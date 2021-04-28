Сергей Силкин: Перед ответным матчем «Челси» фаворит в противостоянии с «Реалом»

- Как оцените ничью в матче «Реала» с «Челси»?
- «Челси» забил первым и если бы дальше продолжил играть в том же духе, мог бы и выиграть. У «Реал» хороший мяч забил Бензема и игра в целом была равная. А во втором тайме стало скучновато. Понятно, что теперь все будет решаться в ответной встрече, но мне кажется, если бы «Челси» продолжил играть так же, как в начале матча, то мог бы победить.
- Счет справедливый, как считаете?
- Конечно. Обе команды забили.
- Но от «Реала» все ждали большего.
- Это понятно. У «Реала» в лучшие годы, когда командой руководил Зидан, и мадридцы выиграли три Лиги чемпионов, совсем другая была команда. Понятно, что она сейчас нуждается в усилении состава. Многие футболисты там уже возрастные. А «Реал» всегда был той командой, которая призывала в свои ряды лучших футболистов и за счет этого смотрелась великолепно.
- Насколько сказались потери Рамоса, Вальверде, Менди и Васкеса?
- Рамос – это фигур харизматичная. Будучи центральным защитником, он столько мячей забил со стандартов, причем в самых крупнейших турнирах. Это очень значимый игрок для команды. Одно его появление на поле придает уверенности всем игрокам, плюс он лидер раздевалки.
- Для вас герой матча - Канте? Как вам его игра?
- Он здорово играет, поэтому его и отмечают.
- Кстати, любопытно, что «Реал» никогда в истории не побеждал «Челси» в официальных матчах. Почему, как думаете?
- Потому, что эти клубы не сходились в решающих матчах. «Челси» только за последние 10-15 лет стал нынешним «Челси». С приходом Абрамовича клуба возродился. «Челси» один раз играл в финале Лиги чемпионов. Я был на той игре в Мюнхене, когда «Бавария» на своем поле подала 20 угловых, а англичане за счет последнего углового тогда сравняли счет. Дрогба забил. А так «Реал» и «Челси» почти не пересекались.
- Какие прогнозы на ответный матч? «Челси» теперь выглядит фаворитом?
- То, что англичане играют дома и забили на выезде, дает им определенное преимущество. Но «Реал» - это команда, которая может сыграть, как с «Ливерпулем», когда забили мячи и реализовали те моменты, которые были. Цена ошибки будет очень велика. Единственный минус «Челси»» в том, что команда намного моложе. Ей может не хватить опыта игры на этом высочайшем уровне. Хотя это очень симпатичная команда, она создает моменты, хотя не всегда их реализовывает. Мои симпатии в этой паре на стороне английского клуба, потому что там играет молодежь. Они демонстрируют быстрый футбол, очень яркий. Смотреть на игру «Челси» одно удовольствие.
- Во второй паре «ПСЖ» – «Манчестер Сити» на чьей стороне ваши симпатии?
- Я буду болеть за «ПСЖ». Мне кажется, эти ребята, собранные вместе: Неймар, Мбапе и другие, с точки зрения атаки классные. Они вытворяют такие вещи при насыщенной обороне, и индивидуально могут решить любой эпизод. А «Манчестер Сити» - это командная игра, иногда даже без нападающих. Она убаюкивает. «ПСЖ» играет более ярко и остро. Мне это больше нравится.
- У английского клуба есть шансы?
- Их ровно столько же, сколько у «ПСЖ». А с учетом того, что они кубок выиграли, внутри команды сейчас неплохая обстановка.