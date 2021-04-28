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Отомстит ли с «Вильярреалом» Эмери «Арсеналу»? За свое увольнение в 2019-м
28 апреля 12:03
автор: Дмитрий Кузнецов

Отомстит ли с «Вильярреалом» Эмери «Арсеналу»? За свое увольнение в 2019-м

29 апреля в первом матче полуфинала Лиги Европы «Вильярреал» на своем поле примет лондонский «Арсенал».

В сезоне-2018/19 нынешний главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, хорошо известный нам по «Спартаку», играл с «Арсеналом» в финале Лиги Европы, где уступил «Челси» по всем статьям – 1:4. В ноябре того же года испанскому специалисту «канониры» указали на дверь. Команда не лучшим образом играла в чемпионата Англии, но вряд ли всему виной был баскский специалист. О серьезных кадровых проблемах лондонцев не говорил тогда разве ленивый. Сейчас у тренера появился супершанс, чтобы отомстить за то увольнение. Для этого надо пройти в полуфинале Лиги Европы лондонский клуб.

По силам ли это новой команде Эмери? Вполне. Котировки говорят о том, что букмекеры верят в «Вильярреал». Лигу Европы вообще уместно называть испанским турниром. 17 раз команды с родины Эмери играли в финалах, 12 побеждали. Однако среди них пока не было «Вильярреала».

Дебютный сезон Унаи в этом клубе рано оценивать. В Примере команда идет седьмой после двух поражений в трех последних турах, но сохраняет шансы подняться на пару строчек выше. Ставка на Лигу Европы очень велика. Для «Вильярреала» это единственный шанс попасть в Лигу чемпионов – в случае победы в финале. Но туда еще надо пройти.

Те же настроения царят в Лондоне. «Арсенал» также в Лиге Европы не побеждал ни разу. В Лигу чемпионов клуб не сможет выйти по итогам английского сезона. «Канониры» после 33 матчей набрали 46 очков и идут всего лишь десятыми. Шансов забраться в первую кубковую пятерку давно не осталось. И даже седьмое место, на котором идет «Тоттенхэм» с 53 очками, что дает пропуск в Лигу конференций, в данной ситуации не реально.

В последнем туре команда Микеля Артеты проиграла важнейший домашний матч «Эвертону» - 0:1. Перед этим была ничья с «Фулхэмом» - 1:1. Потеря этих очков стала катастрофичной для турнирных перспектив «Арсенала».

В полуфинале Лиги Европы лондонскому клубу будет противостоять соперник, который не знал проблем в нынешнем розыгрыше еврокубка. Из двенадцати матчей испанцы выиграли одиннадцать при одном ничейном результате. В плей-офф у «Вильярреала» стопроцентный показатель: шесть игр – шесть побед. Да и в целом команда сейчас на ходу, несмотря на очковые потери в своем чемпионате. В матче с «Барселоной» «желтая субмарина» вдесятером вполне могла отыграться и не выглядела мальчиками для битья.

У «Арсенала» в выездном матче не сыграют Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт. А это два основных ударных форварда команды. Артета вынужден искать усиления игры в центре поля, и такая тактика не дает возможности рассчитывать на результативный футбол.

Ко всему прочему в обороне «Арсенал» далек от идеала. В 18 последних матчах только дважды «канониры» оставляли свои ворота на замке. Из десяти встреч они выиграли всего четыре раза. Зато испанцы на своем поле без забитых мячей не обходятся.

Все вроде бы говорит не в пользу англичан. И текущее положение в своих чемпионатах, и опыт Эмери, выводившего предстоящего соперника в финал Лиги Европы всего два года назад, и кадровые проблемы «Арсенала». Разве что статистика личных встреч равна. Обе игры между клубами завершались вничью: 0:0 в 2006 году и 1:1 в 2009-м. Но то дела давно минувших дней.

источник: «Советский спорт»
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