Александр Добровинский: Сегодня мы видим азарт у динамовской молодежи!

Мы пошли в Петровский парк. Дедушка сидел со своими друзьями, и все они болели за «Спартак», а в воротах творила чудеса «Черная пантера» - Лев Яшин. Он совершенно изумительный! Его игра - это было шоу для мальчишки. Кроме того, меня заинтересовала реакция людей вокруг. Когда Яшин вытворял что-то неповторимое – а ведь за «Спартак» играли серьезные ребята, включая Никиту Палыча Симоняна – я слышал вокруг голоса друзей и моего обожаемого деда, которые говорили: «Ну что же с ним делать?» И мое мальчишеское сердце расположилось за него - против всех.

- Это совершенно дивная история. Мой дедушка был заядлым болельщиком «Спартака», а в то время это была фронда. Болеть за «Спартак» - это своего рода вызов. Считалось, что тогда ты как бы против милиции. Поэтому дедушка и болел (смеется). Меня он взял на стадион впервые в 1959 году – как раз, когда «Динамо» выиграло чемпионат. Правда, тогда, если мне не изменяет память, было всего 12 команд, но это не важно – чемпионство есть чемпионство.

- Каждый по-своему выбирает «свою» команду. Я знаю, что Вы с пяти лет болеете за московское «Динамо» и удивляюсь: можно ли в столь раннем возрасте сделать сознательный выбор?

Известный адвокат – поклонник московского «Динамо» с 50-х годов прошлого века. Как «Динамо» стало «его» клубом, какие артефакты из прошлого он бережно хранит в своей коллекции и чего пока не хватает бело-голубым для больших побед – об этом мы поговорили в интервью.

Когда мы вернулись домой, я сказал: «Дедушка, мне все же нравится «Динамо». Нас ждали бабушка, моя мама. Дед посмотрел на свою жену и дочь и сказал: «Вот оно ваше воспитание - ребенок в этой семье болеет за «Динамо»!» С укоризной такой сказал.

С тех пор я ходил на «Динамо». И не только на футбол! Ведь Петровский парк был своего рода Гайд-парком. Тут всегда была толпа народа, которая знала абсолютно все о футболе. Когда мне было лет 12, я ходил поболтать туда после школы, и это было безумно интересно. Там всегда царила совершенно уникальная, неповторимая атмосфера. Никто никогда не мог сказать мне: «Шкет, ты ничего не понимаешь!» И старшие, и младшие - все были на равных, могли делиться своим мнением, и все относились друг к другу уважительно. Хорошо помню, как кто-то рассказывал про размер ноги у Гусарова. Я говорил: «Откуда вы знаете?» А мне ответили: «Потому что я настоящий болельщик». Этому дядьке было лет 50, и он мне объяснил, что именно так надо болеть, именно так досконально надо знать все про игроков любимой команды.

Я продолжал ходить в Петровский парк. Там было много интересных и известных людей. Например, хоккеист, который рано закончил со спортом, а в тот момент нуждался в деньгах, даже медали свои продавал. Там я узнал, что Лев Иванович был вратарем еще и хоккейного «Динамо».

А когда я действительно стал интересоваться футболом серьезно, дед меня подписал на еженедельный журнал «Футбол», который позже превратился в «Футбол - Хоккей», что меня очень расстраивало – ведь половину материалов отдали другому виду спорта. Там я уже видел фотографии зарубежных футболистов, о которых мог узнавать только из этого еженедельника.

Это был целый ритуал – в конце недели подойти к киоску и купить «Футбол». Прочитать про Эйсебио, который только начинал карьеру. Про финт Гарринчи, который был очень подробно описан. Там, в журнале, работал человек с фамилией Есенин. Я подозревал, что он родственник, а оказалось, что приемный сын поэта, который и очень хорошо писал, и блестяще владел статистикой. Именно он привил мне любовь к цифрам, и я очень хорошо помню его фразу: «Самое интересное – смотреть статистику и ее соответствие или несоответствие результату».

- Вы как-то сказали, что самая сильная сторона «Динамо» - не в фигуре тренера и не в мастерстве игроков, а в болельщиках…

- Почему я говорю о болельщиках? Команда не может существовать без поддержки людей. Если их нет, то это не команда, а что-то другое – группа товарищей, которые собрались поиграть в мяч. «Динамо» всегда славилось своими болельщиками. И мне было безумно приятно, что даже когда команда играла, к сожалению, в ФНЛ, настоящие фаны продолжали ходить на трибуны. Это было здорово! Вот это то сердце, которое отдано команде. Меняются тренеры, меняется руководство, меняется состав, а сила болельщиков остается.

