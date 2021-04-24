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Сандро Шварц: Обидно проигрывать матч, который мы полностью контролировали
24 апреля 22:14
автор: Юлия Григорьевская

Сандро Шварц: Обидно проигрывать матч, который мы полностью контролировали

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 27-го тура чемпионата России с «Химками» (0:1), поделился впечатлениями об игре.

- Какое впечатление оставил матч?
- Очень обидно проигрывать такой матч, который мы полностью контролировали. Мы играли с подавляющим преимуществом. Статистика это подтверждает. Во всех компонентах мы превзошли соперника, были лучше, и единственное, что нам не удалось, это забить. Мы создали много моментов. В первом тайме у нас была штанга. Во втором тайм мы попали в перекладину. За исключением одного фактора - забитого мяча, вся статистика говорит за нас. Но итоговый результат на табло и сегодня это поражение.

- Захарян допускал больше ошибок, чем обычно, причем в простых ситуациях. С чем это связано? Может быть с тем, что он подписал новый контракт?
- Подписание нового контракта Захаряном и его сегодняшняя игра не имеют ничего общего между собой. Сегодня вся команда сыграл очень хорошо, провела качественный матч, но не получилось забить мяч, после которого, возможно, игра бы раскрылась, результатом чего мог быть совершено другой счет.

- В стартовый состав «Динамо» не попал Моро. Решили выбрать более атакующий состав, сделав ставку на Шиманьски и Захаряна?
- На позиции шестерки сыграл Фомин. Он провел качественный матч. Он принимал участие во всех моментах, которые мы создали. Если говорить о двух восьмерках, мы решили, что на этих позициях сыграют Захарян и Шиманьски, так же как и в успешном матче против «Уфы».

- Паршивлюк во втором тайме попросил замену. Что с ним?
- У него было небольшое мышечное повреждение. После его замены Варела занял правую бровку, а Скопинцев левую.

- Довольны ли тем, как попали в игру вышедшие на замену футболисты?
- У нас все ребята сегодня хорошо сыграли. Это касается как футболистов стартового состава, так и тех, кто выходил на замену. Но мы не смогли реализовать те шансы, которые у нас были. В некоторых моментах нам не хватило спокойствия и хладнокровия для реализации того множества моментов, которые мы создали по ходу матча. Всю игру мы доминировали и контролировали ее ход. «Химки» очень крепкий соперник. За последние месяцы они одержали много побед, набрали хороший ход и много очков.

- В заключительных отрезках матчей «Динамо» практически не пропускало - всего три мяча за весь чемпионат. А сегодня впервые пропустили в компенсированное время. Что привело к голу?
- Нам не удалось заблокировать удар. Химчанин зашел в штрафную и нанес разящий удар. Это был один из немногих опасных моментов, которые сегодня были у гостей. Статистика говорит о том, что мы нанесли 21 удар, а гости 8. Мы выиграли 63% единоборств. Но в дополнительное время у «Химок» получился так называемый счастливый удар.

- Было несколько эпизодов в штрафной площади «Химок», когда могло быть пенальти. Есть претензии к судье?
- Я не видел этих моментов и поэтому не могу их оценить. Не получил еще видео картинку от наших аналитиков.

- Остается три тура до конца сезона и права на ошибку у «Динамо» нет, если команда хочет занять место в еврокубках. Игроки понимают, что теперь надо побеждать во всех матчах?
- Мы не забегаем так далеко. Для нас очень важно фокусироваться на следующем матче с «Рубином». Надо добыть победу, после чего уже можно будет готовиться дальше. Поражение сегодня получилось очень досадное, но мы уже в преддверии следующего матча с «Рубином».

источник: «Советский спорт»
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