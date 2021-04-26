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«Бавария» продолжает ослаблять конкурентов. Вслед за Юпамкано из Лейпцига приедет Нагельсманн
26 апреля 18:05
автор: Артем Зибрак
автор фото: Twitter Sportbild

«Бавария» продолжает ослаблять конкурентов. Вслед за Юпамкано из Лейпцига приедет Нагельсманн

Трансфер тренера Нагельсманна из «Лейпцига» в «Баварию» составит 25-30 млн евро. Это рекорд для бундеслиги.

«Бавария» продолжает выжимать все соки из чемпионата Германии. Можно сколь угодно восторгаться тому, как она помогает клубам поменьше (помните легендарную истории о спасении «Боруссии» Дортмунд от банкротства в нулевые?), но не надо иллюзий. Все это делается не из благих побуждений и футбольной романтики, а для того, чтобы было потом, что собирать на внутреннем рынке. «Это наша корова, и мы ее доим».

Бенжамен Павар и Йозуа Киммих («Штутгарт»), Леон Горецка («Шальке»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»), Серж Гнабри («Вердер»), Матс Хуммельс и Роберт Левандовски («Боруссия» Д). Этому списку нет ни начала, ни конца. Из свежего – ближайшим летом в Мюнхен из стана сильнейшего на сегодня конкурента переезжает лучший защитник Дайо Упамекано (стоимость сделки составила 42 млн евро).

В «Баварии» блестяще умеют считать деньги, поэтому переживают ковидный период без трагедии (в отличие от англичан и испанцев), однако они могут позволить себе такую роскошь, потому что во внутреннем чемпионате финансово с ними тягаться не может никто. А значит, для них ничего не стоит переманивать наилучшие кадры не только среди игроков, но и тренеров или кого бы то ни было еще.

Так, в 2018 году из выстрелившего в чемпионате и Лиге Европы «Айнтрахта» приехал Нико Ковач. Правда, он счастья на «Альянц Арене» не нашел и вскоре уступил пост главного тренера своему помощнику Флику. Теперь, когда Флик окончательно решил уйти (не сошелся с Салихамиджичем в вопросах трансферной политики), его место займет творец «редбулловского» чуда Юлиан Нагельсманн – пожалуй, самый прогрессивный молодой немецкий тренер (и это при всей силе немецкой тренерской школы).

Сообщается, что 33-летний специалист уже попросил руководство «быков» о расторжении контракта по завершении сезона, после чего договорился с «Баварией» о соглашении до 2023 года. Однако реакция «Лейпцига» оказалась диаметрально противоположной ожидаемой – если баварцы хотят собирать у главных конкурентов лучшие кадры, пусть и платят соответственно. Переход тренера обойдется им по разным оценкам в 25-30 млн, что, например, даже дороже, чем трансфер Кингсли Комана из «Ювентуса» в 2017 году. Столько за тренера в бундеслиге еще не выплачивали никогда.

Любопытно, что для Нагельсманна это будет второй переход за деньги. В 2019 году сами «быки» заплатили за него 5 млн «Хоффейнхайму». Так что все идет к тому, что торговля тренерами вскоре может стать столь же финансово выгодной, как и футболистами. Ну, и отметим умение «Лейпцига» зарабатывать.

Ожидается, что решение в «Лейпциге» должны принять до полуфинального матча Кубка Германии с «Вердером», запланированного на ближайшую пятницу.

Помимо всего прочего этот переход означает, что члену правления «Баварии» Оливеру Кану не удалось помирить главного тренера Ханси Флика со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем (у них расхождения в трансферной модели развития команды). По всей видимости, Флик вернется в сборную Германии, где на протяжении восьми лет помогал Йоахиму Леву. А теперь он станет его преемником.

Со спортивной точки зрения уход Нагельсманна станет для «Лейпцига» большим ударом, однако у «быков» уже заготовлен вариант на этот случай (прямо скажем, ожидаемый рано или поздно). Его наверняка заменит американец Джесси Марш, уже шесть лет трудящийся в идеально работающей системе «Ред Булла» (для того ее и создавали).

У Марша за плечами три года в нью-йоркском филиале, сезон в должности ассистента Ральфа Рангника в «Лейпциге» и еще два – в Зальцбурге. В Австрии год назад он выиграл чемпионат и Кубок страны, а в нынешнем сезоне почти наверняка повторит успех (семь очков отрыва от преследователей и выход в финал, запланированный на 1 мая).

Тем не менее, «Лейпциг» ждут большие потрясения, ведь помимо Нагельсманна и Юпамекано клуб покинет спортивный директор Маркус Креше, занявший этот пост в 2019 году. Он уже договорился о расторжении контракта, действовавшего до 2022 года. Причиной его ухода называется сокращение полномочий, произошедшее еще прошлым летом. В следующем сезоне он будет работать в «Айнтрахте».

источник: «Советский спорт»
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