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Фернандеш тащит «Юнайтед» к первому трофею Сульшера. Анонс матча «МЮ» - «Рома»
28 апреля 15:23
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Фернандеш тащит «Юнайтед» к первому трофею Сульшера. Анонс матча «МЮ» - «Рома»

В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле «Рому».

Уле-Гуннар Сульшер в двух шагах от первого трофея в «Манчестер Юнайтед». Он пришел в команду в 2018 году, но каждый раз ей не хватало стабильности, чтобы дотянуться хотя бы до чего-нибудь существенного. Нынешний сезон в этом отношении ненамного, но все-таки лучше. Например, в чемпионате «красные дьяволы» идут вторыми. С момента отставки сэра Алекса Фергюсона они лишь раз забирались так высоко, как раз за сезон до прихода норвежца (то есть при Жозе Моуринью).

В нынешней Лиге чемпионов они, правда, опростоволосились – поражение в Стамбуле (или в Лейпциге в заключительном туре, как как посмотреть) стоило манкунианцам выхода из группы. Зато в плей-офф менее статусного турнира они не проиграли ни разу, пройдя «Реал Сосьедад», «Милан» и «Гранаду». Качества исполнителей, амбиций и мотивации должно им хватить, чтобы следующими пали римляне, а поскольку в ближайшие выходные «Юнайтед» принимать в АПЛ «Ливерпуль», решать задачу лучше в первой игре на «Олд Траффорд».

На бумаге «Рома» в этой паре выглядит аутсайдером. И по подбору игроков, и по качеству игры. В декабре-начале января у римлян был неплохой отрезок в чемпионате (пять побед и поражение), однако продлился он недолго, и кратковременные надежды побороться за место в Лиге чемпионов быстро растаяли. А в последнее время подопечные Паулу Фонсеки совсем пали духом – в серии A только одна победа в семи последних турах, да и та дома над «Болоньей (1:0).

Проблемы «волков» видны невооруженным глазом – и в атаке, и в обороне. Таким темпом на следующий сезон они могут остаться не только без Лиги чемпионов (а значит, и без Фонсеки, освобождающегося для «Спартака» и всех, кто еще хотел его пригласить), но и вообще без еврокубков.

Единственные, кому не в чем себя упрекнуть, это Генрих Мхитарян (9+8 по системе «гол+пас») и Лоренцо Пеллегрини (5+6). Неслучайно во вторник появилось сообщение, что армянский полузащитник может продолжить карьеру в «Ювентусе». Предложение уже сделано, теперь слово за ним. Впрочем, говорят, сам он не прочь остаться в Вечном городе. Кстати, Михарян два сезона играл за «Юнайтед», но не потянул уровень, прочно осел на скамейке и был обменян в «Арсенал» на Алексиса Санчеса (тоже, к слову, провальный трансфер).

Помимо них англичанам стоит опасаться Эдина Джеко. Он проводит далеко не лучший сезон (во всех турнирах 11 голов в 32 матчах), однако он как раз умеет выстрелить в самый неподходящий для этого момент. Понимает это и Сульшер: «Все мы знаем Джеко, так что любая подача в нашу штрафную будет опасной». За нейтрализацию гренадера будет отвечать не уступающий ему в мощи Гарри Магуайр.

К слову, в 2021 году в еврокубках у боснийца дела складываются куда лучше, чем в чемпионате – в плей-офф Лиги Европы он забил в трех матчах из четырех, тогда как в серии A отличился всего раз, причем еще в январе. Сегодня его даже нельзя назвать железным игроком основы, однако именно умение побороться вверху может стать ключевым при решении о внесении его в стартовый состав.

В первом матче Сульшер сможет выставить практически оптимальный состав, за исключением травмированных Антони Марсьяля и Фила Джонса. Но им замены найти проще, чем потерям гостей – Николо Дзаньоло и Педро травмированы, а Джанлука Манчини (лучший в составе римлян в матче с «Аталантой» недельной давности) пропускает игру из-за дисквалификации. Так что гости будут всеми силами цепляться в Манчестере за ничью, на большее рассчитывать сложно.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Фред, Матич – Рашфорд, Фернандеш, Погба – Кавани.

«Рома»: Лопес – Ибаньес, Кристанте, Смоллинг – Карсдорп, Вильяр, Диаварра, Бруно Перес – Мхитарян, Пеллегрини – Джеко.

источник: «Советский спорт»
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