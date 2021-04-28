«Примерно пять минут в день я абсолютно нормальный человек». Диего Симеоне - 51

Но это было несколько затянувшееся предисловие, а теперь расскажем о виновнике торжества. Помните самую известную песню Федора Чистякова про настоящего индейца? Так вот Диего Симеоне – «индеец» настоящий, не по крови, конечно. Он – воин, футбольный воин.

Многое решится 8 мая в очной встрече на «Камп Ноу». Боюсь, что «Атлетико» может устроить только победа на Месси и К.

В результате «Атлетико» опережает «Реал» и «Барселону» лишь на два очка. Но каталонцам предстоят еще четыре игры, обоим мадридским клубам - по три.

Сейчас Диего отмечает день рождения в другой ситуации. Из главного еврокубка его команда давно вылетела, но «Атлетико» лидирует весь сезон в Ла лиге. Многие уже отдавали победу Симеоне и его парням, но «Барса» и «Реал» потихоньку подобрались совсем близко. А тут еще в последнем туре «Атлетико» не сумел сохранить ничью в Бильбао, хотя наиграл и на победу. Преимущество мадридцев было существенным, они сравняли счет во втором тайме, казалось, еще немного и дожмут. Но в одной из малочисленных атак басков пропустили с углового в конце матча.

В прошлом году Симеоне отпраздновал юбилей - ему стукнуло пятьдесят. Тогда уже во всю бушевала пандемия, все турниры в Европы были приостановлены. Взяла паузу и Лига чемпионов. Но тогда перед локдуаном «Атлетико» сенсационно выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов. И хотя в Ла лиге «Атлетико» безнадежно отстал от «Барсы» и «Реала», победа над, как тогда казалось, непобедимым «Ливерпулем», конечно, грела душу Диего в его юбилей. Правда, потом «матрасники» вылетели из Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании предсказуемо стали третьими.

El Cholo в переводе с испанского означает «индеец». Это прозвище Диего получил в 14 лет от тренера юношеской команды клуба «Велес Сарсфилд» из Буэнос-Айреса Викторио Спинетто. Дело в том, что за 20 лет до появления в клубе Диего за «Велес» играл защитник Кармело Симеоне. Его за неуемную энергию и злой, неуступчивый характер прозвали индейцем. Диего в этом походил на своего однофамильца. Поэтому спустя 20 лет в «Велесе» появился El Cholo-2. Прозвище приклеилось намертво, и, похоже, Диего оно очень нравится. Теперь даже на официальных мероприятиях тренера «Атлетико» иногда представляют Диего Эль Чоло Симеоне.

«ОН ОТРЫВАЛ НОГИ СОПЕРНИКАМ»

Эксперт «Теле спорта» Евгений Ловчев дал поразительно точную характеристику Симеоне:

– Симеоне – волчара, а его игроки – стая волков. Есть два вида футбола. Футбол Симеоне может нравиться или не нравиться, но он дает результат. Правда, мне трудно сказать – получают ли футболисты удовольствие от такого футбола. Возможно, игрокам «Атлетико» такой стиль по душе.

Что касается поведения Симеоне во время матча, это не игра на публику. Это его естество. Он и футболистом был таким – выжигал поляну, отрывал ноги соперникам.

СЛЕЗЫ БЕКХЭМА

Знаменитая история - с удалением Дэвида Бекхэма в 1/8 финала Аргентина – Англия (2:2, пенальти - 4:3) на ЧМ-1998. Симеоне и Бэкхем упали после единоборства, а затем аргентинец спровоцировал Дэвида, и тот пнул Диего ногой. Эль Чоло симулировал жуткие муки. Арбитр показал Бекхэму красную карточку. Весь мир увидел слезы британской звезды, а в Англии на него повесили всех собак за неудачу на чемпионате.

«Речь шла о победе команды, и я не мог поступить иначе. Иначе бы мы проиграли. Дэвид несильно ударил меня ногой, но я воспользовался ситуацией. Это футбол. Иногда удаляют тебя, иногда – соперника», – вспоминал потом Симеоне.

ПОДЗАТЫЛЬНИК АРБИТРУ

24 августа 2014 года Королевская федерация футбола Испании (RFEF) дисквалифицировала тренера «Атлетико» на восемь матчей. Во время ответной встречи за Суперкубок Испании против «Реала» Симеоне был не согласен с рядом решений главного арбитра и по окончании матча отвесил ему подзатыльник. В этом тоже весь он, наш сегодняшний именинник.

ЦИТАТЫ

Вот несколько высказываний Симеоне, которые отражают его взгляды на жизнь и футбол:

«Войну выигрывает не тот, у кого больше солдат, а тот, кто эффективнее их использует».

«В футболе или в жизни для меня нет такого понятия как месть — только новые возможности».

«В моей команде нет и никогда не будет слабаков. Одаренность футболиста можно обсуждать, но уровень самоотдачи не обсуждается. Это закон».

«Футбол – это не просто игра с мячом, это постоянная необходимость искать различные пути к победе. Всегда нужно держать глаза открытыми, чтобы не проглядеть правильный путь к победе, даже если это драка».

«Примерно пять минут в день я абсолютно нормальный человек».

БИОГРАФИЯ

Симеоне родился в Буэнос-Айресе в простой семье. Его отец, Дон Карлос Альберто, работал продавцом, мать Мария – парикмахером. В футбол Диего учился играть на улице, а в 12 лет попал в футбольную школу «Велес Сарсфилда».

Этот клуб никогда не был лидером аргентинского футбола, но Симеоне получил вызов в сборную Аргентины и обратил на себя внимание европейских скаутов. В 1990-м он перебрался в «Пизу» (1990 - 1992). Затем были «Севилья» (1992 - 1994), «Атлетико» (1994 - 1997, 2003 - 2005) и «Интер» (1997 - 1999).

ДОСТИЖЕНИЯ

Титулы Симеоне в качестве игрока

Чемпион Испании, Обладатель Кубка Испании, Чемпион Италии, Обладатель Кубка Италии. Обладатель Суперкубка Италии, Обладатель Кубка УЕФА, Обладатель Суперкубка Европы

Двукратный победитель чемпионата Южной Америки Серебряный призер Олимпиады-1996.

В качестве тренера

Двукратный чемпион Аргентины, чемпион Испании, Обладатель Кубка Испании. Двукратный победитель Лиги Европы, Обладатель Суперкубка УЕФА.