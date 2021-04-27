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Зидан перемудрил, но Бензема его спас. «Реал» и «Челси» разошлись ничьей (видео)
27 апреля 23:54
автор: Артем Зибрак

Зидан перемудрил, но Бензема его спас. «Реал» и «Челси» разошлись ничьей (видео)

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» сыграл с «Челси» вничью (1:1). На гол Пулишича хозяева ответили точным ударом Бензема.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА «РЕАЛА» И «ЧЕЛСИ» В ЛЧ

Просто невероятно, что при всей богатейшей истории «Реала» и «Челси» они никогда не встречались в Лиге чемпионов. Могли бы и сейчас обойти друг друга стороной, если бы их попытка организовать Суперлигу спровоцировала УЕФА на отлучение команд прямо по ходу нынешнего сезона. Здравомыслие, к счастью, возобладало над местью.

Результативности от этой пары никто не ждал, особенно в первом матче. Зинедин Зидан и Томас Тухель видят цель и не видят необходимости доминировать и забивать много мячей. Главное – добиться результата. В умении выжимать результат они одни из лучших тренеров Европы.

Стартовые составы подтвердили опасения, выбрав очень оборонительные формации. Тухель вообще не стал делать изменений по сравнению с матчем против «Вест Хэма» (1:0). Помимо троих центральных защитников на фланги вышли Бен Чилуэлл и Сесар Аспиликуэта. Более креативные, но менее дисциплинированные Хаким Зиеш и Кай Хаверц остались в запасе, зато быстроногие Тимо Вернер (на острие), Мэйсон Маунт и Кристиан Пулишич (под ним) составили атакующую тройку, призванную убегать в контратаки.

Зидан же неожиданно частично отзеркалил расстановку соперника, также выставив троих защитников. В отсутствие Серхио Рамоса компанию Рафаэлю Варану составили Начо и Эдер Милитао, а на краях появились выздоровевшие Дани Карвахаль и Марсело. Жертвой перестановок пал Марко Асенсио, оставшийся на скамейке рядом с Эденом Азаром и Иско.

У ТУХЕЛЯ – ОТЛИЧНЫЙ ПЛАН, У ЗИДАНА – БЕНЗЕМА

Первые же минуты показали, что подопечные Тухеля намного лучше понимают, что от них требуется. Сначала заманили соперника на свою половину поля, после чего убежали три в три. Вернер обязан был забивать после скидки Пулишича, но в который раз уже в этом сезоне упустил супермомент – Тибо Куртуа успел среагировать и отбить мяч ногой.

Однако вскоре американец сделал гол. На сей раз ему помог Антонио Рюдигер своим забросом за спины защитникам. Пулишич выдержал паузу и, пользуясь замешательством оборонительных порядков хозяев, обыграл Куртуа и сильно пробил мимо вставшего на линию ворот Варана.

Тухель является адептом, скажем так, оборонительного владения мячом, и в этот раз этот прием срабатывал отлично. «Челси» взял мяч под контроль, выманивал соперника на свою половину и в быстром переходе буквально разрывал зоны между линиями. Особенно слабо у «Реала» смотрелись позиции Марсело и, как ни странно, Каземиро, не успевавших возвращаться назад (ради плотности прессинга ведь требовалось поджимать центр поля).

Шанс хозяев виделся в более высоком классе исполнителей. В первую очередь, Бензема, создавшего два момента из ничего. В первом случае француз зряче выстрелил в сантиметрах от дальней девятки (мяч чиркнул о штангу), а во втором блестяще разобрался после розыгрыша углового – Марсело после короткого паса Тони Крооса подал на дальнюю штангу, Каземиро выиграл верх и скинул в центр, где мяча коснулся Милитао, а затем и Бензема. Форвард первым касанием подработал мяч, а вторым с разворота прошил Эдуара Менди (кстати, двоюродного брата травмированного защитника «сливочных» Ферлана).

После этого «Реал» выровнял игру, хотя тактически выглядел все так же уязвимо. В том числе потому, что слишком сложный план Зидана выключил из игры Луку Модрича. В первой стадии обороны (когда мяч на чужой половине поля) хорват выдвигался в тройку к Бензема и Винисиусу, а затем должен был успевать возвращаться к своей штрафной на помощь Карвахалю. Получилось, что от него было минимум пользы и там, и там. Для 35-летнего игрока такой объем работы – это слишком, сколь бы он ни превосходил всех на поле интеллектуально.

ЗАСУШИЛИ И ЗАСОХЛИ

Ко второму тайму ливень поутих, а вместе с этим засушилась и игра, став такой, какой ее ожидали и в первой половине. «Реал» стал действовать плотнее и более синхронно. Любопытно, что при владении мячом Марсело, Начо и Кроос менялись местами – бразилец уходил в центр, немец опускался в оборону, а испанец уходил левее. Контроль мяча в начальной фазе атаки стал лучше, но потерялось движение впереди. В результате обе команды долгое время просто упирались в стену и забрасывали мяч вперед в надежде на авось.

Схема у «сливочных» была ассиметричной, поскольку Винисиус в этих условных 3-5-2 занимал позицию на левом краю, однако плотность была такой, что разбежаться бразильцу было негде. В середине второго тайма Зидан заменил его на Эдена Азара. В ответ Тухель попытался взорвать игру с помощью Зиеша и Хаверца, а также выпустил под свежего бельгийца Риса Джеймса. Возрастным игрокам «Реала» стало еще тяжелее противостоять скоростным оппонентам, и они замедляли игру, как могли.

Синие ни старались, вернуть себе преимущество не смогли (как все-таки Зидан, даже при минимальных кадровых возможностях управляет игрой!). Футболисты устали скользить по мокрому газону, выдохлись, и в концовке игра разбилась на эпизоды. Только Нголо Канте продолжал носиться, как угорелый до самого свистка. Во втором тайме моментов было минимум, так что отсутствие голов абсолютно справедливо. Команды разошлись ничьей, которой англичане могут быть разочарованы, исходя из игры в первой половине (7-3 по ударам в их пользу до перерыва и 4-6 после), но довольны с учетом двухматчевого противостояния. В Лондоне их устроят нули на табло.

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч

«Реал» - «Челси» - 1:1 (1:1)

Голы: Пулишич, 14 – 0:1. Бензема, 29 – 1:1.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Варан, Начо, Карвахаль (Одриосола, 77), Каземиро, Марсело (Асенсио, 77), Модрич, Кроос, Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 90+2).

«Челси»: Э. Менди, Кристенсен, Тьяго Сильва, Рюдигер, Аспиликуэта (Джеймс, 67), Канте, Жоржиньо, Маунт, Пулишич (Зиеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).

Предупреждения: Винисиус, 27. Пулишич, 38. Кроос, 60. Марсело, 65. Варан, 78. Одриосола, 89.

Судья: Маккели (Нидерланды).

источник: «Советский спорт»
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