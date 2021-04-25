Георгий Джикия: Подшутил над Жиго, что когда его нет на поле, «Спартак» играет на ноль

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 34' Шарлотт Хорнет 93 Бостон Селтикс 84 П1 1.18 П2 4.50
Англия - Премьер-лига перерыв Астон Вилла 1 Вест Бромвич А 1 П1 2.33 Х 2.75 П2 3.80
Италия - Серия А 2-я четверть Умана Рейер 22 Тревизо 15
Италия - Серия А не начался Виртус Рим 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия А перерыв Динамо Сассари 19 Реджана 25
Италия - Серия А перерыв Варезе 20 Триест 15
Испания - Сегунда 1-й тайм, 28' Тенерифе 0 Кастельон 0 П1 2.75 Х 2.45 П2 3.50
Италия - Серия А 2-я четверть Фортитудо 20 Канту 21
Италия - Серия А 2-я четверть Кремона 25 Брешия 26
Италия - Серия А 1-й тайм, 13' Аталанта 0 Болонья 0 П1 1.30 Х 6.30 П2 7.30
Аргентина - Примера 1-й тайм, 13' Расинг А 0 Колон 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.60
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Питтсбург Пинг 0 Бостон Брюинз 0 П1 2.60 Х 4.20 П2 2.32
Португалия - Примейра не начался Брага 0 Спортинг 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Испания - Примера не начался Атлетик Б 0 Атлетико М 0 П1 5.00 Х 3.50 П2 1.82
Франция - Лига 1 не начался Лион 0 Лилль 0 П1 2.05 Х 3.55 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Бруклин Нетс 0 Финикс Санз 0 П1 1.85 П2 2.00
Португалия - Сегунда 22:30 Арока 0 Вилафранкензе 0 П1 1.53 Х 3.80 П2 6.30
НБА - регулярный чемпионат 23:00 Портленд Трэйл 0 Мемфис Гриззли 0 П1 1.62 П2 2.35
Георгий Джикия: Подшутил над Жиго, что когда его нет на поле, «Спартак» играет на ноль
25 апреля 21:53
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Спартак»

Георгий Джикия: Подшутил над Жиго, что когда его нет на поле, «Спартак» играет на ноль

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России поделился своими впечатлениями.

- Почему дерби получилось менее ярким, чем обычно?
- Сегодня главным было три очка, и игра отходила на второй план. Результат был важнее, чем показать какой-то красивый футбол.

- Ключевым судейским решением было удаление Ахметова. Как оцените этот эпизод?
- Повтор не смотрел и мне не корректно это обсуждать. Но судья принял решение.

- Вы с Ахметовым общаетесь вне футбола. Обсуждал это с ним?
- Нет. Мы не виделись. А так, у нас хорошие отношения вне футбола. Возможно, еще обсудим этот момент.

- «Спартак» последний раз на ноль сыграл 29 ноября прошлого года. Чем это объяснить?
- Я сейчас подшутил над Жиго. Сказал ему, что когда его нет на поле, то команда играет на ноль. Шутки шутками, но неприятно, когда пропускаешь. Есть матчи, когда пропускаешь, но выигрываешь, а бывает, что пропускаешь каждый матч. Это плохо. Сегодня мы сыграли на ноль в такой комбинации защитников и это вдвойне приятно. У нас были большие проблемы в обороне: травмы, выходили те, кто был вообще без игровой практики. Молодцы, что выиграли.

- Это самый слабый ЦСКА за последние годы? У них был только момент, когда бил Рондон.
- Нет. У ЦСКА был много моментов и помимо Рондона. У Дзагоева был опасный момент, когда он не смог обработать мяч. Потом был эпизод, когда из убойной позиции они ударили выше ворот. На последних минутах первого тайма был опасный угловой. Сегодня было дерби и самое главное, что мы победили.

- Как лично вам пришлось перестраиваться из-за новой комбинации центральных защитников?
- Схема осталась та же, поэтому никаких перестроений не было. Мы прекрасно общаемся со всеми центральными защитниками, полностью доверяем друг другу. Тот, кто не играет, ждет своего шанса. Сегодня Гапонов провел достойный матч. Я доволен.

- Если новый тренер будет менять схему в четыре защитника…
- Я перебью вас. У нас до лета еще очень важные три игры. Давайте не будем сейчас обсуждать, что будет потом. Надо достойно закончить сезон.

- «Спартак» сейчас играет сериями. В прошлом году была удачная серия, а под конец года проиграли два матча. Потом были четыре победы, а сейчас снова два поражения и успех с ЦСКА. Почему нет стабильности?
- Получается, что мы два матча проиграли, один выиграли, и осталось всего три встречи. Надо, чтобы мы в них победили, и тогда будет удачная серия.

- Леонид Федун сказал, что в следующем туре будет болеть за «Зенит», чтобы «Локомотив» потерял очки. Вы тоже?
- Безусловно. Сейчас такая ситуация, когда мы зависим от результатов «Локомотива». Мы и сами должны побеждать и мне, конечно, хочется, чтобы «Локомотив» терял очки в следующих трех играх.

- Это первый сезон, когда столько говорят о судьях, сколько не говорят о футболе. Недавно Вилкова пожизненно отстранили, и Хачатурянц еще обещал, что к арбитрам будут санкции. Что думает о судействе в глобальном смысле?
- Я не обсуждаю судейский вопрос публично. Могу только в раздевалке высказаться. Отношусь спокойно к этой теме, и решения, которые будут приниматься в судейском комитете, обойдутся без моего участия.

- Прошла неделя после матча с «Уфой». Вы поняли, что это было?
- Если хоть один человек объяснит мне, что это было, я с удовольствием послушаю. У меня нет объяснения случившемуся.

- Болельщики «Спартака» и футболисты очень позитивно относятся к Тедеско. Вы как капитан не пробовали уговорить его остаться?
- Конечно, у нас есть с ним разговоры, но на сегодняшний день мы думаем только о футболе и результатах. А что будет потом? В последние дни чемпионата будет какой-то итоговый разговор.

- Вы попросите его статься?
- Мы будем разговаривать. Мы любим поговорить на все темы.

- Что по поводу вашего контракта? Переговоры идут?
- Я пока по поводу этой темы не общался. У меня есть агент и все вопросы к нему.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Манчестер Сити" завоевал Кубок английской лигиСборная России по хоккею победила БелоруссиюВладимир Плющев: Панарин не тянет на человека, который будет защищать российский флагНазывал себя нищим, бежал из Советского Союза, стал легендойАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Такой Панарин нужен сборной. Артемий забил гол-красавец, который не спас его горе-команду (видео)
Артемий Панарин продолжил штамповать голы за «Рейнджерс», практически обеспечив себе звание лучшего российского бомбардира НХЛ-2021. Однако в Кубке Стэнли его команда вряд ли выступит.
Почему «Манчестер Сити» откроет счет и победит «Тоттенхэм». Расклад на финал Кубка лиги 25.04.2021
Углубленная статистика противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» за 10 последних сезонов, которая поможет спрогнозировать исход встречи принципиальных соперников в воскресной битве за титул.
Разыскивается новый тренер «Спартака». Вариантов много, идеальный — перекупить Николича
Красно-белым пора определяться с новым главным тренером на будущий сезон. Число потенциальных кандидатов растет с каждым днем.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Куснирович, Вяльбе, Большунов, Непряева и другие чемпионы встретились с поклонниками в бутике BOSCO

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика