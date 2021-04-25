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Доменико Тедеско: Рад, что мы вернулись в гонку после поражения от «Уфы»
25 апреля 20:11
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Спартак»

Доменико Тедеско: Рад, что мы вернулись в гонку после поражения от «Уфы»

После матча 27-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА (1:0) своими впечатлениями поделился главный «Спартака» Доменико Тедеско.

- Рад результату. Было важно вернуться снова в гонку после поражения «Уфе» в прошлом туре. Тот матч проиграли по своей вине и всю эту неделю упорно работали, чтобы одержать победу. Я рад результату. В какой-то мере на игру повлияла красная карточка, полученная футболистом ЦСКА в первом тайме. Нам это знакомо, поскольку в матче первого круга с ЦСКА мы также получили красную карточку. А в меньшинстве в дерби играть всегда непросто. В первом тайме мы могли играть в атаке быстрее. Во втором тайме контролировали ход игры, но нужно было забивать больше. ЦСКА всегда опасно играет на контратаках, и в этом плане сегодня ребята провели хорошую работу, оборонялись четко и чисто и не дали больших шансов сопернику на контратаке.

- Насколько вы были довольны игрой «Спартака» до удаления, и есть ли понимание, кто будет играть с «Арсеналом» на воротах, потому что Максименко карточку получил, а он основной вратарь?
- Только закончился этот матчи, и давайте переведем дух, а о следующей игре будем думать завтра, и смотреть, кого можно будет поставить в стартовый состав. У нас много игроков для этого и есть выбор. Касаемо игры до удаления, что-то удавалось, что-то нет. Можно было лучше работать в обороне. Были большие зоны между линией обороны и опорными полузащитниками. Говоря об обороне, с ЦСКА всегда непросто прессинговать из-за качественного подбора футболистов, в том числе Влашича. Тем не менее, ребята сегодня старались, и это стоит отметить.

- После зимнего перерыва Максменко по статистике нанесенных в створ его ворот ударов и пропущенных мячей один из худших голкиперов в лиге. С чем это связано?
- Статистика - интересная штука. Используя ее, можно многое объяснить в ту или иную сторону. Взять ситуацию с пандемией и статистикой в Европе, когда все было открыто, и какие были данные по статистике. Так можно объяснить любое политическое решение так, что оно будет красивым. Говоря о Максименко, стоит посмотреть на количество ударов, и какие они были. Они могут наноситься в угол ворот со скоростью в 200 км в час. Тут не только Максименко, но и Нойер с Буффоном не спасут. Мы очень довольны работой Саши, он всегда хорошо выкладывается и тренируется на сто процентов. Я не большой специалист по вратарям, но должен заменить, что он прибавляет в мастерстве. Он стал лучше играть на опережении, хорошо чувствует пространство и зоны. Стал лучше перехватывать подачи при атаках соперника. Он еще молодой и видно, что Саша прибавляет. Мы довольны его работой.

- Вы сказали про красную карточку. Понятно, что это ключевой момент матча. Вы много апеллировали к судьям. Как вам судейство и как оцените эту красную карточку?
- Ничего не могу сказать. Красная карточка была показана в результате решения ВАР. В игровом эпизоде судья зафиксировал только фол и даже не дал желтую карточку игроку ЦСКА. Я очень расстроен потерей большого количества игроков из-за перебора желтых карточек. Может, это справедливо, но желтых карточек мы получаем слишком много. Я сравнил бы их с количеством цветов, которые дарят женщинам на день святого Валентина. В такой ситуации тренеру трудно работать. Приходится зависеть от этих решений судей. С «Уфой» не было Солобева, Джикии из-за перебора карточек, и это отнимает много сил. Делать ничего не остается. Надо дольше делать свою работу.

- Первый раз играл Гапонов. Вроде сзади он сыграл надежно, но все передачи были назад и поперек. От молодых хочется видеть более активной игры. Мы привыкли, что крайние защитники полезно играют в атаке, а тут показалось, была трусливая игра. Особенно в первом тайме.

- Вы правы. Он хорошо отработал в обороне. В атаке во втором тайме он прибавил и стал играть лучше. В первом тайме почти все защитники играли много в поперечные передачи, мало было подсказа. А при начале атаки важно использовать скорость. Наша работа в том, чтобы поставить игровую структуру при начале атак от ворот. Я сам никогда не прошу ребят играть поперек, но надо всегда смотреть по ситуации. Если видно, что игрок атаки хорошо открывается между линиями, можно ему отдать вертикальную передачу. Если видно, что есть большая зона за спиной соперника, надо играть туда в зону за спину. Если все закрыты, надо разворачиваться и делать поперечную передачу. Илье нужно расти, и для этого нужна практика. Он хорошо тренируется, сыграл за последнее время несколько матчей за вторую команду. Игровая практика всегда полезна. Я им горжусь. Он хорошо работает.

- Что у Айртона? С ним все в порядке?
- Да. Он не был бы самим собой, если бы хоть раз на поле не полежал. Даже на тренировке он практически каждый раз оказывается на газоне, к нему бегут врачи. Но в итоге он встает и продолжает играть. Когда это происходит два раза, тогда надо обратить на это внимание. А один раз для него это норма жизни.

- Вы ушли в раздевалку до перерыва. С чем это связано?
- Я в туалет ходил.

источник: «Советский спорт»
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