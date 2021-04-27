«Монако» и «Севилья» в гонке за золотом, «Ливерпуль» и «Ювентус» тянутся к Лиге чемпионов

За нее борьба развернется между «Челси» (58 очков), «Вест Хэмом» (55) и «Ливерпулем» (54), а при большой удаче к ним примкнет и «Тоттенхэм» (53). Как ни странно, фаворитом в этой гонке видится «Вест Хэм», имеющий на финише самый простой календарь – наиболее сильным соперником будет «Эвертон», который «молотобойцам» принимать дома.

В вопросе о победителе АПЛ остался только один вопрос: когда «Манчестер Сити» оформит очередной титул официально? Так что основная борьба развернется за место в Лиге чемпионов. «Сити», «МЮ» и «Лестер» для преследователей практически недостижимы, а вот хозяин четвертой путевки пока неизвестен.

Этот безумный сезон, наконец, вышел на финишную прямую. Вскоре триумфаторы будут плакать от счастья, а неудачники – от горя. Но перед этим нас ждут яростные баталии за место под солнцем, то есть самое интересное, что есть в футболе. Рассказываем о главных интригах в топ-5 европейских лиг.

Их главным конкурентом может стать «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа хотя и отстает от «Челси» на четыре очка, зато в последних матчах демонстрирует хороший футбол, а очки в играх с «Лидсом» и «Ньюкаслом» (по 1:1) теряла в самой концовке (на 87-й и 95-й минутах), при том, что доминировала большую часть времени. Да и календарь у красных не такой уж сложный – главное пережить выезд на «Олд Траффорд».

А вот «Челси», несмотря на трехочковое преимущество, добытое в последних турах, придется очень тяжело. Мало того, что впереди у них матчи с «Манчестер Сити» (будущий чемпион) и «Лестером» (третье место), так еще и «Арсенал» и два матча против мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов (минимум). В таком графике стабильно побеждать с кадровыми ресурсами Томаса Тухеля практически нереально, так что если он сможет удержаться в топ-4, будет героем.

БОРЬБА ЗА ОДНУ ПУТЕВКУ В ЛЧ

* количество очков в пяти последних матчах

** среднее количество очков за матч

Интересной будет бомбардирская гонка, в которой Харри Кейн (21 гол) опережает Мохамеда Салаха (20) всего на один результативный удар. А вот в борьбе за выживание троим неудачникам будет крайне трудно отыграть отставание – идущий 18-м «Фулхэм» находится на расстоянии семи очков от «Брайтона» (17-й).

ИСПАНИЯ (пять туров до конца)

ТРИ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯ «АТЛЕТИКО»

В примере картина прямо противоположная. Мало того, что чемпион по-прежнему неизвестен, так еще и в гонке участвуют сразу четыре команды – «Атлетико», «Барселона», «Реал» и неожиданно примкнувшая к ним на финише «Севилья». При этом отрыв от остальных у команд составляет под 20 очков, так что здесь лигочемпионская четверка определилась точно.

Драматичности чемпионской гонке придает тот факт, что у всех претендентов на золото примерно равный календарь и по одному топ-матчу с прямым конкурентом – «Атлетико» сыграет с «Барселоной», а «Реал» примет «Севилью». В такой ситуации что-нибудь прогнозировать просто невозможно, а решающим может оказаться одно удачное касание или неудачный рикошет.

За пять туров до конца каталонцы лидируют по потерянным очкам (Рональд Куман даже с таким составом претендует на чемпионство – вау!), сильно проводят последние матчи (Лионель Месси и Антуан Гризманн наконец-то нашли взаимопонимание) и с «Атлетико» играют дома, поэтому, пожалуй, будут фаворитами.

Против «Реала» кадровые потери и участие в Лиге чемпионов, против «Атлетико» – слабые результаты в последних матчах, а против набравшей сумасшедший ход «Севильи» (в последних восьми турах семь побед и ничья) – чуть более сложные соперники (у «Барсы» суммарная сила соперников выше за счет одного «лишнего» матча). Проходными не будут выезды ни в Мадрид, ни в Вильярреал.

