Сергей Силкин: Перед ответным матчем «Челси» фаворит в противостоянии с «Реалом»

- Как оцените ничью в матче «Реала» с «Челси»?

- «Челси» забил первым и если бы дальше продолжил играть в том же духе, мог бы и выиграть. У «Реал» хороший мяч забил Бензема и игра в целом была равная. А во втором тайме стало скучновато. Понятно, что теперь все будет решаться в ответной встрече, но мне кажется, если бы «Челси» продолжил играть так же, как в начале матча, то мог бы победить.

- Счет справедливый, как считаете?

- Конечно. Обе команды забили.

- Но от «Реала» все ждали большего.

- Это понятно. У «Реала» в лучшие годы, когда командой руководил Зидан, и мадридцы выиграли три Лиги чемпионов, совсем другая была команда. Понятно, что она сейчас нуждается в усилении состава. Многие футболисты там уже возрастные. А «Реал» всегда был той командой, которая призывала в свои ряды лучших футболистов и за счет этого смотрелась великолепно.

- Насколько сказались потери Рамоса, Вальверде, Менди и Васкеса?

- Рамос – это фигур харизматичная. Будучи центральным защитником, он столько мячей забил со стандартов, причем в самых крупнейших турнирах. Это очень значимый игрок для команды. Одно его появление на поле придает уверенности всем игрокам, плюс он лидер раздевалки.

- Для вас герой матча - Канте? Как вам его игра?

- Он здорово играет, поэтому его и отмечают.