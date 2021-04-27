Не ждите Чорлуку в другом клубе РПЛ. Он завершит карьеру в загребском «Динамо»

Для нынешнего главного тренера команды Марко Николича Ведран – ключевой футболист, гарантирующий эффективную коммуникацию с другими игроками. Поэтому решение Чорлуки бьет в том числе и по сербскому коучу, который не скрывает своих эмоций по этому поводу:

Все это было оправданно. Как бы парадоксально это ни звучало, но, чем старше становился Чорлука, тем лучше он играл. Хорват был одной из важнейших фигур в раздевалке, примером для молодых ребят, которых за последние сезоны в «Локомотиве» появилось очень много.

Мотивов у него достаточно. С каждым годом Чорлуке все сложнее подводить себя к сезону в топовой форме. Из-за высоких нагрузок его регулярно преследуют мышечные проблемы, периодически напоминает о себе травма ахилла, полученная четыре года назад. При этом в «Локомотиве» всегда крайне бережно относились к хорвату: давали отдых, когда нужно, проводили индивидуальную терапию, стараясь подвести его к самым ответственным матчам в лучшем состоянии.

Даже в свои 35 лет Ведран – безоговорочный топ для РПЛ, как и сайт СТАВКА, где собраны лучшие прогнозы на футбол сегодня . У него великолепное понимание игры, отличная техническая оснащенность и исключительное умение выбрать позицию, которые компенсируют единственный значимый минус – невысокую дистанционную скорость. На этих скиллах хорват мог спокойно отыграть за «Локомотив» минимум два сезона, но решил уйти.

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом. Хорват отыграл за железнодорожников девять лет, выиграл все возможные титулы внутри России, провел несколько хороших циклов в еврокубках.

«Я знал о его решении заранее, и мне очень жаль, что оно принято. Не сомневаюсь, Ведран еще способен два сезона отыграть на высоком уровне. Он играл здорово все то время, что я в команде, у него большое влияние на раздевалку и молодежь. У него есть «балканский менталитет», и для командных видов спорта это именно то, что надо. Я хорошо знаю Ведрана, он не изменит решения, и это действительно грустно – он невероятно важен и для команды, и для меня как для тренера», - рассказал Николич в интервью хорватскому СМИ.

Почему Чорлука объявил о своем решении именно сейчас, когда еще есть время до окончания чемпионата? Просто хорват хочет быть честным по отношению к болельщикам клуба, которому он отдал девять лет карьеры.

Сейчас в прессе появляется довольно много спекуляций по поводу его будущего. Еще несколько месяцев назад пошли вбросы о том, что Чорлука летом подпишет контракт с «Динамо», где его хочет видеть спортивный директор Желько Бувач.

После объявления хорвата эти слухи получили еще более широкое распространение. В «Динамо» действительно хотели бы видеть Чорлуку, как и еще в ряде клубов РПЛ. Но в своих сторис в инстаграме Ведран недвусмысленно намекнул – в России для него есть только один клуб – это «Локомотив».

Ему нет никакого смысла менять амбициозный клуб, где все знакомо и во многом выстроено под него, на команду, которая только недавно выбралась из нижней восьмерки чемпионата. У Чорлуки был самый большой контракт в «Локомотиве» (4,5 миллиона евро) и ему были готовы дать хорошее соглашение по схеме 1+1 – по деньгам легенду бы не обидели. И вообще, такие люди как Ведран достойны должности в структуре клуба.

Но, очевидно, что хорват принял решение завершить карьеру на родине. Хороший вариант ставки для тех, кто любит прогнозы на футбол. У него маленький ребенок, а в Загребе климат значительно мягче, чем в Москве. С большой долей вероятности мы увидим Чарли именно в родном загребском «Динамо». В одном из своих интервью несколько лет назад Ведран говорил, что хотел бы завершить карьеру именно в этом месте.

При этом не стоит исключать его возвращения в «Локомотив» спустя несколько лет на административную должность. Девять лет в одном клубе не могут пройти бесследно.