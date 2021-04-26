Тухель трижды отыгрывался в матчах с Зиданом. Анонс полуфинала ЛЧ «Реал» – «Челси»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 90' Бенфика Б 2 Пенафиел 2 П1 13.0 Х 1.07 П2 11.0
Португалия - Примейра 1-й тайм, 18' Белененсеш 0 Жил Висенте 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 16' Карлсруэ 0 Эрцгебирге 0 П1 1.81 Х 3.80 П2 4.10
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.79 Х 4.30 П2 4.30
Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.96
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Альбасете 0 П1 1.57 Х 3.70 П2 7.00
Португалия - Примейра 21:00 Бенфика 0 Санта-Клара 0 П1 1.31 Х 5.40 П2 11.5
Португалия - Примейра 21:00 Фамаликан 0 Тондела 0 П1 1.80 Х 3.70 П2 4.80
Португалия - Примейра 21:00 Насьонал 0 Витория Гимара 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.20
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Дармштадт 98 0 Бохум 0 П1 3.40 Х 3.60 П2 2.10
Аргентина - Примера 21:45 Платенсе 0 Альдосиви 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 2.85
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Милан 0 П1 2.20 Х 3.80 П2 3.20
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Мальорка 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Испания - Примера 22:00 Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.97
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.43 Х 4.60 П2 8.40
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 13.5 Х 6.20 П2 1.25
Тухель трижды отыгрывался в матчах с Зиданом. Анонс полуфинала ЛЧ «Реал» – «Челси»
26 апреля 17:44
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Челси"

Тухель трижды отыгрывался в матчах с Зиданом. Анонс полуфинала ЛЧ «Реал» – «Челси»

В первом полуфинале Лиги чемпионов 13-кратный победитель турнира мадридский «Реал» без ряда лидеров примет на своем поле лондонский «Челси».

Удивительно все-таки получается. По вывеске встреча «ПСЖ» и «Манчестер Сити», у которых на двоих всего один финал Лиги чемпионов, в нынешнем сезоне заметно ярче пары «Реал» - «Челси», выигравших этот турнир 14 раз (13-1 в пользу мадридцев). Тем не менее, прямо сейчас парижане и манкунианцы имеют полное право претендовать на звание лучших команд Европы, тогда как двое других переживают не лучшие времена.

Тем не менее, в испано-английском противостоянии будет много интересного. Начать с того, что оно вообще могло не состояться. Оба клуба опрометчиво вступили в Суперлигу и оказались на грани отстранения от Лиги чемпионов. УЕФА даже всерьез обсуждал возможность заменить их проигравшими в четвертьфиналах «Баварией» и «Порту». Благо, все-таки не решились.

Второе – встреча Зинедина Зидана и Томаса Тухеля. Они встречались уже четырежды, и ни разу французу не удалось одержать победу. В 2016 году на групповом этапе «Боруссия» Дортмунд, ведомая Тухелем, дважды спасалась в матчах со «сливочными» (оба раза 2:2). В Дортмунде ничью хозяевам на 87-й минуте принес «любимец» спартаковской публики Андре Шюррле, а ассистировал ему Кристиан Пулишич, выступающий ныне… за «Челси». А на «Сантьго Бернабеу» мадридцы не удержали преимущество в два мяча, позволив Марко Ройсу сравнять счет на 88-й минуте.

Еще две встречи датированы 2019 годом, и тоже в группе. Тогда Тухель возглавлял уже «ПСЖ». Дома парижане размазали соперника со счетом 3:0, а в гостях сыграли вничью (2:2), причем мадридцы опять упустили преимущество в два мяча, пропустив от Килиана Мбаппе и Пабло Сарабии на 81-й и 83-й минутах. В общем, Тухель – спец по умению разочаровать Зидана в концовке.

Третье – Зидан и Тухель по шкале от Диего Симеоне до Хосепа Гвардиолы находятся примерно в одной точке. Разница в стилистике их команд, безусловно, есть, однако оба умеют выжимать результаты даже в не самых качественных по содержанию играх и управляют происходящим на поле за счет тонких подстроек, при этом практически не меняя стартовый состав. Немец практикует что-то вроде оборонительного контроля мяча (это когда команда владеет им больше соперника, но не стремится забить во что бы то ни стало), а француз и вовсе регулярно переключает передачу – его «Реал» одинаково успешно всей командой может нависнуть над чужой штрафной или осесть на своей трети поля, выскакивая в быстрые контратаки. А еще Зидан феноменально играет ключевые матчи в сезоне.

В основе игры «Реала» и «Челси» лежат командные взаимодействия, но и интересных индивидуальных дуэлей хватает. В первую очередь, бразильской пары опорников Карлоса Каземиро и Жоржиньо, действующих в радикально разной стилистике. Каземиро – бульдог, Жоржиньо – глубинный диспетчер. Но именно от их игры во многом будет зависеть исход противостояния. Интересно посмотреть, прорвет ли Тимо Вернера, в нынешнем сезоне отстающего на два корпуса от самого щедрого на передачи нападающего современности Карима Бензема.

Крайне любопытно было бы посмотреть за действиями в игре против своей бывшей команды Эдена Азара, но он постоянно травмирован и никак не наберет форму. В выходные против «Бетиса» он наконец вернулся в строй и провел на поле 13 минут, но этого явно мало, чтобы вытеснить из основы Винисиуса Жуниора.

У хозяев кадровых проблем вообще заметно больше. Если Азар не в форме, то появление Федерико Вальверде (карантин после коронавируса), Серхио Рамоса, Ферлана Менди и Лукаса Васкеса вообще невозможно по состоянию их здоровья. Помимо них против «Бетиса» в минувшие выходные не вышли еще и Тони Кроос с Винисиусом, чем и объясняется нулевая ничья, отбросившая «Реал» в чемпионской гонке. А у «Челси» не будет только Матео Ковачича.

Так или иначе, почти наверняка нас ждет закрытая игра, в которой обе команды постараются минимизировать риски и решить вопрос об исходе противостояния в ответной встрече на «Стэмфорд Бридж».

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД:

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Варан, Начо – Модрич, Каземиро, Кроос – Асенсио, Винисиус, Бензема.

«Челси»: Эдуар Менди – Аспиликуэта, Тьяго Сильва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл – Маунт, Хаверц – Вернер.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские борцы стали победителями медального зачета чемпионата Европы"Оттава" уступила "Ванкуверу", несмотря на гол и пас ДадоноваМосковское "Динамо" стало лучшей молодёжной командой РоссииФанаты в шоке: в Сеть слили откровенные фото фигуристки из РоссииУткин – об удалении Ахметова: «Подкат сзади - всегда красная»Сексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Долларовому Кириллу — 24. Капризов отмечает день рождения и бросает вызов Овечкину
Кирилл Капризов 26 апреля справляет свое 24-летие. Возраст по хоккейным меркам просто замечательный – самый расцвет.
Как «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов. Расклады для красно-белых на три оставшиеся тура
После матчей 27-го тура в РПЛ осталось два претендента на вторую российскую путевку в главный еврокубок.
Экспресс из футбола, хоккея и баскетбола принес россиянину 10 миллионов рублей на вложенные 2300
В БК "Лига Ставок" зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года - на экспресс из 20 событий с общим коэффициентом 4647,29.
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Куснирович, Вяльбе, Большунов, Непряева и другие чемпионы встретились с поклонниками в бутике BOSCO

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика