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Все ставят на «Ман Сити», но у «ПСЖ» есть Мбаппе и Неймар. А это лучшая пара в мире
27 апреля 18:13
автор: Дмитрий Кузнецов

Все ставят на «Ман Сити», но у «ПСЖ» есть Мбаппе и Неймар. А это лучшая пара в мире

28 апреля в Париже в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Манчестер Сити».

Битва шейхов, шейх-дерби, схватка денежных мешков – как только не называют предстоящее противостояние в полуфинале Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». При всем богатстве звезд в составах и на тренерских скамейках оба клуба, однако, пока не выигрывали главный европейский клубный трофей.

«ПСЖ» в прошлом году добрался до финала, где проиграл при равной игре «Баварии» - 0:1. Парижане уже успели взять реванш у мюнхенцев в нынешнем розыгрыше, выбив их в четвертьфинале в упорной борьбе и уже с новым тренером. Маурисио Почеттино по ходу сезона сменил Томаса Тухеля, перебравшегося в лондонский «Челси». А исход двухматчевого сражения с прошлогодним победителем ЛЧ предопределило правило гостевого гола, которое давно уже УЕФА подумывает отменить. В Мюнхене гости выиграли 3:2, а дома французы уступили 0:1, что с ними случается редко. До этого из восьми домашних матчей в Лиге чемпионов они проиграли только один при шести победах.

«ПСЖ» добрался до полуфинала ЛЧ третий раз в истории. Но в решающем матче парижане играли только однажды. Почеттино также был в финале Лиги чемпионов - в 2019 году он проиграл с «Тоттенхэмом» «Ливерпулю».

C английскими клубами в ЛЧ парижане пересекались часто - 18 игр, но выиграли только треть из них (6 ничьих, 6 поражений). Над «Ман Сити» в главном клубном турнире «ПСЖ» побед не знал. Нехорошая статистика встреч с «горожанами» лично у Почеттино. В 11 из 16 матчей против «Манчестер Сити» аргентинский специалист со своими командами не смог победить, потерпев 8 поражений и трижды сыграв вничью.

«Ман Сити» букмекеры видят фаворитом не только полуфинала, но и всего турнира. Хотя в четвертьфинале «горожане» не выглядели командой, которая на голову выше своего оппонента. «Боруссия» Дортмунд билась достойно, дважды уступив 1:2. С командой Холанда и компании коллективу Хосепа Гвардиолы пришлось попотеть. Но они смогли сдержать норвежского вундеркинда, не дав забить Эрлингу. В первой игре у него только голевая передача, во второй он принял участие в результативной атаке. Но что это за статистика для игрока, за которым сегодня гоняются все гранды мирового футбола.

В чемпионате Англии «Ман Сити» все свои задачи уже порешал. Чемпионский титул у них в кармане. Потому они могли спокойно готовиться к полуфиналу. Даже на финал Кубка английской лиги Гвардиола не выпустил свой сильнейший состав, решив поберечь лидеров для встречи в Париже. Это, впрочем, никак не сказалось на результате. Скромная победа над «Тоттенхэмом» (1:0), из которого еще перед финалом Кубка уволили Жозе Моуринью, была добыта в уик-энд благодаря голу на 82-й минуте. Но от этого победа не стала менее весомой. Испанский тренер выиграл свой 30-й трофей в карьере и четвертый раз кряду взял Кубок лиги.

«Сити» второй раз играет в полуфинале Лиги чемпионов. Куда солиднее цифры у главного тренера: Гвардиола по этому показателю рекордсмен вместе с Моуринью – в квартет сильнейших они выходили по восемь раз. Вот только у Пепа четыре последние попытки завершились неудачей. Что, впрочем, не мешает рассматривать англичан главным претендентом на трофей.

Состав «Сити» должен быть оптимальным. Может не сыграть Серхио Агуэро, но аргентинский нападающий в последнее время перестал быть основным игроком у Гвардиолы. «ПСЖ» больших потерь наверняка также избежит. Появлялись, правда, тревожные новости о состоянии здоровья Килиана Мбаппе, но главную ударную силу парижан наряду с Неймаром должны поставить на ноги врачи. В таких матчах, как принято говорить, играют даже мертвые.

Мбаппе провел в этом сезоне в Лиге чемпионов 9 матчей, забив в них 8 голов. Холанда «горожанам» закрыть в общем-то удалось. Будет интересно посмотреть, как они справятся с другим крутым голеадором, которого наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп недавно назвал лучшим в мире. Сам Килиан таковым считает партнера по команде бразильца Неймара. И с ним многие согласятся.

Французский клуб наверняка будет играть вторым номером, на контратаках. Насколько они разительные, в этом недавно убедилась «Бавария». Преимущество у англичан может быть в «физике». «ПСЖ» бьется сейчас на двух фронтах в полную силу. В чемпионате Франции битва за золото развернулась нешуточная.

Напоследок один любопытный факт. Вратарь парижан Кейлор Навас трижды становился победителем Лиги чемпионов с «Реалом». И он никогда не вылетал из плей-офф Лиги чемпионов в двухматчевых противостояниях. Хотя прошлогодний финал нового титула ему не принес.

источник: «Советский спорт»
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