Фернандеш тащит «Юнайтед» к первому трофею Сульшера. Анонс матча «МЮ» - «Рома»

Уле-Гуннар Сульшер в двух шагах от первого трофея в «Манчестер Юнайтед». Он пришел в команду в 2018 году, но каждый раз ей не хватало стабильности, чтобы дотянуться хотя бы до чего-нибудь существенного. Нынешний сезон в этом отношении ненамного, но все-таки лучше. Например, в чемпионате «красные дьяволы» идут вторыми. С момента отставки сэра Алекса Фергюсона они лишь раз забирались так высоко, как раз за сезон до прихода норвежца (то есть при Жозе Моуринью).

В нынешней Лиге чемпионов они, правда, опростоволосились – поражение в Стамбуле (или в Лейпциге в заключительном туре, как как посмотреть) стоило манкунианцам выхода из группы. Зато в плей-офф менее статусного турнира они не проиграли ни разу, пройдя «Реал Сосьедад», «Милан» и «Гранаду». Качества исполнителей, амбиций и мотивации должно им хватить, чтобы следующими пали римляне, а поскольку в ближайшие выходные «Юнайтед» принимать в АПЛ «Ливерпуль», решать задачу лучше в первой игре на «Олд Траффорд».

На бумаге «Рома» в этой паре выглядит аутсайдером. И по подбору игроков, и по качеству игры. В декабре-начале января у римлян был неплохой отрезок в чемпионате (пять побед и поражение), однако продлился он недолго, и кратковременные надежды побороться за место в Лиге чемпионов быстро растаяли. А в последнее время подопечные Паулу Фонсеки совсем пали духом – в серии A только одна победа в семи последних турах, да и та дома над «Болоньей (1:0).

Проблемы «волков» видны невооруженным глазом – и в атаке, и в обороне. Таким темпом на следующий сезон они могут остаться не только без Лиги чемпионов (а значит, и без Фонсеки, освобождающегося для «Спартака» и всех, кто еще хотел его пригласить), но и вообще без еврокубков.

Единственные, кому не в чем себя упрекнуть, это Генрих Мхитарян (9+8 по системе «гол+пас») и Лоренцо Пеллегрини (5+6). Неслучайно во вторник появилось сообщение, что армянский полузащитник может продолжить карьеру в «Ювентусе». Предложение уже сделано, теперь слово за ним. Впрочем, говорят, сам он не прочь остаться в Вечном городе. Кстати, Михарян два сезона играл за «Юнайтед», но не потянул уровень, прочно осел на скамейке и был обменян в «Арсенал» на Алексиса Санчеса (тоже, к слову, провальный трансфер).