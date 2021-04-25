Цена поражения – еврокубки. Превью к матчу «Спартак» – ЦСКА

В воскресенье в 16:30 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена» состоится Дерби всея Руси – «Спартак» - ЦСКА. Для обеих команд результат этой встречи будет иметь ключевое значение в контексте борьбы за еврокубки. Красно-белые отстают от идущего на второй, лигочемпионской, строчке «Локомотива» на два очка, а красно-синие – на три. Однако плотность в таблице насколько велика, что в случае неудачи проигравший может вообще вылететь из первой пятерки и остаться даже без Лиги конференций.

Весенний отрезок для обоих клубов получается неоднозначным. «Спартак» очень сильно лихорадит – вслед за великолепными победами над «Краснодаром», «Динамо», «Уралом» и «Ростовом» (суммарная разница мячей 16-5) последовали два поражения от «Локомотива» и «Уфы» (0-5). И если в игре с железнодорожниками очков подопечных Доменико Тедеско лишил вратарь Гилерме, то против клуба своего бывшего гендиректора Шамиля Газизова они сами сыграли максимально бездарно по всем фронтам, устроив панихиду на собственном дне рождения («Спартаку» исполнилось 99 лет).

У ЦСКА ситуация не лучше. Серия неудачных результатов на старте весенней части сезона стоила поста главного тренера Виктору Гончаренко, однако приход впервые самостоятельно возглавившего команду Ивицы Олича ситуацию не улучшил. В первых трех играх красно-синим достались аутсайдеры РПЛ, с которыми они справились бы вообще без тренера, а первые серьезные игры против «Сочи» и «Локомотива» обернулись провалом (1-5) и вылетом из Кубка России в шаге от финала.

На бумаге шансы спартаковцев на успех выглядят чуть предпочтительнее, но в этом нет их заслуги. Во-первых, у армейцев аховые кадровые проблемы. В среду против «Локомотива» на скамейке запасных рядом с Оличем сидели всего четыре полевых футболиста, то есть он даже не мог использовать все пять предусмотренных правилами замен.

Наиболее болезненными являются травмы Хердура Магнуссона и Марио Фернандеса. Первый выбыл до конца сезона, второй пропустил два последних матча. Достоверно неизвестно, но считается, что в дерби он участия не примет. И если Константин Марадишвили на правом фланге обороны худо-бедно справляется со своими задачами, то Виктор Васин в центре обороны – это караул. Собственно, пять пропущенных мячей в двух последних играх тому подтверждением.