Это здорово, на самом деле. Это огромное удовольствие сидеть рядом с человеком, который разделяет твою страсть, и с которым можно вместе орать на стадионе! Это держит команду, это держит тебя самого.

- Но страсть все-таки в чей-то адрес. Сегодня есть за кого конкретно болеть?

- Что касается руководства сегодняшнего и тренерского состава. Я, наконец, вздохнул с удовольствием, потому что и то, и другое лихорадило последние несколько лет. Сегодня серьезное руководство – во-первых, очень профессиональные управленцы из Банка - акционера. Например, Дмитрия Гафина хорошо знаю, с большим уважением к нему отношусь. В команде есть Андрей Воронин – звезда, который отдал многие годы карьеры «Динамо», и мне приятно, что он вернулся и помогает. И есть вдумчивый тренер, Сандро Шварц. Я не знаю, как у него организовано общение с командой, но мне импонирует его работа. И бывает много забавных моментов, когда он сначала кричит: «Шнеле, шнеле», а потом: «Дафай, дафай!» Это так мило! Но «Динамо» при нем стало другой командой, факт. Это такой удачный конгломерат между менеджментом и тренером.

Слава богу, ушли люди, которые бездумно продавали игроков направо и налево, не думая об интересах команды, а о чем-то своём. Так потеряли в своё время талантливых парней Андрея Панюкова и Ивана Соловьёва, которых в «Зените» просто посадили на скамейку. Также ушли ещё несколько очень перспективных футболистов, за которых не боролись и которых не держали. По тем или причинам распался великолепный коллектив, когда играли вместе Матье Вальбуэна и Кевин Кураньи. А вот на сегодняшний день в Динамо, наконец, собрался и должный менеджмент, что очень важно для команды, и амбициозная молодежь, на которую приятно смотреть на поле. С ней совсем непросто, молодежь на то и молодежь, что бросается в бой с открытым забралом. Но мы сейчас на правильном пути. Главное с него не сойти.

- Кого из молодых игроков можете отметить?

- Все хвалят Константина Тюкавина. Он очень интересный игрок. Мне нравится его связка с Арсеном Захаряном. Ребятам 35 лет на двоих – это еще надо поискать такое сочетание! Нравится Даниил Лесовой, но у него есть жажда обводки. Он увлекается ей. Если бы он чуть больше играл впас, было бы лучше. Хотя, возможно, он выполняет установку тренера и просто использует максимально свой главный козырь. В любом случае, это зрелищно очень. И есть еще один молодой игрок, 21 год – Вячеслав Грулев. Хороший игрок, но тоже ему очень хочется самому отличиться. Это здорово, когда нападающий бьет в любой ситуации, но все же бывают тонкие моменты, когда надо отдать пас. Если сделаешь сам – тебе зачтется, и ты станешь героем. Но футбол – это командная игра. Нельзя об этом забывать. Впрочем, думаю это лишь вопрос времени и опыта. Молодые ведь совсем пацаны пока.

- Надеетесь увидеть «Динамо» в еврокубках?

- Многие не помнят ту игру, а я-то видел финал Кубка кубков 1972 года, где, проигрывая 0:2, наши вышли на второй тайм, пропустили еще – 0:3, но дальше проявился характер – начали рвать и метать! Стало 2:3, и если бы не то судейство, мы бы точно сравняли счет. А как играл тогда Геннадий Еврюжихин справа! «Электричка» его звали. Он был очень быстрый, безумно быстрый. Скорость совершенно сумасшедшая. По-моему, 100-метровку выбегал из 10 секунд. Правый край был только наш тогда.

Конечно, я хотел бы увидеть и нынешнее «Динамо» в финале еврокубка. надеюсь, что это произойдет. Я верю, что на будущий год «динамовцы» будут в тройке в чемпионате. Даже не столько верю, сколько практически уверен. Этому много причин. Ставка, которая была сделана на молодежь, оправдана и придает уверенность . Есть такой термин в английском футболе – «болельщики команды на подъеме». И это правильно. Как только «Динамо» стало хорошо играть, людей потянуло на стадион. Чем больше будет побед, тем лучше.

Что хорошо? Даже когда бывают негативные результаты, мне нравится сама игра. Появился смысл ходить на футбол и видеть красивое зрелище. Мы уже не та команда, которая была год или два назад, когда отсиживались в защите. Мы сейчас видим азарт у молодежи.

