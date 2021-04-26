«Бавария» продолжает ослаблять конкурентов. Вслед за Юпамкано из Лейпцига приедет Нагельсманн

«Бавария» продолжает выжимать все соки из чемпионата Германии. Можно сколь угодно восторгаться тому, как она помогает клубам поменьше (помните легендарную истории о спасении «Боруссии» Дортмунд от банкротства в нулевые?), но не надо иллюзий. Все это делается не из благих побуждений и футбольной романтики, а для того, чтобы было потом, что собирать на внутреннем рынке. «Это наша корова, и мы ее доим».

Бенжамен Павар и Йозуа Киммих («Штутгарт»), Леон Горецка («Шальке»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»), Серж Гнабри («Вердер»), Матс Хуммельс и Роберт Левандовски («Боруссия» Д). Этому списку нет ни начала, ни конца. Из свежего – ближайшим летом в Мюнхен из стана сильнейшего на сегодня конкурента переезжает лучший защитник Дайо Упамекано (стоимость сделки составила 42 млн евро).

В «Баварии» блестяще умеют считать деньги, поэтому переживают ковидный период без трагедии (в отличие от англичан и испанцев), однако они могут позволить себе такую роскошь, потому что во внутреннем чемпионате финансово с ними тягаться не может никто. А значит, для них ничего не стоит переманивать наилучшие кадры не только среди игроков, но и тренеров или кого бы то ни было еще.

Так, в 2018 году из выстрелившего в чемпионате и Лиге Европы «Айнтрахта» приехал Нико Ковач. Правда, он счастья на «Альянц Арене» не нашел и вскоре уступил пост главного тренера своему помощнику Флику. Теперь, когда Флик окончательно решил уйти (не сошелся с Салихамиджичем в вопросах трансферной политики), его место займет творец «редбулловского» чуда Юлиан Нагельсманн – пожалуй, самый прогрессивный молодой немецкий тренер (и это при всей силе немецкой тренерской школы).

Сообщается, что 33-летний специалист уже попросил руководство «быков» о расторжении контракта по завершении сезона, после чего договорился с «Баварией» о соглашении до 2023 года. Однако реакция «Лейпцига» оказалась диаметрально противоположной ожидаемой – если баварцы хотят собирать у главных конкурентов лучшие кадры, пусть и платят соответственно. Переход тренера обойдется им по разным оценкам в 25-30 млн, что, например, даже дороже, чем трансфер Кингсли Комана из «Ювентуса» в 2017 году. Столько за тренера в бундеслиге еще не выплачивали никогда.