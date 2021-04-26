Бекхэм, Зидан и Моуринью могут стать приглашенными гостями Премии РБ-2022

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 17:30 Бенфика Б 0 Пенафиел 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 3.50
Португалия - Примейра 19:00 Белененсеш 0 Жил Висенте 0 П1 2.85 Х 2.90 П2 2.90
Германия - Вторая Бундеслига 19:00 Карлсруэ 0 Эрцгебирге 0 П1 1.95 Х 3.60 П2 3.90
Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 4.00 Х 3.80 П2 1.90
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.83 Х 4.30 П2 4.00
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Альбасете 0 П1 1.57 Х 3.70 П2 7.00
Португалия - Примейра 21:00 Бенфика 0 Санта-Клара 0 П1 1.31 Х 5.40 П2 11.5
Португалия - Примейра 21:00 Фамаликан 0 Тондела 0 П1 1.80 Х 3.70 П2 4.80
Португалия - Примейра 21:00 Насьонал 0 Витория Гимара 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.20
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Дармштадт 98 0 Бохум 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.18
Аргентина - Примера 21:45 Платенсе 0 Альдосиви 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 2.85
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Милан 0 П1 2.34 Х 3.80 П2 3.00
Испания - Примера 22:00 Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.30 Х 3.60 П2 1.90
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.42 Х 4.60 П2 8.70
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Мальорка 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 13.5 Х 6.20 П2 1.25
Бекхэм, Зидан и Моуринью могут стать приглашенными гостями Премии РБ-2022
26 апреля 14:53
автор: Сергей Иванов

Бекхэм, Зидан и Моуринью могут стать приглашенными гостями Премии РБ-2022

14 апреля в подмосковной Барвихе прошла церемония награждения победителей Международной премии РБ, организованной информационно-аналитическим порталом «Рейтинг Букмекеров». На сцене всех собравшихся приветствовал легендарный футболист, обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу.

На красной дорожке Премии были замечены Юрий Семин, Вячеслав Малафеев, Виталий Петров, Дмитрий Скопинцев, Владислав Игнатьев, Эмин Гарибов и другие спортсмены. Мероприятие также посетили звёзды шоу-бизнеса, представители медиа, известные музыканты: Тина Канделаки, Оксана Федорова, Виктория Дайнеко, Арсений Бородин, Михаил Кукота, Надежда Ручка, Юлия Беретта.

- Для нас важно, чтобы каждая Премия становилась незабываемым и ярким событием, поэтому мы приглашаем медийных персон и легенд спорта. В прошлом году мероприятие посетил не нуждающийся в особом представлении Алессандро Дель Пьеро, в этом — Луиш Фигу, еще одна культовая фигура в истории футбола. Следующая Премия не станет исключением, мы рассматриваем несколько звездных кандидатур, среди них — Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Жозе Моуринью, — рассказал основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян.

По информации информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров», самую престижную награду «Гран-при: лучший букмекер года» компании «Фонбет» вручил Луиш Фигу. В номинации «Топ-менеджер года в букмекерской отрасли» победу одержал Руслан Медведь, CEO «Париматч» (Россия), а лучшим топ-менеджером в спортивной отрасли была признана Тина Канделаки.

Обладателями Премии в разных номинациях стали: «Гран-при: лучший букмекер года», «Лучшая программа лояльности», «Лучшая компания по версии Рунета» — «Фонбет»; «Бренд года», «Лучший сайт года» — «1хСтавка»; «Самый надежный букмекер», «Лучшее приложение» — Olimp.bet; «Лучший киберспортивный букмекер» — GGBET; «Лучшая линия», «Лучшие коэффициенты», «Лучшее спортивное партнерство» — БЕТСИТИ; «Лучший флагманский клуб», «Ребрендинг года» — BetBoom; «Амбассадор года» — Рой Джонс (МЕЛБЕТ); «Дебют года», «Лучший клиентский сервис» — PIN-UP.RU; «Лучшая букмекерская компания Казахстана» — Tennisi.bet; «Социально-ответственный букмекер», «Лучшая рекламная кампания года» — «Париматч».

- Премия РБ – это микс настоящего шоу и делового события, на котором ежегодно выбирают объективно лучших в каждой составляющей букмекерства и спорта. Мы одержали победу в номинации “Лучшее спортивное партнерство”. Эта победа стала для нас тем более приятным событием, учитывая серьезную конкуренцию. Мы гордимся достижениями первого года сотрудничества с ФК “Ростов” и “Бетсити” Кубком России по футболу. Думаю, что тут оценивали в первую очередь развитие самого турнира, количество онлайн и оффлайн активаций, где наша команда безусловно является лидером», — прокомментировал CEO «Бетсити» Юрий Нестеров.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Рейнджерс" победили "Баффало", у Бучневича и Панарина три передачи на двоих5 июня Флойд Мейвезер подерется с Логаном ПоломОпубликовано расписание матчей ЕВРО 2020 в Санкт-ПетербургеУткин – об удалении Ахметова: «Подкат сзади - всегда красная»Американец объяснил, чем отвратительны русские девушкиСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Долларовому Кириллу — 24. Капризов отмечает день рождения и бросает вызов Овечкину
Кирилл Капризов 26 апреля справляет свое 24-летие. Возраст по хоккейным меркам просто замечательный – самый расцвет.
Как «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов. Расклады для красно-белых на три оставшиеся тура
После матчей 27-го тура в РПЛ осталось два претендента на вторую российскую путевку в главный еврокубок.
Экспресс из футбола, хоккея и баскетбола принес россиянину 10 миллионов рублей на вложенные 2300
В БК "Лига Ставок" зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года - на экспресс из 20 событий с общим коэффициентом 4647,29.
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика