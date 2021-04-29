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«Локомотив» между молотом «Зенита» и наковальней «Спартака»
29 апреля 12:40
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Локомотив"

«Локомотив» между молотом «Зенита» и наковальней «Спартака»

28-й тур РПЛ или возродит чемпионскую интригу, или еще более ожесточит борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Все зависит от исхода матча «Локомотива» в Петербурге.

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ

Решающий матч сезона сразу для трех команд. В случае победы «Зенита» питерцы досрочно оформят золотые медали, а «Спартак» получит возможность обойти железнодорожников в турнирной таблице. Ничья отсрочит неизбежное в чемпионской гонке и сохранит для подопечных Марко Николича вторую строчку (у них преимущество над красно-белыми в личных встречах). Победа гостей возродит чемпионскую интригу, а в случае неудачи «Спартака» практически закроет вопрос о путевках в Лигу чемпионов. Так что битва получится жаркой.

На бумаге фаворита в этой паре нет. 11 побед подряд во второй части сезона дают красно-зеленым право не смотреть на питерцев снизу вверх. Однако и у Сергея Семака команда набрала отличный ход – в шести последних турах потеряны всего два очка (в Краснодаре» отыгрались с 0:2). И что не менее важно, сине-бело-голубые на этой дистанции не уходят с поля без как минимум двух забитых мячей.

В этом и кроется главная спортивная интрига матча – лучший дуэт нападающих Артем Дзюба – Сердар Азмун (с 30 голами на двоих занимают первые строчки в гонке бомбардиров) против самой надежной пары защитников Ведран Чорлука – Пабло. А еще для «Локо» это первая настоящая проверка боеготовности команды к Лиге чемпионов. Особенно это касается молодых Дмитрия Рыбчинского (он в последнее время закрывает позицию правого защитника) и Максима Мухина, отодвинувшего своей классной игрой выздоровевшего Дмитрия Баринова чуть правее.

Судьбоносным этот матч будет и для Николича. Внутри клуба происходят какие-то странные события, связанные с тем, что тренер может потерять нескольких важных игроков. Об уходе Ведрана Чорлуки, например, уже объявлено, до сих пор не продлены контракты с Рифатом Жемалетдиновым и Владиславом Игнатьевым и не переподписан с Мухиным (в действующем соглашении зафиксирована смешная сумма отступных). Все это – вопреки воле наставника, уже раздумывающего над тем, что при таком взаимодействии с руководством ловить ему в Черкизово нечего. Если «Локо» на самом финише удастся повиснуть у «Зенита» на плечах и взять билет в Лигу чемпионов, позиции тренера в переговорах с боссами будут очень крепки.

Где и когда: «Газпром Арена», Санкт-Петербург – воскресенье, 2 мая, 19:00

Ориентировочные составы

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Малком, Вендел, Кузяев, Азмун, Дзюба.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Смолов.

«АРСЕНАЛ» - «СПАРТАК»

«Спартак» уже много лет прекрасен своей непредсказуемостью. Казалось бы, команда, претендующая на место в Лиге чемпионов, едет к аутсайдеру чемпионата, имеющему лишь математические шансы спастись от вылета без дополнительных игр в стыках, но надо знать красно-белых. Победить в дерби, чтобы в следующем туре влететь от соперника из второй половины таблицы – это прямо про них. Приход Доменико Тедеско в этом плане ничего не изменил.

Да еще и сам выезд в Тулу у спартаковцев получается традиционно тяжелым – две победы против трех поражений, два из которых – разгромные (0:4 при Массимо Каррере и 0:3 при Олеге Кононове). Дополнительную мотивацию хозяевам придает тот факт, что они еще не обезопасили себя от прямого вылета, а значит, сейчас не время делить соперников на слабых и сильных – очки брать надо в каждом матче. Победа почти гарантирует «пушкарям» как минимум зону переходных матчей.

Индивидуально будут заряжены арендованные у красно-белых Николай Рассказов и Александр Ломовицкий. Даже при том, что Тедеско по завершении сезона уйдет, им надо доказывать обоснованность летнего возвращения в Москву. Да и реваншистские настроения (не поверил немец – получи) никто не отменял. Ну, и о спартаковском прошлом Дмитрия Парфенова, регулярно обижающего свой бывший клуб, забывать не стоит. «Спартак» - его любимый клиент (4 победы, 3 ничьи и 2 поражения).

