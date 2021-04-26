Тухель трижды отыгрывался в матчах с Зиданом. Анонс полуфинала ЛЧ «Реал» – «Челси»

Удивительно все-таки получается. По вывеске встреча «ПСЖ» и «Манчестер Сити», у которых на двоих всего один финал Лиги чемпионов, в нынешнем сезоне заметно ярче пары «Реал» - «Челси», выигравших этот турнир 14 раз (13-1 в пользу мадридцев). Тем не менее, прямо сейчас парижане и манкунианцы имеют полное право претендовать на звание лучших команд Европы, тогда как двое других переживают не лучшие времена.

Тем не менее, в испано-английском противостоянии будет много интересного. Начать с того, что оно вообще могло не состояться. Оба клуба опрометчиво вступили в Суперлигу и оказались на грани отстранения от Лиги чемпионов. УЕФА даже всерьез обсуждал возможность заменить их проигравшими в четвертьфиналах «Баварией» и «Порту». Благо, все-таки не решились.

Второе – встреча Зинедина Зидана и Томаса Тухеля. Они встречались уже четырежды, и ни разу французу не удалось одержать победу. В 2016 году на групповом этапе «Боруссия» Дортмунд, ведомая Тухелем, дважды спасалась в матчах со «сливочными» (оба раза 2:2). В Дортмунде ничью хозяевам на 87-й минуте принес «любимец» спартаковской публики Андре Шюррле, а ассистировал ему Кристиан Пулишич, выступающий ныне… за «Челси». А на «Сантьго Бернабеу» мадридцы не удержали преимущество в два мяча, позволив Марко Ройсу сравнять счет на 88-й минуте.

Еще две встречи датированы 2019 годом, и тоже в группе. Тогда Тухель возглавлял уже «ПСЖ». Дома парижане размазали соперника со счетом 3:0, а в гостях сыграли вничью (2:2), причем мадридцы опять упустили преимущество в два мяча, пропустив от Килиана Мбаппе и Пабло Сарабии на 81-й и 83-й минутах. В общем, Тухель – спец по умению разочаровать Зидана в концовке.

Третье – Зидан и Тухель по шкале от Диего Симеоне до Хосепа Гвардиолы находятся примерно в одной точке. Разница в стилистике их команд, безусловно, есть, однако оба умеют выжимать результаты даже в не самых качественных по содержанию играх и управляют происходящим на поле за счет тонких подстроек, при этом практически не меняя стартовый состав. Немец практикует что-то вроде оборонительного контроля мяча (это когда команда владеет им больше соперника, но не стремится забить во что бы то ни стало), а француз и вовсе регулярно переключает передачу – его «Реал» одинаково успешно всей командой может нависнуть над чужой штрафной или осесть на своей трети поля, выскакивая в быстрые контратаки. А еще Зидан феноменально играет ключевые матчи в сезоне.