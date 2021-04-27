Все ставят на «Ман Сити», но у «ПСЖ» есть Мбаппе и Неймар. А это лучшая пара в мире

Битва шейхов, шейх-дерби, схватка денежных мешков – как только не называют предстоящее противостояние в полуфинале Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». При всем богатстве звезд в составах и на тренерских скамейках оба клуба, однако, пока не выигрывали главный европейский клубный трофей.

«ПСЖ» в прошлом году добрался до финала, где проиграл при равной игре «Баварии» - 0:1. Парижане уже успели взять реванш у мюнхенцев в нынешнем розыгрыше, выбив их в четвертьфинале в упорной борьбе и уже с новым тренером. Маурисио Почеттино по ходу сезона сменил Томаса Тухеля, перебравшегося в лондонский «Челси». А исход двухматчевого сражения с прошлогодним победителем ЛЧ предопределило правило гостевого гола, которое давно уже УЕФА подумывает отменить. В Мюнхене гости выиграли 3:2, а дома французы уступили 0:1, что с ними случается редко. До этого из восьми домашних матчей в Лиге чемпионов они проиграли только один при шести победах.

«ПСЖ» добрался до полуфинала ЛЧ третий раз в истории. Но в решающем матче парижане играли только однажды. Почеттино также был в финале Лиги чемпионов - в 2019 году он проиграл с «Тоттенхэмом» «Ливерпулю».

C английскими клубами в ЛЧ парижане пересекались часто - 18 игр, но выиграли только треть из них (6 ничьих, 6 поражений). Над «Ман Сити» в главном клубном турнире «ПСЖ» побед не знал. Нехорошая статистика встреч с «горожанами» лично у Почеттино. В 11 из 16 матчей против «Манчестер Сити» аргентинский специалист со своими командами не смог победить, потерпев 8 поражений и трижды сыграв вничью.

«Ман Сити» букмекеры видят фаворитом не только полуфинала, но и всего турнира. Хотя в четвертьфинале «горожане» не выглядели командой, которая на голову выше своего оппонента. «Боруссия» Дортмунд билась достойно, дважды уступив 1:2. С командой Холанда и компании коллективу Хосепа Гвардиолы пришлось попотеть. Но они смогли сдержать норвежского вундеркинда, не дав забить Эрлингу. В первой игре у него только голевая передача, во второй он принял участие в результативной атаке. Но что это за статистика для игрока, за которым сегодня гоняются все гранды мирового футбола.