Тем не менее, красно-белые в этой паре будут очевидными фаворитами. У них значительно более качественный состав, сыгранная линия нападения и находящийся в отличной форме Александр Соболев. Потери, правда, тоже есть. В Туле не сыграют вратарь Александр Максименко и создающий очень много движения и не имеющий полноценной альтернативы на левом фланге Айртон. Оба в дерби с ЦСКА получили по лишней карточке. «Спартак» пытался их оспорить, но неудачно.

Впрочем, у хозяев тоже серьезный кадровый дефицит. Гиа Григалава, Даниил Хлусевич и Кирилл Панченко получили в Ростове по четвертому предупреждению, а Тарас Бурлак был удален.

Где и когда: Стадион «Арсенал», Тула – понедельник, 3 мая, 16:30

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Довбня, Беляев, Сокол, Бауэр, Костадинов, Чаушич, Пантелеев, Ломовицкий, Э. Кангва.

«Спартак»: Селихов, Гапонов, Жиго, Джикия, Зобнин, Умяров, Крал, Мозес, Промес, Соболев, Ларссон.

«РУБИН» - «ДИНАМО»

Встреча прямых конкурентов за место в еврокубках. У казанцев и москвичей по 46 очков. При благоприятном исходе победитель этой пары может побороться за место в тройке или даже сократить отставание от зоны Лиги чемпионов до трех очков. Команды весной набрали хорошую форму, но стабильности им по-прежнему не хватает, что подтвердил и предыдущий тур. «Рубин» без Хвичи Кварацхелия и Дениса Макарова дома проиграл «Краснодару» (0:1), а «Динамо» с тем же счетом уступило на своем поле «Химкам».

Впрочем, те игры получились диаметрально противоположными по содержанию. Если казанцы без своих лидеров почти ничего не могли создать в атаке и включились только в последние 15-20 минут, то бело-голубые прессовали соперника на протяжении всего матча, но не использовали уйму моментов, из-за катастрофической ошибки арбитра Евгения Кукуляка при счете 0:0 не получили права на законный пенальти (Александр Филин двумя руками обхватил Николая Комличенко, как любимую женщину) и пропустили на 91-й минуте.

Хозяевам этой встречи вновь придется очень тяжело. Макаров возвращается в строй, однако главный заводила Кварацхелия по-прежнему травмирован, а лидер обороны Филип Уремович отбывает дисквалификацию. А ведь они – почти половина команды. Быстроногие динамовцы будут в этой паре фаворитами и наверняка заставят соперника попотеть.

Отметим также, что в восьми последних встречах команд ни разу не забивалось более двух мячей (да и это случилось лишь дважды – и оба раза счет 1:1), четыре из пяти последних игр завершались победой 1:0, а в трех последних принимающая сторона неизменно терпела поражение.

Где и когда: «Ак Барс Арена», Казань – суббота, 1 мая, 14:00

Ориентировочные составы

«Рубин»: Дюпин, Зуев, Бегич, Старфельт, Самошников, Абильгор, Йевтич, Макаров, Хван Ин Бом, Шатов, Деспотович.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Нойштедтер, Грулев, Захарян, Игбун, Тюкавин.

«КРАСНОДАР» - «СОЧИ»

Эта игра имеет турнирное значение только для конкурентов «Рубина», «Динамо» и ЦСКА сочинцев, однако три очка им в гостях у «быков» совсем не гарантированы. Дело даже не в краснодарском дерби, а в том, что Виктору Гончаренко нужно вытаскивать команду из психологической ямы. Домашняя ничья с «Зенитом» (вели 2:0) и победа в Казани показали, что белорусский специалист находится на верном пути. Во всяком случае, качество игры «горожан» в атаке вдохновляет.

В добавок ко всему у сочинцев отсутствуют многие игроки стартового состава – Ибрагим Цаллагов и Иван Миладинович дисквалифицированы, Сослан Джанаев давно травмирован, под вопросом участие Эмануэля Мамманы, Ивана Новосельцева, Никиты Бурмистрова и Жоаозиньо. При всех тренерских талантах Владимира Федотова переварить такие кадровые проблемы без потери качества при сочинских резервах практические нереально.

Тем не менее, зафиксируем – в четырех встречах краснодарцы одержали над «Сочи» всего одну победу, да и то в самой первой игре. С тех пор – ничья и два поражения, в том числе в февральской игре на Кубок России на своем поле.

Где и когда: Стадион «Краснодар» – суббота, 1 мая, 19:00

Ориентировочные составы

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов, Вандерсон, Газинский, Олссон, Классон, Ионов, Берг.

«Сочи»: Н. Заболотный, Маргасов, Мевля, Прохин, Заика, Юсупов, Пруцев, Терехов, Нобоа, Руденко, А. Заболотный.

источник: «Советский спорт»
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