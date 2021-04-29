Константин Лепехин: «ПСЖ» оказался не готов к темпу «Манчестер Сити»

- Да, неожиданная. Эту игру надо разделить на два тайма. Мне это бросилось в глаза. В первом тайме игру вел «ПСЖ». Я думал, неужели «Сити» совсем ничего не противопоставит сопернику? А после перерыва ситуация полностью поменялась и стала обратная. Я ждал, когда «ПСЖ» сможет что-то противопоставить англичанам.

- Матчи такого уровня не могут не нравиться. В очередной раз поймал себя на мысли, что мы еще далеко от топ уровня европейских команд.

- Трудно об этом говорить, когда встречаются команды такого высокого уровня. Чтобы один клуб так сдал, другой должен очень сильно прибавить. Здесь должны сойтись два этих фактора.

- Почеттино сказал после игры, что все голы «Манчестер Сити» были случайными. Согласны с таким мнением?

- Я вообще считаю, что случайных голов не бывает. Гол – это плод работы забивающей команды, не одного футболиста, и череда ошибок обороняющегося клуба. При других раскладах голов не бывает, просто на везение.

- Может, у «ПСЖ» возникли психологические проблемы?

- Возможно, «Манчестер Сити» предложил такой темп игры и уровень сопротивления, к которому «ПСЖ» был не готов. Тайм – это не такой длинный период, чтобы можно было перестроиться. Просто им не дали шансы перестроиться. Тут больше стоит отметить уровень англичан во втором тайме.

- Какие видите расклады перед ответной игрой? Верите в «ПСЖ»?

- Сейчас турнир находится на такой стадии, что результаты первого матча ничего не гарантируют никакой команде. Это уже не раз подтверждалось. То же самое касается матча «Реала». Там ничья тоже ни о чем не говорит. Все будет решаться во второй встрече.

- Ожидаете в ответной игре голевую перестрелку? Понятно, что «ПСЖ» не будет отсиживаться в обороне, потому что ему надо забивать, и «Манчестер Сити» вряд ли будет ставить «автобус» в защите.

- Да. Это команды такого уровня, которые не ставят «автобусы». У них другая философия и подбор футболистов атакующий, созидательный. Поэтому, я думаю, голы будут, но до конца матча будет нервозность в плане того, кто пройдет дальше.

- Нынешний «Манчестер Сити» созрел для победы в Лиге чемпионов? Это главный фаворит сейчас?

- Я не очень слежу за этой командой, но, безусловно, она очень крепкая по европейским меркам. «Манчестер Сити» достоин серьезного трофея. На этой стадии Лиги чемпионов нет команд, недостойных победы. Здесь дело будет решаться в конкретный день, в конкретной игре. Фаворита на победу на этом этапе определять бессмысленно. Мы видим четыре лучших клуба. Это лучшие команды Европы и победить может любая из них. Первые встречи показали, что все игры проходят в напряженной борьбе. До конца матча не понятно, кто выиграет. Нет явного преимущества у кого-то. Ответные игры будут такого же плана.