Почти наверняка исход гонки решится в очных встречах. Если кому-то удастся победить, он будет иметь весомые шансы на победу, а вот ничья сильно подрежет крылья обоим претендентам.

БОРЬБА ЗА ЧЕМПИОНСТВО

Внизу тоже будет борьба. «Уэска» (27 очков) и «Вальядолид» (29 при матче в запасе) находятся в зоне вылета, но еще не отчаялись догнать «Эльче» (30), «Алавес» (31), «Хетафе» (34) и даже «Валенсию» (36).

А вот в соревновании бомбардиров вряд ли кто угонится за Лионелем Месси (25 голов). У Карима Бензема на счет 21 гол, далее идут Жерар Морено (20) и Луис Суарес (19).

ИТАЛИЯ

МИРАНЧУК ПРОТИВ РОНАЛДУ И ЗЛАТАНА В БОРЬБЕ ЗА ЛЧ

В серии A исход чемпионской гонки предрешен, зато за три путевки в Лигу чемпионов сражаются сразу пять клубов: «Аталанта» (68 очков), «Наполи», «Ювентус», «Милан» (по 66) и «Лацио» (61 очко плюс матч в запасе). Команды идут ноздря в ноздрю, так что драка будет нешуточная.

Двумя счастливчиками наверняка окажутся бергамаски и неаполитанцы. Они прилично выглядят в последних играх и имеют лояльный календарь оставшихся матчей. У подопечных Джанпьеро Гасперини непростой будет только домашняя встреча с «Миланом», тогда как у Дженнаро Гаттузо вообще все соперники из нижней половины турнирной таблицы.

А вот с третьим претендентом на ЛЧ сложнее. У «Ювентуса» адский календарь – впереди сложные выезды в Удине и в гости к «Сассуоло», а также оба миланских гранда. Даже если «Интер» будет похмеляться после выигранного скудетто, в Турин приедет не дурака валять. «Милан» в последних турах пребывает в плохой форме и готовится к выездам в Бергамо и Турин, а у «Лацио», несмотря на приличные результаты в последних играх, отставание в два потерянных очка и римское дерби за три тура до финиша.

БОРЬБА ЗА ТРИ ПУТЕВКИ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

В подвале «Кротоне» и «Парма» уже утонули, зато «Беневенто (31 очко) будет цепляться до последнего. Тем более, что всего в трех очках сразу четыре коллектива: «Кальяри» (31), «Торино» (31 очко плюс матч в запасе), «Специя» (33) и «Фиорентина» (34) с Александром Кокориным. А точнее, без него.

На звание лучшего бомбардира претендуют Криштиану Роналду (25 голов) и Ромелу Лукаку (21).

ГЕРМАНИЯ

ХОЛАНД МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

В бундеслиге осталось всего три тура, так что возможные движения здесь минимальны. «Бавария» в ближайшие выходные станет чемпионом, «Лейпциг» имеет лишь математические шансы куда-то сместиться со второй строчки (по семь очков в обе стороны), так что главная интрига в том, кто возьмет две оставшиеся путевки в Лигу чемпионов. Претендентов трое: «Вольфсбург» (57 очков), «Айнтрахт» (56) и «Боруссия» Дортмунд (55). Двое первых могли бы уже сегодня практически снять все вопросы, но проиграли в трех последних турах по два раза и позволили дортмундцам приблизиться вплотную.

Все говорит о том, что противостояние сведется к заочной борьбе Вольфсбурга и Дортмунда. У «Айнтрахта» нормальный ход и очень простые соперники на финише. Самый сильный из них – середняк «Фрайбург». Впрочем, в итоговое распределение мест может вмешаться «Майнц». Еще недавно он болтался в зоне вылета, однако сейчас имеет 7-матчевую беспроигрышную серию (5 побед и 2 ничьи). А ведь ему играть со всеми тремя претендентами на Лигу чемпионов, причем «Боруссию» принимать на своем поле.

