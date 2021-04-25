Накануне дерби фанаты ЦСКА и «Спартака» сошлись врукопашную. Задержать никого не удалось

Сегодня в 16.30 состоится главное дерби страны: «Спартак» и ЦСКА определят победителя, который продолжит реальную борьбу за медали, а проигравший почти наверняка останется без наград чемпионата. Фанаты двух команд решили не отставать и тоже определить сильнейшего, правда, не на футбольном поле, а, как у них водится, в кулачном бою.

Местом проведения битвы был выбран тихий Орехово-Зуевский проезд, что в Нижегородском районе столицы. Параллельно улице проходят железнодорожные пути, которые можно пересечь по пешеходному переходу. Он и был выбран местом драки.

Около двух часов ночи с одной стороны моста начали собираться бойцы, по оценкам свидетелей их было не меньше пятидесяти человек. Вскоре, на улицу с другой стороны моста подъехал с десятка полтора автомобилей, из которых вышло примерно столько же молодых людей в белых футболках. Не теряя времени обе группы двинулись на мост. Вот что пишет о том, что произошло телеграм-издание «База»:

«Пока мы спали, в столичном Нижегородском районе бились полторы сотни фанатов «Спартака» и ЦСКА. Таких крупных массовых драк, кстати, в Москве не было уже очень давно.

Около 150 болельщиков армейцев и «мясных» сошлись врукопашную в районе Орехово-Зуевского проезда сегодня в 2 часа ночи. В поединке участвовали бойцы всех известных «фирм»: Einfach Jugend, Продлёнка, White Army, Белка, GS, Фольксштурм, CWO, MB. Говорят, если прочитать последнее предложение вслух, можно передать шифровку прямо в штаб гестапо в 1943-й.