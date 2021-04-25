Илья Гапонов: «Спартак» и ЦСКА были как раненые звери, но у нас сегодня пошло

- Для «Спартака» сегодня было необычное сочетание защитников. Ночью спали? Вы ведь наверняка знали, что выйдете в стартовом составе?

- Да, я знал, что буду играть. Спал хорошо. Было небольшое волнение, но все более-менее нормально.

- Какую установку дал Тедеско? Он ведь объявляет состав на установке перед игрой, а вы знали заранее?

- Плюс - минус знал заранее, потому что у Паши Маслова были проблемы. Мы это не афишировали. Тедеско сказал мне, чтобы я выходил и играл спокойно, и что у меня все получится. Главное, чтобы я не переживал.

- Ахметов говорил после матча, что удаления не было, и что раньше была рука. Как смотрелось с поля и что там произошло?

- Я даже до сих пор не смотрел тот момент. Не знаю, была ли там рука, было ли удаление.

- ЦСКА чем-то удивил? Показалось, что это был самый слабый ЦСКА за последнее время.

- Я первый раз играл с армейцами. У них было два поражения и у нас тоже. Были два раненных зверя. У кого как пойдет. У нас сегодня пошло.

- Что сказал Федун в раздевалке после матча?

- Я не буду говорить, что он сказал.