- В Европе играют при пустых трибунах. У нас - условно - при полупустых. Хотя когда приходит 12 000 человек, атмосфера все равно получается хорошей! Как это влияет на игру, на футболистов?

- Я на этой неделе смотрел «Реал» - «Челси». Они же играли не на основном, а на женском стадионе при совершенно пустых трибунах. Слышны были удары ноги по мячу, крики тренеров и т.д. Это скучно! Ты не видишь и не слышишь рева, который тебя заряжает, который гонит команду вперед или, наоборот, силой отталкивает соперников от твоих ворот. Без зрителей не может быть хорошего футбола, я в этом уверен. А мы по 12 000 человек на матч ходим в это сложное время!

Я разговаривал с приятелем, и мы обсуждали – какая разница, если ты играешь при пустых трибунах, дома ты или в гостях? Да никакой! Потому что за тобой нету десятков тысяч людей, которые гонят тебя вперед и заставляют действовать по-другому. Я довольно часто выхожу на сцену. И когда началась пандемия, я понял слова Качалова, который говорил, что в любом состоянии, даже с температурой 39, он выходит из-за кулис на сцену, и ему сразу становится хорошо. Зритель дает тебе очень мощный заряд. Когда меня просили вести лекции онлайн, это было безумно сложно. Ты не видишь реакцию, не слышишь людей. Подозреваю, что также сложно и игрокам - без зрителей, которые кричат, ругают, хлопают и т.д. По сравнению с Европой у нас сейчас очень даже неплохо на стадионах.

- А в судебном заседании бывает такое, что питаешься энергией от аудитории?

- Если взять за толпу судью, то я всегда наблюдаю за реакцией суда. Так что да, бывает (смеется).

- Не хотели никогда создать свою команду?

- Хорошая идея. Я подумаю. Спасибо вам. Была команда лейтенантов – ЦДСА. А у нас будет команда адвокатов.

- О том, как Лев Яшин повлиял на выбор любимой команды… Сейчас он – культовое имя для «Динамо». Помните, когда у него день рождения?

- Конечно, 22 октября 1929 года. Он на два года младше моей мамы. И Весы, как и я. Поэтому помню.

- Сейчас прекрасное взаимопонимание, своего рода химия у игроков с Сандро Шварцем. Но в идеале кто должен тренировать – выходец из «Динамо» или приглашенный специалист?

- Я беру плеяду советских тренеров. Один из самых талантливых, кто у нас был в 20 веке - это Константин Иванович Бесков. Он тренировал разные команды, в том числе и «Спартак», хотя был динамовцем. И он всегда работал исходя из того набора игроков, который у него был. Это важный момент. Есть игроки, которым диктовать свои условия сложно. Команде нужен именно тот тренер, который ей подходит в настоящий момент.

Я дам определение лидера, ведь тренер – это лидер. Лидер – это не человек, который много знает, умеет. Это человек, за которым идут. Хороший тренер – это человек, которого слушаются. Тогда он может сплотить команду. А вышел он из «Динамо» или пришел со стороны – это уже вторично. Был ведь хороший тренер, который в какой-то момент излишне уверовал в себя – Дан Петреску. Мы ведь с ним неплохо поднялись, но в какой-то момент Дан, кажется, решил, что он совсем герой.

- «Динамо» сейчас делит четвертое место с тремя командами. Что пока не срастается? Ведь по игре многие команды, которые стоят выше, откровенно хуже.

- Это плюс и минус молодежи. У нас очень хорошая и бесшабашная юная команда, что на самом деле здорово. В нападении самому «старому», Лесовому, 23 года только что исполнилось. Но молодежь выходит на поле в полной уверенности, что они могут абсолютно все. Должен пройти год или два, когда они осознают, что на каждую встречу надо выходить как на последний бой, который все решает. А не исполнять номера против «Химок» с мыслями «Да мы их сейчас порвем, задавим!» И урок в виде поражения в этом матче, несмотря на все наше расстройство, получен очень хороший. Я думаю, он сыграет свою положительную роль в будущем .

Маленькая аналогия с адвокатурой. Старики, которые меня учили, говорили мудрую вещь: «Вот ты готовишься к процессу. Ты должен исходить из того, что коллега, который будет напротив тебя, он умнее, хитрее, лучше знает дело, у него серьезнее хватка и лучше подвешен язык. Если ты исходишь из этого, то будешь готовиться к процессу лучше. А если считаешь, что напротив тебя полный дубиноид, то проиграешь. Плюс психологический момент: если ты считаешь, что против тебя слабак, и ты ему проигрываешь – это значит, что ты еще хуже слабака! А если заходишь в зал суда и видишь там сильнейшего представителя своей профессии, то ему проиграть не стыдно, а выиграть почетно». Старики были абсолютно правы. Но это осознание приходит со временем. Через год-полтора все изменится.

