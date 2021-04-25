Илья Гапонов: «Спартак» и ЦСКА были как раненые звери, но у нас сегодня пошло

- Для «Спартака» сегодня было необычное сочетание защитников. Ночью спали? Вы ведь наверняка знали, что выйдете в стартовом составе?
- Да, я знал, что буду играть. Спал хорошо. Было небольшое волнение, но все более-менее нормально.
- Какую установку дал Тедеско? Он ведь объявляет состав на установке перед игрой, а вы знали заранее?
- Плюс - минус знал заранее, потому что у Паши Маслова были проблемы. Мы это не афишировали. Тедеско сказал мне, чтобы я выходил и играл спокойно, и что у меня все получится. Главное, чтобы я не переживал.
- Ахметов говорил после матча, что удаления не было, и что раньше была рука. Как смотрелось с поля и что там произошло?
- Я даже до сих пор не смотрел тот момент. Не знаю, была ли там рука, было ли удаление.
- ЦСКА чем-то удивил? Показалось, что это был самый слабый ЦСКА за последнее время.
- Я первый раз играл с армейцами. У них было два поражения и у нас тоже. Были два раненных зверя. У кого как пойдет. У нас сегодня пошло.
- Что сказал Федун в раздевалке после матча?
- Я не буду говорить, что он сказал.
- Он сказал, что хорошо приложил вас за поражение от «Уфы». Это так?
- Он хотел убить нас.
- Атака ЦСКА доставила хоть какие-то проблемы?
- Она каждой команде доставляет какие-то проблемы, и нам тоже.
- Дерби сильно отличается от того, что есть в «Спартаке-2» в ФНЛ?
- Вы сами знаете, что ФНЛ – это лучшая лига мира. Понятно, что ЦСКА уровнем выше, но в «Спартаке-2» тоже хорошие ребята.
- Спрашивали совет у Маслова и Жиго перед игрой?
- Они сказали: «Выходи, играй. Ты сильный». И все. Никакой накачки перед дерби не было ни со стороны партнеров, ни со стороны тренера. Она порой мешает.
- Это было ваше первое дерби в карьере. Какие эмоции и как оцените свою игру?
- Свою игру не буду оценивать. Пусть эксперты это делают. А что касается эмоций, как сказал роман Зобнин, мы счастливы.
- Что нужно «Спартаку» для чемпионства, потому что Федун считает, что в этом году никто кроме «Зенита» чемпионства не заслужил.
- Надо работать и в каждом матче выкладываться на сто процентов, и тогда все будет.
- Что нужно вам, чтобы закрепиться в основной обойме?
- Работать и работать.
- Насколько тяжелым для вас был переход из основной команды в «Спартак-2»?
- В ФНЛ тоже наши фанаты приезжают на выезды, хорошо нас поддерживают.
- Эпоха Тедеско подходит к концу. Что вам дала работа с этим тренером?
- Он многому научил. Например, уверенности в себе. От каждого тренера надо брать лучшее.
- Вам жалко, что он уходит?
- Конечно, жалко. Но мы посмотрим. Еще лето впереди. Не знаю, что будет.
- С другой стороны, новый тренер для вас это возможность перезагрузиться и бороться за место в основе с Масловым.
- Давайте посмотрим, кто у нас будет новым тренером.