Владимир Пономарев: Удаления Ахметова не было, максимум желтая – Соболев просто красиво упал

- Абсолютно – просто Соболев очень красиво упал. В киевском «Динамо» играл Йожеф Сабо, он умел красиво падать. Только до него дотронешься в штрафной площадке, он ноги к верху и притворяется убитым. Если б Соболев так упал в нашей штрафной – судья точно назначил бы пенальти.

- Если б я заранее знал, что судья удалит армейского игрока еще в первом тайме, конечно, такой прогноз не дал бы. Что делать – судья вмешался в ход матча.

- Владимир Алексеевич, ошиблись мы с вами с прогнозом на дерби – победой ЦСКА и близко не пахло.

Почему я считаю удаление необоснованным? Если б Соболев получил травму, врачи его унесли бы за бровку, оказали ему помощь. Тогда еще можно было бы говорить, что была накладка, удар по голеностопу. Но там близко ничего этого не было, Соболев спокойно встал и побежал, помощь врачей даже не понадобилась. Максимум, чего заслуживал Ахметов – это желтая карточка. Судья вынес очень несправедливое решение.

- То есть, вы считаете, что удара по ноге не было?

- Не было. Это так стоп-кадр остановили в момент прыжка Соболева. Судья посмотрел ВАР: ах, ему в голень врезал. Но удара, как такого, не было. Тогда бы Ахметов ему ногу оторвал, если б так наложил,

- С этим эпизодом разобрались. Вы считали перед матчем, что ЦСКА забьет два гола. Но, кажется, за всю игру армейцы не нанесли ни одного удара в створ.

- Согласен, ударов не было совсем. Очень слабо сыграли наши нападающие – и Рондон, и Эджуке. И даже Влашич как-то сник. Создается впечатление, что хорват звездную болезнь поймал: мол, я один все тащу, один играю, цена на меня выросла, надоело, пусть и другие вкалывают. А сам вообще перестал вкалывать.

Требования к себе Влашич снизил, то ли из-за обиды на команду, то ли из-за того, что у ЦСКА игра не идет совсем.

- Но прибавлять ЦСКА не кем – состав ограничен, и возможности этого состава ограничены.

- Согласен, совершенно не кем прибавлять. Полузащиты нет, оборона никакая. Я тут с Элвером Рахимичем на одном турнире пересекся, все это ему высказал по поводу нашей обороны. Два наших центральных защитники – они же не беговые, проигрывают в скорости, проигрывают позицию. Он со мной согласился.

- О втором месте и о Лиге чемпионов ЦСКА может забыть?

- Да, второго места не видать. Следующий матч с «Уфой», вроде бы соперник не самый грозный, он они просто так очки не отдадут. С ними надо будет изрядно попотеть, чтоб выиграть.

Затем «Краснодар» к нам приезжает, а при Гончаренко команда заметно ожила. И завершаем в Петровском парке с «Динамо» - там игра будет от ножа.