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Италия - Серия А 13:30 Беневенто 0 Удинезе 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.27
Англия - Чемпионшип 14:00 Рединг 0 Суонси Сити 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Сочи 0 П1 3.00 Х 3.20 П2 2.55
Англия - Премьер-лига 14:00 Вулверхэмптон 0 Бёрнли 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.50
Франция - Лига 1 14:00 Ницца 0 Монпелье 0 П1 2.70 Х 3.70 П2 2.55
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Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Санкт-Паули 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Гамбург 0
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Испания - Сегунда 15:00 Овьедо 0 Жирона 0 П1 2.06 Х 3.30 П2 3.90
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Германия - Бундеслига 16:00 Баскетс Бонн 0 Хемниц 99 0
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Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Бордо 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
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Италия - Серия А 16:00 Фиорентина 0 Ювентус 0 П1 5.60 Х 4.00 П2 1.65
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Германия - Бундеслига 16:30 РБ Лейпциг 0 Штутгарт 0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Спартак М 0 ЦСКА 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.80
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Арсенал 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
Португалия - Сегунда 17:00 Кова-да-Пиедад 0 УД Оливейренсе 0
Аргентина - Примера 17:00 Ланус 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.55
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Накануне дерби фанаты ЦСКА и «Спартака» сошлись врукопашную. Задержать никого не удалось
25 апреля 11:57
автор: Степан Охотников
автор фото: ФК «Спартак»

Накануне дерби фанаты ЦСКА и «Спартака» сошлись врукопашную. Задержать никого не удалось

В ночь с субботы на воскресенье в Москве произошла грандиозная драка.

Сегодня в 16.30 состоится главное дерби страны: «Спартак» и ЦСКА определят победителя, который продолжит реальную борьбу за медали, а проигравший почти наверняка останется без наград чемпионата. Фанаты двух команд решили не отставать и тоже определить сильнейшего, правда, не на футбольном поле, а, как у них водится, в кулачном бою.

Местом проведения битвы был выбран тихий Орехово-Зуевский проезд, что в Нижегородском районе столицы. Параллельно улице проходят железнодорожные пути, которые можно пересечь по пешеходному переходу. Он и был выбран местом драки.

Около двух часов ночи с одной стороны моста начали собираться бойцы, по оценкам свидетелей их было не меньше пятидесяти человек. Вскоре, на улицу с другой стороны моста подъехал с десятка полтора автомобилей, из которых вышло примерно столько же молодых людей в белых футболках. Не теряя времени обе группы двинулись на мост. Вот что пишет о том, что произошло телеграм-издание «База»:

«Пока мы спали, в столичном Нижегородском районе бились полторы сотни фанатов «Спартака» и ЦСКА. Таких крупных массовых драк, кстати, в Москве не было уже очень давно.

Около 150 болельщиков армейцев и «мясных» сошлись врукопашную в районе Орехово-Зуевского проезда сегодня в 2 часа ночи. В поединке участвовали бойцы всех известных «фирм»: Einfach Jugend, Продлёнка, White Army, Белка, GS, Фольксштурм, CWO, MB. Говорят, если прочитать последнее предложение вслух, можно передать шифровку прямо в штаб гестапо в 1943-й.

Кстати, несмотря на то, что местные жители оборвали телефоны полиции с жалобами на громкие крики и шум, патрульные приезжать не спешили. А как только через некоторое время на горизонте все же заблестели мигалки, собравшиеся плавно рассосались по окрестным улицам. По итогу полиция не задержала вообще никого».

По другим данным, полиция все же приехала до завершения драки, однако, ввиду того, что служители закона сильно уступали в живой силе фанатам, задержать действительно никого не удалось.

Кто победил в «репетиции» дерби пока неизвестно.

P.S. Появились данные, что победу в драке одержали армейцы.

источник: «Советский спорт»
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