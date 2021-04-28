Отомстит ли с «Вильярреалом» Эмери «Арсеналу»? За свое увольнение в 2019-м

В сезоне-2018/19 нынешний главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, хорошо известный нам по «Спартаку», играл с «Арсеналом» в финале Лиги Европы, где уступил «Челси» по всем статьям – 1:4. В ноябре того же года испанскому специалисту «канониры» указали на дверь. Команда не лучшим образом играла в чемпионата Англии, но вряд ли всему виной был баскский специалист. О серьезных кадровых проблемах лондонцев не говорил тогда разве ленивый. Сейчас у тренера появился супершанс, чтобы отомстить за то увольнение. Для этого надо пройти в полуфинале Лиги Европы лондонский клуб.

По силам ли это новой команде Эмери? Вполне. Котировки говорят о том, что букмекеры верят в «Вильярреал». Лигу Европы вообще уместно называть испанским турниром. 17 раз команды с родины Эмери играли в финалах, 12 побеждали. Однако среди них пока не было «Вильярреала».

Дебютный сезон Унаи в этом клубе рано оценивать. В Примере команда идет седьмой после двух поражений в трех последних турах, но сохраняет шансы подняться на пару строчек выше. Ставка на Лигу Европы очень велика. Для «Вильярреала» это единственный шанс попасть в Лигу чемпионов – в случае победы в финале. Но туда еще надо пройти.

Те же настроения царят в Лондоне. «Арсенал» также в Лиге Европы не побеждал ни разу. В Лигу чемпионов клуб не сможет выйти по итогам английского сезона. «Канониры» после 33 матчей набрали 46 очков и идут всего лишь десятыми. Шансов забраться в первую кубковую пятерку давно не осталось. И даже седьмое место, на котором идет «Тоттенхэм» с 53 очками, что дает пропуск в Лигу конференций, в данной ситуации не реально.

В последнем туре команда Микеля Артеты проиграла важнейший домашний матч «Эвертону» - 0:1. Перед этим была ничья с «Фулхэмом» - 1:1. Потеря этих очков стала катастрофичной для турнирных перспектив «Арсенала».