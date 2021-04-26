Бекхэм, Зидан и Моуринью могут стать приглашенными гостями Премии РБ-2022

На красной дорожке Премии были замечены Юрий Семин, Вячеслав Малафеев, Виталий Петров, Дмитрий Скопинцев, Владислав Игнатьев, Эмин Гарибов и другие спортсмены. Мероприятие также посетили звёзды шоу-бизнеса, представители медиа, известные музыканты: Тина Канделаки, Оксана Федорова, Виктория Дайнеко, Арсений Бородин, Михаил Кукота, Надежда Ручка, Юлия Беретта.

- Для нас важно, чтобы каждая Премия становилась незабываемым и ярким событием, поэтому мы приглашаем медийных персон и легенд спорта. В прошлом году мероприятие посетил не нуждающийся в особом представлении Алессандро Дель Пьеро, в этом — Луиш Фигу, еще одна культовая фигура в истории футбола. Следующая Премия не станет исключением, мы рассматриваем несколько звездных кандидатур, среди них — Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Жозе Моуринью, — рассказал основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян.

По информации информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров», самую престижную награду «Гран-при: лучший букмекер года» компании «Фонбет» вручил Луиш Фигу. В номинации «Топ-менеджер года в букмекерской отрасли» победу одержал Руслан Медведь, CEO «Париматч» (Россия), а лучшим топ-менеджером в спортивной отрасли была признана Тина Канделаки.

Обладателями Премии в разных номинациях стали: «Гран-при: лучший букмекер года», «Лучшая программа лояльности», «Лучшая компания по версии Рунета» — «Фонбет»; «Бренд года», «Лучший сайт года» — «1хСтавка»; «Самый надежный букмекер», «Лучшее приложение» — Olimp.bet; «Лучший киберспортивный букмекер» — GGBET; «Лучшая линия», «Лучшие коэффициенты», «Лучшее спортивное партнерство» — БЕТСИТИ; «Лучший флагманский клуб», «Ребрендинг года» — BetBoom; «Амбассадор года» — Рой Джонс (МЕЛБЕТ); «Дебют года», «Лучший клиентский сервис» — PIN-UP.RU; «Лучшая букмекерская компания Казахстана» — Tennisi.bet; «Социально-ответственный букмекер», «Лучшая рекламная кампания года» — «Париматч».

- Премия РБ – это микс настоящего шоу и делового события, на котором ежегодно выбирают объективно лучших в каждой составляющей букмекерства и спорта. Мы одержали победу в номинации “Лучшее спортивное партнерство”. Эта победа стала для нас тем более приятным событием, учитывая серьезную конкуренцию. Мы гордимся достижениями первого года сотрудничества с ФК “Ростов” и “Бетсити” Кубком России по футболу. Думаю, что тут оценивали в первую очередь развитие самого турнира, количество онлайн и оффлайн активаций, где наша команда безусловно является лидером», — прокомментировал CEO «Бетсити» Юрий Нестеров.