Вообще у дортмундцев ни одного проходного матча – помимо выезда в Майнц им принимать дома «Лейпциг» и «Байер». Впрочем, «Вольфсбургу» ненамного проще – там выезд в Лейпциг и сенсационно бодрый «Унион». В пользу «Боруссии» говорит тот факт, что они нашли свою игру и выиграли в четырех последних турах, тогда как «волки» на этом отрезке три проиграли, причем прямым конкурентам – «Баварии», «Боруссии» и «Айнтрахту». Такие результаты у любого выбьют почву из-под ног.

БОРЬБА ЗА ДВЕ ПУТЕВКИ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Бомбардирская гонка здесь тоже завершена. У Роберта Левандовски («Бавария») в 26 матчах 36 (!) голов. Теперь главная интрига – сможет ли поляк дотянуться до вечного рекорда Герда Мюллера, составляющего 40 голов за сезон? Впереди у него игры со вполне посильными «Боруссией» М, «Фрайбургом» и «Аугсбургом».

А в подвале будет очень горячо. Помимо уже вылетевшего «Шальке» в зоне вылета располагается «Герта», однако при отставании в три очка от зоны переходных матчей («Кельн») и в четыре от зоны спасения («Арминия» и «Вердер») она провела аж на три (!) матча меньше конкурентов. То есть по потерянным очкам она чуть ли не в середине таблицы, а значит спокоен не может быть никто.

Турнирное положение команд в нижней части таблицы выглядит следующим образом:

12. Майнц – 34 очка (30 матчей). 13. Аугсбург – 33 (31). 14. Вердер – 30 (31). 15. Арминия – 30 (31). 16. Кельн – 29 (31). 17. Герта – 26 (28).

Напомним, что 17-е место расстается с бундеслигой, а 16-е играет стыковые матчи с претендентом на повышение в классе.

ФРАНЦИЯ

ГОЛОВИН В ДВУХ ОЧКАХ ОТ ПЕРВОГО МЕСТА

В лиге 1 главное – борьба за золото, которая неожиданно развернулась между тремя клубами: «Лиллем» (73 очка), «ПСЖ» (72) и «Монако» (71). «Доги» - сенсация всего сезона, а партнеры Александра Головина – его второй половины: 14 побед при двух ничьих и одном поражении в 17 последних турах. Причем из пяти последних побед четыре – разгромные, а общий счет на этой дистанции 15-0. Такими темпами монегаски запросто наберут в оставшихся четырех турах все 12 очков и (чем черт не шутит?) смогут обойти конкурентов.

Но сделать это будет непросто – при календаре, на три четверти повторяющем парижский, у них «Лион» вместо «Бреста». Это сильное подспорье для команды Маурисио Почеттино с учетом отрыва в одно очко. Но у парижан другая проблема – битвы с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов отнимут очень много сил.

Впрочем, и «Лиллю» будет сложно воспользоваться преимуществом, поскольку в последних матчах команда ходит по самому краю, чему подтверждением тяжелая домашняя ничья с «Монпелье» (1:1) и невероятный камбэк в Лионе – 3:2 после 0:2 к 45-й минуте. Спас разошедшийся Бурак Йылмаз (два гола и передача), забивший победный мяч на 85-й минуте.

БОРЬБА ЗА ЧЕМПИОНСТВО

Внизу тоже еще ничего не решено, но отстающие от конкурентов на четыре очка «Ним» и «Нант», вероятно, между собой решат, кто вылетит напрямую, а кто отправится в стыки.

Что до бомбардирской гонки, то в четырех оставшихся турах Килиана Мбаппе (25 голов) не догонит уже никто. У ближайших преследователей (Мемфиса Депая и Виссама Бен-Йеддера) на семь точных ударов меньше.