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Италия - Серия А перерыв Беневенто 1 Удинезе 2 П1 8.30 Х 4.10 П2 1.45
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 23' Вулверхэмптон 0 Бёрнли 2 П1 13.0 Х 8.40 П2 1.17
Франция - Лига 1 1-й тайм, 23' Ницца 1 Монпелье 1 П1 2.95 Х 3.50 П2 2.33
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Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Гамбург 0
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Цена поражения – еврокубки. Превью к матчу «Спартак» – ЦСКА
25 апреля 12:53
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

Цена поражения – еврокубки. Превью к матчу «Спартак» – ЦСКА

В течение недели Олич может распрощаться с надеждами на Кубок и Лигу чемпионов.

В воскресенье в 16:30 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена» состоится Дерби всея Руси – «Спартак» - ЦСКА. Для обеих команд результат этой встречи будет иметь ключевое значение в контексте борьбы за еврокубки. Красно-белые отстают от идущего на второй, лигочемпионской, строчке «Локомотива» на два очка, а красно-синие – на три. Однако плотность в таблице насколько велика, что в случае неудачи проигравший может вообще вылететь из первой пятерки и остаться даже без Лиги конференций.

Весенний отрезок для обоих клубов получается неоднозначным. «Спартак» очень сильно лихорадит – вслед за великолепными победами над «Краснодаром», «Динамо», «Уралом» и «Ростовом» (суммарная разница мячей 16-5) последовали два поражения от «Локомотива» и «Уфы» (0-5). И если в игре с железнодорожниками очков подопечных Доменико Тедеско лишил вратарь Гилерме, то против клуба своего бывшего гендиректора Шамиля Газизова они сами сыграли максимально бездарно по всем фронтам, устроив панихиду на собственном дне рождения («Спартаку» исполнилось 99 лет).

У ЦСКА ситуация не лучше. Серия неудачных результатов на старте весенней части сезона стоила поста главного тренера Виктору Гончаренко, однако приход впервые самостоятельно возглавившего команду Ивицы Олича ситуацию не улучшил. В первых трех играх красно-синим достались аутсайдеры РПЛ, с которыми они справились бы вообще без тренера, а первые серьезные игры против «Сочи» и «Локомотива» обернулись провалом (1-5) и вылетом из Кубка России в шаге от финала.

На бумаге шансы спартаковцев на успех выглядят чуть предпочтительнее, но в этом нет их заслуги. Во-первых, у армейцев аховые кадровые проблемы. В среду против «Локомотива» на скамейке запасных рядом с Оличем сидели всего четыре полевых футболиста, то есть он даже не мог использовать все пять предусмотренных правилами замен.

Наиболее болезненными являются травмы Хердура Магнуссона и Марио Фернандеса. Первый выбыл до конца сезона, второй пропустил два последних матча. Достоверно неизвестно, но считается, что в дерби он участия не примет. И если Константин Марадишвили на правом фланге обороны худо-бедно справляется со своими задачами, то Виктор Васин в центре обороны – это караул. Собственно, пять пропущенных мячей в двух последних играх тому подтверждением.

Помимо них игру пропустит получивший в Сочи четвертую желтую карточку Арнор Сигурдссон. Армейцы пытались оспорить ее на КДК, но получили отказ – ЭСК постановил, что предупреждение было вынесено по делу.

Во-вторых, определенное преимущество красно-белые получают за счет того факта, что они всю неделю готовились к игре, тогда как армейцы провели тяжелый и, что не менее важно, неудачный матч с «Локомотивом». За счет физической и психологической свежести в теории у хозяев чуть больше шансов на победу.

У «Спартака», однако, тоже серьезная потеря в центре обороны – Самуэль Жиго был удален в провальной игре с «Уфой». Его заменит Илья Кутепов, уступающий французу по всем параметрам. Без Жиго красно-белые теряют преимущество на втором этаже в собственной (да и в чужой тоже) штрафной, а значит, подачи на Саломона Рондона будут таить больше опасности, чем обычно. Кроме того, Кутепов наверняка расположится в центре тройки защитников (Георгий Джикия всегда играет левее), то есть зона между ним и регулярно пожарящим Павлом Масловым становится открытой калиткой в штрафную Александра Максименко.

Вместе с тем обойма игроков у Тедеско тоже невелика. Против «Уфы» в запасе оказалось всего три полузащитника (их них двое – глубокие резервисты Дмитрий Маркитесов и Михаил Игнатов) и ни одного нападающего. Впрочем, к дерби вернется в строй главный бомбардир весны Александр Соболев, а также Айртон, что сильно увеличивает атакующий потенциал команды.

Многое в этой встрече будет зависеть от того, как командам удастся воспользоваться слабостями друг друга, в первую очередь, в центре обороны. Индивидуально огромное влияние на результат окажут вратари Игорь Акинфеев и Максименко, а также лидеры атаки Квинси Промес и Никола Влашич. Вероятнее всего, хозяева будут иметь преимущество на привычно уже активных флангах (Виктор Мозес, Айртон), а гости – в регулярно дающей сбои опорной зоне соперника (Влашич при поддержке Алана Дзагоева против Романа Зобнина и Алекса Крала).

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Спартак»: Максименко – Маслов, Кутепов, Джикия – Мозес, Зобнин, Крал, Айртон – Промес – Соболев, Ларссон.

ЦСКА: Акинфеев – Марадишвили, Дивеев, Васин, Щенников – Обляков, Ахметов – Эджуке, Дзагоев, Влашич – Рондон.

источник: «Советский спорт»
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