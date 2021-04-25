Доменико Тедеско: Рад, что мы вернулись в гонку после поражения от «Уфы»

- Рад результату. Было важно вернуться снова в гонку после поражения «Уфе» в прошлом туре. Тот матч проиграли по своей вине и всю эту неделю упорно работали, чтобы одержать победу. Я рад результату. В какой-то мере на игру повлияла красная карточка, полученная футболистом ЦСКА в первом тайме. Нам это знакомо, поскольку в матче первого круга с ЦСКА мы также получили красную карточку. А в меньшинстве в дерби играть всегда непросто. В первом тайме мы могли играть в атаке быстрее. Во втором тайме контролировали ход игры, но нужно было забивать больше. ЦСКА всегда опасно играет на контратаках, и в этом плане сегодня ребята провели хорошую работу, оборонялись четко и чисто и не дали больших шансов сопернику на контратаке.

- Насколько вы были довольны игрой «Спартака» до удаления, и есть ли понимание, кто будет играть с «Арсеналом» на воротах, потому что Максименко карточку получил, а он основной вратарь?

- Только закончился этот матчи, и давайте переведем дух, а о следующей игре будем думать завтра, и смотреть, кого можно будет поставить в стартовый состав. У нас много игроков для этого и есть выбор. Касаемо игры до удаления, что-то удавалось, что-то нет. Можно было лучше работать в обороне. Были большие зоны между линией обороны и опорными полузащитниками. Говоря об обороне, с ЦСКА всегда непросто прессинговать из-за качественного подбора футболистов, в том числе Влашича. Тем не менее, ребята сегодня старались, и это стоит отметить.

- После зимнего перерыва Максменко по статистике нанесенных в створ его ворот ударов и пропущенных мячей один из худших голкиперов в лиге. С чем это связано?

- Статистика - интересная штука. Используя ее, можно многое объяснить в ту или иную сторону. Взять ситуацию с пандемией и статистикой в Европе, когда все было открыто, и какие были данные по статистике. Так можно объяснить любое политическое решение так, что оно будет красивым. Говоря о Максименко, стоит посмотреть на количество ударов, и какие они были. Они могут наноситься в угол ворот со скоростью в 200 км в час. Тут не только Максименко, но и Нойер с Буффоном не спасут. Мы очень довольны работой Саши, он всегда хорошо выкладывается и тренируется на сто процентов. Я не большой специалист по вратарям, но должен заменить, что он прибавляет в мастерстве. Он стал лучше играть на опережении, хорошо чувствует пространство и зоны. Стал лучше перехватывать подачи при атаках соперника. Он еще молодой и видно, что Саша прибавляет. Мы довольны его работой.

- Вы сказали про красную карточку. Понятно, что это ключевой момент матча. Вы много апеллировали к судьям. Как вам судейство и как оцените эту красную карточку?

- Ничего не могу сказать. Красная карточка была показана в результате решения ВАР. В игровом эпизоде судья зафиксировал только фол и даже не дал желтую карточку игроку ЦСКА. Я очень расстроен потерей большого количества игроков из-за перебора желтых карточек. Может, это справедливо, но желтых карточек мы получаем слишком много. Я сравнил бы их с количеством цветов, которые дарят женщинам на день святого Валентина. В такой ситуации тренеру трудно работать. Приходится зависеть от этих решений судей. С «Уфой» не было Солобева, Джикии из-за перебора карточек, и это отнимает много сил. Делать ничего не остается. Надо дольше делать свою работу.

- Первый раз играл Гапонов. Вроде сзади он сыграл надежно, но все передачи были назад и поперек. От молодых хочется видеть более активной игры. Мы привыкли, что крайние защитники полезно играют в атаке, а тут показалось, была трусливая игра. Особенно в первом тайме.