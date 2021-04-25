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Расклады: когда Питер объявят чемпионом?
25 апреля 01:56
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК "Зенит"

Расклады: когда Питер объявят чемпионом?

Несмотря на весомый отрыв в 6 очков, пока сложно сказать, когда «Зенит» сможет объявить о своем чемпионстве уже официально.

Если 2 мая «Зенит» обыграет дома «Локомотив», то тут все просто: питерцы уходят в отрыв на 9 очков, что ликвидировать за два тура невозможно, становятся чемпионами, страна кусает локти, а на «Газпром Арене» громко празднуют и обещают, что в еврокубках будет все лучше, чем бывало обычно все последние годы.

Если будет ничья, то отрыв в 6 очков сохраняется и этого недостаточно для досрочного чемпионства, а с учетом того, что «Уфа» ждет в 29-м туре простых трех очков – всем придется со своими ожиданиями подвинуться. «Зениту» надо будет добыть хотя бы ничью, чтобы стать чемпионом. Но это будет уже не так пафосно.

А вот если «Зенит» в ближайшем туре проиграет «Локомотиву», который набрал ход и явно выглядит сейчас в принципиальных матчах поинтереснее, чем действующий и будущий чемпион, то тогда все может отложиться на последний тур. Отрыв тогда сократится до трех очков. И даже победа над «Уфой» в 29-м туре, ничего не гарантирует.

Напомним, что правило «Золотого матча» у нас давно не действует. Поэтому при равенстве очков считаются дополнительные показатели. Что у «Зенита» с «Локо»? А вот что. Так как с некоторых пор при равенстве очков считаются не победы, а личные встречи, то они могут выйти на первый план.

Последовательность такая: очки, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей.

Первый матч в Москве закончился 0:0, поэтому результативная ничья и не устроит Питер. Тогда «Локо» окажется потенциально выше. Потому 6 очков разницы за два тура до конца – еще не чемпионство. Если 0:0, то такая ничья уравняет показатели личных встреч – далее будут учитываться количество побед в чемпионате, общая разница мячей и количество забитых мячей. На данный момент «Зенит» впереди по всем пунктам. Но если «Локо» догонит его в таблице, то все может поменяться.

На финише у «Зенита» календарь простенький: в заключительных двух турах питерцы сыграют в гостях с «Уфой» и «Тамбовом», «Локомотив» – дома с «Динамо» (матч дома лишь формально – на деле это нейтральная игра в Химках) и «Уралом».

источник: «Советский спорт»
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