Расклады: когда Питер объявят чемпионом?

Если 2 мая «Зенит» обыграет дома «Локомотив», то тут все просто: питерцы уходят в отрыв на 9 очков, что ликвидировать за два тура невозможно, становятся чемпионами, страна кусает локти, а на «Газпром Арене» громко празднуют и обещают, что в еврокубках будет все лучше, чем бывало обычно все последние годы.

Если будет ничья, то отрыв в 6 очков сохраняется и этого недостаточно для досрочного чемпионства, а с учетом того, что «Уфа» ждет в 29-м туре простых трех очков – всем придется со своими ожиданиями подвинуться. «Зениту» надо будет добыть хотя бы ничью, чтобы стать чемпионом. Но это будет уже не так пафосно.

А вот если «Зенит» в ближайшем туре проиграет «Локомотиву», который набрал ход и явно выглядит сейчас в принципиальных матчах поинтереснее, чем действующий и будущий чемпион, то тогда все может отложиться на последний тур. Отрыв тогда сократится до трех очков. И даже победа над «Уфой» в 29-м туре, ничего не гарантирует.

Напомним, что правило «Золотого матча» у нас давно не действует. Поэтому при равенстве очков считаются дополнительные показатели. Что у «Зенита» с «Локо»? А вот что. Так как с некоторых пор при равенстве очков считаются не победы, а личные встречи, то они могут выйти на первый план.

Последовательность такая: очки, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей.