Борис Игнатьев: В борьбе за второе место «Спартаку» даже проще, чем «Локомотиву»

- Борьба за еврокубковые места обостряется. С Лигой чемпионов уже все ясно или «Спартак» еще может обогнать «Локомотив»?

- Я считаю, что борьба за второе место еще не закончена. «Локомотив» может неожиданно оступиться в одном из оставшихся матчей чемпионата. Я бы не стал говорить, что здесь все понятно.

- Следующий матч «Локомотив» проведет на выезде с «Зенитом». Это будет определяющий матч в борьбе за вторую строчку в таблице?

- «Зенит» уже может оформить чемпионство. Но даже если этого не произойдет, питерцам будет важно набрать хотя бы одно очко. Они будут делать все возможное, чтобы выложиться в этом матче. Для них будет важно внимательно играть в обороне. Учитывая, что им предстоит домашний матч, команда будет нацелена на то, чтобы как можно быстрее отобрать мяч при его потере после атак. «Локомотив» играет в устоявшийся футбол. Они органично атакуют и четко знают, как играть в обороне. Думаю, что обе команды будут довольны ничьей. Они не станут посыпать голову пеплом, если наберут по одному очку.

- Но ведь если «Локомотив» сыграет вничью с «Зенитом», то «Спартак» может догнать его по очкам и ситуация будет опасной для железнодорожников.

- Поэтому я и сказал, что для «Спартака» еще ничего не потеряно. Учитывая, что «Локомотив» играет на чужом поле с чемпионом страны, который борется за первое место, ничья будет приемлема. Мне даже кажется, что в этой ситуации «Спартаку» даже проще.

- По игре «Локомотив» больше заслуживает Лигу чемпионов, чем «Спартак»?

- «Локомотив» выглядит более цельным по игре. Футболисты хорошо реализуют тренерские задумки, и это уже вышло на автоматический уровень. Команда знает, как и за счет чего надо побеждать. У «Спартака» больше организованного хаоса и эмоционального всплеска, что не всегда приносит качество в игре.

- На четвертую строчку претендуют четыре команды? «Рубин», «Сочи», ЦСКА и «Динамо». Кто из них вам больше нравится по игре?

- Мне нравится «Рубин», когда он в полном объеме представлен теми игроками, которые задают тон его игре. Это Кварацхелия, Макаров. Ну и «Динамо» отмечу. Мне нравится эта команда своей игровой заданностью: современный переход из обороны в атаку, много продольных передач, присутствует игровая дисциплина, плюс динамичная игра в атаке.