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Борис Игнатьев: В борьбе за второе место «Спартаку» даже проще, чем «Локомотиву»
27 апреля 12:14
автор: Юлия Григорьевская

Борис Игнатьев: В борьбе за второе место «Спартаку» даже проще, чем «Локомотиву»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мнением по поводу борьбы за распределение еврокубковых мест в чемпионате России.

- Борьба за еврокубковые места обостряется. С Лигой чемпионов уже все ясно или «Спартак» еще может обогнать «Локомотив»?
- Я считаю, что борьба за второе место еще не закончена. «Локомотив» может неожиданно оступиться в одном из оставшихся матчей чемпионата. Я бы не стал говорить, что здесь все понятно.

- Следующий матч «Локомотив» проведет на выезде с «Зенитом». Это будет определяющий матч в борьбе за вторую строчку в таблице?
- «Зенит» уже может оформить чемпионство. Но даже если этого не произойдет, питерцам будет важно набрать хотя бы одно очко. Они будут делать все возможное, чтобы выложиться в этом матче. Для них будет важно внимательно играть в обороне. Учитывая, что им предстоит домашний матч, команда будет нацелена на то, чтобы как можно быстрее отобрать мяч при его потере после атак. «Локомотив» играет в устоявшийся футбол. Они органично атакуют и четко знают, как играть в обороне. Думаю, что обе команды будут довольны ничьей. Они не станут посыпать голову пеплом, если наберут по одному очку.

- Но ведь если «Локомотив» сыграет вничью с «Зенитом», то «Спартак» может догнать его по очкам и ситуация будет опасной для железнодорожников.
- Поэтому я и сказал, что для «Спартака» еще ничего не потеряно. Учитывая, что «Локомотив» играет на чужом поле с чемпионом страны, который борется за первое место, ничья будет приемлема. Мне даже кажется, что в этой ситуации «Спартаку» даже проще.

- По игре «Локомотив» больше заслуживает Лигу чемпионов, чем «Спартак»?
- «Локомотив» выглядит более цельным по игре. Футболисты хорошо реализуют тренерские задумки, и это уже вышло на автоматический уровень. Команда знает, как и за счет чего надо побеждать. У «Спартака» больше организованного хаоса и эмоционального всплеска, что не всегда приносит качество в игре.

- На четвертую строчку претендуют четыре команды? «Рубин», «Сочи», ЦСКА и «Динамо». Кто из них вам больше нравится по игре?
- Мне нравится «Рубин», когда он в полном объеме представлен теми игроками, которые задают тон его игре. Это Кварацхелия, Макаров. Ну и «Динамо» отмечу. Мне нравится эта команда своей игровой заданностью: современный переход из обороны в атаку, много продольных передач, присутствует игровая дисциплина, плюс динамичная игра в атаке.

- «Динамо» на этот раз готово к Лиге Европы?
- Я скажу за всех четырех претендентов на Лигу Европы. Не вижу большого понимания у наших команд, что надо попасть в этот турнир и обязательно показать там результат. Настолько неубедительно мы играем в этих турнирах. Не вижу больших изменений в лучшую сторону после неудачных выступлений в Лиге Европы. Пока все команды не дотягивают до нужного уровня, чтобы завоевывать очки в этом турнире. Тест на готовность наши клубы пока не проходят.

- ЦСКА затормозил. Это сейчас самая проблемная команда из четырех претендентов?
- У них идет провал по многим направлениям. Что-то не так в клубе. Они приучили нас к тому, что всегда находятся в порядке, к тому, что где Гинер, там не делаются неправильные шаги. Многие годы так было. А сейчас мы видим потерю тренера, и приход наставника, который только начинает свой путь. А ведь ждать от Олича каких-то ходов, которые приносили бы результат, очень сложно. Он только учится. Плюс команда потеряла большую группу игроков. К тому же мы видим ошибки в селекции, что не позволяет команде использовать качество, на которое они рассчитывали.

- А что касается «Сочи»? Каковы их шансы на Лигу Европы?
- «Сочи» стабильнее и мощнее в плане кадрового ресурса, атлетизма. Тут они имеют преимущество перед молодежью, которой много в ЦСКА. Да и в «Динамо». Хотя динамовская молодежь выглядит более цельной, играя рядом с опытными футболистами.

- Вам лично на кого было бы интереснее посмотреть в Лиге Европы из этих клубов?
- Не знаю, кто может что-то показать в Европе, но мне было бы интереснее посмотреть на «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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