Георгий Джикия: Подшутил над Жиго, что когда его нет на поле, «Спартак» играет на ноль

- Это самый слабый ЦСКА за последние годы? У них был только момент, когда бил Рондон. - Нет. У ЦСКА был много моментов и помимо Рондона. У Дзагоева был опасный момент, когда он не смог обработать мяч. Потом был эпизод, когда из убойной позиции они ударили выше ворот. На последних минутах первого тайма был опасный угловой. Сегодня было дерби и самое главное, что мы победили.

- «Спартак» последний раз на ноль сыграл 29 ноября прошлого года. Чем это объяснить? - Я сейчас подшутил над Жиго. Сказал ему, что когда его нет на поле, то команда играет на ноль. Шутки шутками, но неприятно, когда пропускаешь. Есть матчи, когда пропускаешь, но выигрываешь, а бывает, что пропускаешь каждый матч. Это плохо. Сегодня мы сыграли на ноль в такой комбинации защитников и это вдвойне приятно. У нас были большие проблемы в обороне: травмы, выходили те, кто был вообще без игровой практики. Молодцы, что выиграли.

- Вы с Ахметовым общаетесь вне футбола. Обсуждал это с ним? - Нет. Мы не виделись. А так, у нас хорошие отношения вне футбола. Возможно, еще обсудим этот момент.

- Ключевым судейским решением было удаление Ахметова. Как оцените этот эпизод? - Повтор не смотрел и мне не корректно это обсуждать. Но судья принял решение.

- Почему дерби получилось менее ярким, чем обычно? - Сегодня главным было три очка, и игра отходила на второй план. Результат был важнее, чем показать какой-то красивый футбол.

- Как лично вам пришлось перестраиваться из-за новой комбинации центральных защитников?

- Схема осталась та же, поэтому никаких перестроений не было. Мы прекрасно общаемся со всеми центральными защитниками, полностью доверяем друг другу. Тот, кто не играет, ждет своего шанса. Сегодня Гапонов провел достойный матч. Я доволен.

- Если новый тренер будет менять схему в четыре защитника…

- Я перебью вас. У нас до лета еще очень важные три игры. Давайте не будем сейчас обсуждать, что будет потом. Надо достойно закончить сезон.

- «Спартак» сейчас играет сериями. В прошлом году была удачная серия, а под конец года проиграли два матча. Потом были четыре победы, а сейчас снова два поражения и успех с ЦСКА. Почему нет стабильности?

- Получается, что мы два матча проиграли, один выиграли, и осталось всего три встречи. Надо, чтобы мы в них победили, и тогда будет удачная серия.

- Леонид Федун сказал, что в следующем туре будет болеть за «Зенит», чтобы «Локомотив» потерял очки. Вы тоже?

- Безусловно. Сейчас такая ситуация, когда мы зависим от результатов «Локомотива». Мы и сами должны побеждать и мне, конечно, хочется, чтобы «Локомотив» терял очки в следующих трех играх.

- Это первый сезон, когда столько говорят о судьях, сколько не говорят о футболе. Недавно Вилкова пожизненно отстранили, и Хачатурянц еще обещал, что к арбитрам будут санкции. Что думает о судействе в глобальном смысле?

- Я не обсуждаю судейский вопрос публично. Могу только в раздевалке высказаться. Отношусь спокойно к этой теме, и решения, которые будут приниматься в судейском комитете, обойдутся без моего участия.

- Прошла неделя после матча с «Уфой». Вы поняли, что это было?

- Если хоть один человек объяснит мне, что это было, я с удовольствием послушаю. У меня нет объяснения случившемуся.

- Болельщики «Спартака» и футболисты очень позитивно относятся к Тедеско. Вы как капитан не пробовали уговорить его остаться?

- Конечно, у нас есть с ним разговоры, но на сегодняшний день мы думаем только о футболе и результатах. А что будет потом? В последние дни чемпионата будет какой-то итоговый разговор.

- Вы попросите его статься?

- Мы будем разговаривать. Мы любим поговорить на все темы.

- Что по поводу вашего контракта? Переговоры идут?

- Я пока по поводу этой темы не общался. У меня есть агент и все вопросы к нему.