Шамиль Газизов: «Спартак» мне ничего не должен, у меня были договоренности с Леонидом Федуном

О решении уйти из «Спартака»

- Не жалею о работе в «Спартаке». Я рисовал в «Спартаке» очень радужные перспективы, но потом на каком-то этапе мы просто не сработались. Никто меня не увольнял. Но в тех ситуациях, которые начали происходить, когда мои полномочия стали урезаться, я работать не смог. Я начал терять себя. А размазывать свою ответственность мне не хотелось. Поэтому попросил закончить эту историю. У меня есть соглашение, что я не могу много говорить о «Спартаке».

О долгах «Спартака» по выплатам Газизову

- Денег мне остался должен не «Спартак». Все мои договоренности были лично с Леонидом Федуном. У нас подписаны документы, и только с ним я решал вопрос о своем уходе. Более того, все прописано на бумаге. А «Спартак» мне ничего не должен. Больше никого я не видел, мне и не нужно было, потому что есть владелец. Сейчас меня вызывают в суд и говорят, что есть какие-то проблемы. Я набрал Федуну и не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать вопрос через суд.

О том, почему ушел из «Уфы» в «Спартак»

- Я прекрасно понимал, что «Уфа» была на шестом месте, боролась за зону еврокубков. Но со «Спартаком» я мог добиваться титулов. Единственный титул, который возможно завоевать с «Уфой» - это Кубок. А со «Спартаком» вполне реально выиграть чемпионат России. Я в это верил, поэтому и пошел в этот клуб.

О бурном праздновании голов «Уфы» в ворота «Спартака»

- Сейчас я работаю в «Уфе», и это мой родной клуб. Радовался голам я искренне. Выиграть на выезде со счетом 3:0 - дорогого стоит. Да, я сильно радовался. Не буду скрывать, мне это принесло удовлетворение. Я общался с болельщиками «Спартака» и сказал им: «Ребята, ничего личного». Многие это поняли. Большое спасибо болельщикам «Спартака», что они понимают: у меня не было ни злорадства, ни реваншистских настроений. «Спартак» для меня близкий клуб. Я там искренне работал, искренне переживал. Хотел, чтобы он стал чемпионом.

О травмах Кокорина

- Появление Кокорина в «Спартаке» - это моя инициатива, которую поддержало первое лицо клуба. Не смущает ли меня, что он часто травмирован? Он переболел ковидом. Кстати, все прошло как-то непонятно для всех: он не болел, но антитела у него нашли. После этого у Саши начались определенные мышечные травмы. Сегодня ни один врач не скажет, почему это происходит. Есть масса других футболистов в российских клубах, которые сейчас ломаются просто так, хотя до этого не ломались. Что происходит с организмом после ковида, я не знаю. Можно сказать, что это отговорка, но у Кокорина не было же проблем в «Сочи», он там играл все матчи. А потом проблемы появились. Возможно, есть и моя недоработка. Я не снимаю с себя ответственности за то, что делал. Но это наша общая история. Бывают разные ситуации. Надо было подождать. Я рад, что Саша теперь играет в Италии. Для него это новый вызов. Но мне кажется, что он еще многого не сказал в РПЛ.