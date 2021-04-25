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Ивица Олич: До красной карточки было отличное дерби
25 апреля 20:39
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК ЦСКА

Ивица Олич: До красной карточки было отличное дерби

После матча 27-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА (1:0) своими впечатлениями поделился главный тренер армейцев Ивица Олич.

- На 37-й минуте было удаление Ильзата Ахметова. Что скажете по этому эпизоду? И до этого эпизода была игра рукой. Вы именно к этому моменту апеллировали?
- Может, я не так хорошо понимаю футбол или правила поменялись, но, по-моему, сначала была рука, а потом красная карточка.

- В целом по своим эмоциям могли бы рассказать, в качестве игрока они у вас были ярче, или в качестве тренера?
- До красной карточки было отличное дерби. Было видно, что обе команды играли с очень большим желанием. Я не могу забыть этот момент с удалением, после которого нам было тяжело. Во втором тайме у нас было несколько хороших моментов и даже если ты играешь на одного футболиста меньше, такие моменты все равно надо использовать.

- Как оцените игру Дзагоева? Недавно сообщалось, что за ним сейчас следят «Краснодар», «Ростов» и «Сочи». Рассчитываете ли на него в следующем сезоне?
- Он сегодня получил четвертую желтую карточку и следующий матч пропустит. Но не только он. У Ахметова красная карточка. Плюс Марадишвили. У нас было практически два нападающих на скамейке. Надеюсь, после травмы вернуться один или два человека, и потом посмотрим. До конца чемпионата еще три матча.

- Вы успешно стартовали в ЦСКА. Выиграли у «Тамбова», «Ротора». Но с командами выше уровнем – «Сочи», «Локомотивом» и «Спартаком» ЦСКА не набрал ни одного очка. В чем причина? Не хватает мастерства?
- Не буду говорить о сегодняшнем матче, потому что после удаления пошла совсем другая игра. А что касается «Сочи» и «Локомотива», по «Сочи» я согласен. Там мы не показали качество и не играли на таком уровне, чтобы обыграть соперника. Но с «Локомотивом» была лучшая игра. Сегодня я расстроен, потому что мы не должны были проиграть. Повторю, что даже с десятью футболистами на поле у нас моменты были. Если бы было чуть-чуть больше концентрации, мы могли бы сравнять счет.

- Вы сказали, что были довольны игрой до удавления, при этом у ЦСКА не было ударов в первом тайме согласно статистике …
- Я не сказал, что был доволен. Я сказал, что до этого момента у «Спартака» был один -два эпизода, но они не были опасными. Может только при угловом. Шла открытая игра. Во втором тайме я увидел четыре момента, которые у нас были при игре в меньшинстве. Если бы у нас осталось одиннадцать человек, моментов было бы больше.

- Обычно, когда команда остается в меньшинстве она «паркует автобус» у своей штрафной. Почему у вас не получилось это сделать и сыграть от обороны, потому что вначале второго тайма был момент у Соболева и гол Ларссона?
- Когда мы пропустили мяч, это была контратака. Было важно сделать паузу в центре. Но команда в целом боролась и все сделала, что могла. Попробовала сравнять счет. Но главная причина поражения – это неиспользованные моменты во втором тайме.

источник: «Советский спорт»
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