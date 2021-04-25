«Быки» демонстрируют признаки выздоровления. «Краснодар» выиграл в Казани (видео)

ПОДРЕЗАННЫЕ КРЫЛЬЯ ДРАКОНА

После победы «Спартака» в дерби команде Леонида Слуцкого, чтобы удержаться в борьбе за тройку требовалось набирать три очка в домашней встрече с «Краснодаром». Задача нетривиальная, если учесть, что казанцы лишились двух главных игроков атаки крайних полузащитников Хвичи Кварацхелия (травма) и Дениса Макарова (дисквалификация). Без них фланговая игра легла на плечи Олега Шатова и Александра Зуева. Таким образом, размах крыльев изображенного на эмблеме «Рубина» дракона Зиланта стал значительно меньше.

У краснодарцев давно отсутствует Кристиан Рамирес, по-прежнему нездоров Сергей Петров и дисквалифицирован Евгений Чернов. Виктор Гончаренко решил проблему отсутствия крайнего защитника неожиданной перестановкой – отправил на левый фланг Тони Вилену. Освободившуюся позицию под нападающим занял выдавший классный матч против «Зенита» Алексей Ионов, выходивший на одну линию с Маркусом Бергом в позиционных атаках.

«КРАСНОДАР» ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

С первых минут стало заметно, сколь большое значение имеют для «Рубина» Хвича и Макаров. В их отсутствие команда значительно теряет в креативе и скорости, поэтому даже на фланговые контратаки рассчитывать не может. «Краснодар» предсказуемо завладел мячом, прижал соперника к штрафной и стал обстреливать ворота Юрия Дюпина.

Отобороняться у хозяев не получилось – удары из-за пределов штрафной Юрия Газинского (чуть неточно) и Вандерсона (вратарь вытащил из угла) результата не принесли, зато классная вертикальная комбинация в исполнении Кристофера Олссона (проникающая передача низом), Виктора Классона (мягкое касание пяткой) и Алексея Ионова (под углом выскочил на ворота и пробил мимо Дюпина) шансов казанцам не оставила.

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Не только гол, но и вся игра гостей напоминала лучшие годы. «Быки» отлично контролировали мяч (81% времени к 23-й минуте!), меняли фланги активности и очень академично добирались до штрафной – передачами в касание, с использованием пяточек, забросов на ход, стеночек и прочих эстетически красивых элементов игры. Вандерсон на правом краю вообще завозил Илью Самошникова, потерявшего ориентацию в пространстве и уверенность в возможности отобрать мяч у бразильца.

«ГОРОЖАНЕ» УЧАТСЯ У ГОНЧАРЕНКО БАЛАНСУ

Вторая половина показала, что тренерские принципы Гончаренко превалируют над клубными «Краснодара». Гости перестроились на 4-4-2 (Ионов окончательно поднялся к Бергу), позволили казанцам больше владеть мячом и стали чаще проводить атаки на скорости, забрасывая мячи в свободные зоны. Ионов здорово пользовался этим пространством, уже в начале тайма посадив Филипа Уремовича на желтую карточку (если бы защитник не сфолил, был бы выход один на один). Ему бы в пару второго скоростного нападающего, а не медлительного Маркуса Берга, от которого польза бывает только внутри штрафной…

При этом «горожане» не осели на своей половине, а переключали скорости, продолжая регулярно дергать Дюпина. Команда Гончаренко вчистую переигрывала подопечных Слуцкого, и российскому тренеру никак не удавалось найти слабость в структуре «быков». Ему можно только посочувствовать, ведь в запасе у него не было никого, кто мог бы усилить игру. Солтмурад Бакаев, Иван Игнатьев и Леон Мусаев – не те, кто способен делать результат на уровне РПЛ.

Показательно, что первый удар хозяева нанесли только на 65-й минуте. Еще раз – не в створ, а вообще удар как таковой. Однако оставшиеся минуты показали, что все-таки Гончаренко еще есть над чем работать. В концовке защитники дважды упустили Джордже Деспотовича, но в первом случае выручил Матвей Сафонов, а во втором (очередной привет Кайо) головой из центра штрафной пробил над перекладиной. Эти эпизоды могли лишить гостей трех очков, но чтобы такого не происходило, надо просто реализовывать свои моменты.

В итоге «Краснодар» все же заслуженно выиграл в Казани, прервав четырехматчевую серию без побед (ничья и три поражения) и показав явные признаки выздоровления. Все-таки четыре очка с «Зенитом» и «Рубином» это очень даже прилично, особенно если учесть качество игры в атаке. А вот казанцы не смогли одержать четвертую победу кряду и отпустили «Спартак» на расстояние четырех очков, выбыв из борьбы за Лигу чемпионов (до «Локо» шесть очков). В оставшихся турах «Рубин» будет сражаться с «Сочи», ЦСКА и «Динамо» за две путевки в еврокубки (скорее всего, в Лигу конференций).

РПЛ. 27-й тур

«Рубин» - «Краснодар» - 0:1 (0:1)

Гол: Ионов, 17.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильгор, Зуев (С. Бакаев, 60), Йевтич, Хван Им Бом (Мусаев, 80), Шатов (И. Игнатьев, 73), Деспотович.

«Краснодар»: Сафонов, Самольников, Мартынович, Кайо, Вилена, Олссон, Газинский (Стоцкий, 84), Вандерсон (Кабелла, 78), Ионов (Сорокин, 90+3), Классон, Берг (Ари, 84).

Предупреждения: Смольников, 6. Газинский, 29. Уремович, 52.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).