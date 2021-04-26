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Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 4.10 Х 4.00 П2 1.84
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Альбасете 0 П1 1.57 Х 3.70 П2 7.00
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Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Дармштадт 98 0 Бохум 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.18
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Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Милан 0 П1 2.33 Х 3.80 П2 3.00
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Испания - Примера 22:00 Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.30 Х 3.60 П2 1.90
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Мальорка 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 13.0 Х 5.60 П2 1.28
Геннадий Костылев: ЦСКА получил такие оплеухи, что я не знаю, сможет ли он теперь собраться
26 апреля 11:55
автор: Юлия Григорьевская

Геннадий Костылев: ЦСКА получил такие оплеухи, что я не знаю, сможет ли он теперь собраться

Армейцы уступили в столичном дерби со счетом 0:1.

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев высказал свое мнение о поражении армейцев в дерби со «Спартаком».

- После матча почти все сошлись во мнении, что ЦСКА проиграл из-за удаления Ахметова. Разделяете такую точку зрения?

- Это имеет большое значение. Во-первых, момент очень спорный. На мой взгляд, нужно было ограничиться желтой карточкой, хотя я читал много противоположных комментариев после матча. Кстати в матче английской премьер лиги «Челси» было такое же удаление. Может, оно подействовало на судей? Понятно, что Ахметов сыграл грубо. Не первый раз, кстати. У него бывают такие моменты, когда он не контролирует себя: играет грубо, толкает соперника. Видимо, у него нервный тик такой. Ему надо было десять раз подумать, прежде чем делать это в такой важной игре.

- Все сейчас говорят, что именно удаление армейца привело к поражению, но если посмотреть статистику, ЦСКА за 90 минут не нанес ни одного удара в створ ворот «Спартака».

- «Спартак» был гораздо мотивированнее, подвижнее, особенно в первом тайме. Потом хозяева подсели, но это из-за того, что результат их устраивал. Они стали меньше атаковать и отходить назад. А начали они очень активно, и ЦСКА никак не мог выбраться на половину «Спартака». А если и выбирался, то быстро возвращался и ничего путного у ворот не создавал. Надо отдать должное хозяевам, они были лучше в этом плане.

- Исходя из развития событий, победа «Спартака» логична?

- Нельзя так твердо сказать, но показалось, что «Спартак» был в лучшем состоянии. Он прессинговал ЦСКА на его половине поле и часто там отбирал мяч. Другое дело, что у красно-белых тоже особо моментов не было. А когда были – тащил Акинфеев.

- В моменте с голом Ларссона он мог выручить?

- Ларссон пробил между ног защитника, но Игорь не видел мяч, хотя направление угадал правильное перед этим. Получилось, что Ларссон в одиночку обыграл трех футболистов. В таких случаях надо играть покомпактнее, потому что на одном метре соперника не обыграешь. Это чистая ошибка защитников. А вратарь мог только выручить.

- Вообще нет ощущения, что дерби получилось не таким ярким, как обычно?

- «Спартак» переигрывал. Все ждали, что игра будет поровнее, и у ЦСКА получится неплохая атака, исполнители-то есть. Влашича или изучили или он не в лучшем состоянии сейчас. Он не всегда в хорошем состоянии. Когда он хорошо двигается, то очень полезен, но вчера у него ничего не клеилось. Ни одного хорошего удара не получилось, ни острой передачи. Он не сыграл так, как может. Не знаю почему. Возможно, ребята подавлены морально из-за поражения «Локомотиву». Хотя там игра была получше, и проигрыша армейцы не заслужили.

- После третьего поражения подряд есть вопросы к Оличу?

- Он был замечательным футболистом и парень хороший. А тренер он начинающий. Не знаю, зачем поменяли наставника за несколько туров до конца чемпионата. Ведь пока ребята привыкнут, пока заиграют в унисон, нужно время. Руководителям надо винить себя.

- У ЦСКА еще есть шансы на еврокубки. Может, не все так плохо?

- Трудно сказать. Команда получила такие оплеухи. Сможет ли она собраться? Там есть и кадровые проблемы. Плюс не все в хорошем состоянии после травм. Не надо было увольнять Гончаренко. Он не конфликтный парень и всегда находил, как сгладить ситуацию. Вдруг его убирают. А сейчас он остановил «Рубин», который летает и набирает очки. Это главная ошибка. Нужно было терпеть, потому что у нового тренера нет времени ни на что. Команда была нервная в игре со «Спартаком». У ребят не клеилось. В общем, сейчас команда в незавидном положении. Хочется верить, что у ребят есть характер и они смогут ожить.

источник: «Советский спорт»
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