме попросил замену. Что с ним?

- У него было небольшое мышечное повреждение. После его замены Варела занял правую бровку, а Скопинцев левую.

- Довольны ли тем, как попали в игру вышедшие на замену футболисты?

- У нас все ребята сегодня хорошо сыграли. Это касается как футболистов стартового состава, так и тех, кто выходил на замену. Но мы не смогли реализовать те шансы, которые у нас были. В некоторых моментах нам не хватило спокойствия и хладнокровия для реализации того множества моментов, которые мы создали по ходу матча. Всю игру мы доминировали и контролировали ее ход. «Химки» очень крепкий соперник. За последние месяцы они одержали много побед, набрали хороший ход и много очков.