- Раньше болельщики «Динамо» часто сокрушались по поводу сложной системы управления клубом. И неудачи связывали в основном именно с этим фактором. Как сейчас оценивание работу руководства?

- Именно сегодня все сложилось хорошо, Команда прогрессирует во всех направлениях – и в менеджменте, и на поле. Надо посмотреть внимательно, что будет в межсезонье. Именно в этот период чаще всего случаются проблемы. Тренер хочет одно, менеджмент и его финансовые возможности могут хотеть другое. И им надо найти общий язык. Если это получится, если услышат тренера и тренерский состав, это будет очень важно. Через три тура начнется большое испытание для руководства. Но я думаю, они выйдут из него с честью. И не только потому, что команда на взлете. На самом деле, команда, которая находится на взлете – ее-то сложнее укрепить. Ведь у тебя есть костяк, из которого надо кого-то убрать (я приблизительно понимаю, кого) и поставить более сильных футболистов, которые туда вольются. Пример с немецким игроком Максимилианом Филиппом – он ужасен. Что произошло с ним? Я до сих пор не могу понять. Хороший игрок, но он так и не прижился ни в «Динамо», ни в «Вольфсбурге», где сейчас играет в аренде. Не поняли человека, не прочувствовали. Очень важно не допускать таких ошибок впредь.

- Как часто приходите на стадион, как Вам сегодняшняя атмосфера на «Динамо»?

- Я хожу практически на каждую нашу домашнюю игру. Слава богу, в Химки мы уже отъездились, уж очень неудобно было. Ну, и плюс с Петровским парком связано мое детство, я с таким большим удовольствием туда прихожу! Мне очень нравится атмосфера – дружественная, интересная, плюс появился один момент… Который мне очень приятен и который вас сейчас удивит.

Я вспоминаю, как идет финал Лиги чемпионов в Лужниках. Играют «Челси» – «МЮ». Награждают первыми проигравших – «Челси», и большая трибуна болельщиков из Манчестера – а они заядлые противники всех лондонцев без исключения! – все встают и аплодируют. И кричат не гадости, а какие-то поздравительные вещи команде, которая на самом деле прекрасно сыграла. Если бы не пенальти, который Джон Терри, никогда не промахивавшийся, не смазал, все могло быть по-другому.

Вот на «Динамо» болельщик стал умнее, он не оголтелый. И он может признать, что соперник был хорош! Болельщик стал лучше разбираться в футболе. Он относится к игре, как знаток. Он не кричит «давить, убивать, сломать», независимо от того, с кем играет команда. Ещё Несколько лет назад я такого не слышал. И это очень здорово.

- Вы, наверняка, слышали про эндауменд-фонд Академии Динамо. Готовы ли сами приобщиться к благому делу?

- Я играю в гольф, а это самая популярная игра в мире. Футбол – самая зрелищная, ее смотрят миллиарды. Но в нее играют от 30 до 50 миллионов человек на планете. А в гольф – почти 200 миллионов! Ведь в нее можно играть в любом возрасте. Когда я увлекся гольфом, первое, что мы сделали, это создали юниорскую школу. Дворовые мальчишки, которые начали туда приходить, увлеклись этой азартной и весьма интересной игрой - мы спасли десятки судеб (это 90-е годы) от того, чтобы они стали никчемными бандитами или т.п. Бывший чемпион страны, Алексей Матросов, сегодня стал тренером. Это один из примеров.

Поэтому я уверен, что это не просто благотворительность – это создание фонда для детей и молодежи. А это то, что нужно, потому что из них вырастут будущие звезды. И мы увидим мальчишек, которые сейчас играют, на высшем уровне. Школу надо делать, школе надо помогать, и финансирование, которое нужно для этого, к нему нужно присоединиться. Если мне окажут честь принять от меня помощь динамовской Академии, то я с большим удовольствием это сделаю и буду призывать к этому всех. Это не только будущее «Динамо». Это будущее нашей страны.

- У Вас есть какие-то артефакты из прошлых лет…

- Много таких! У меня есть билет – недавно купил, за безумные деньги – «Челси» - «Динамо» 1945 года, где наш замечательный вратарь Хомич, которому кричали защитники, откуда идет атака – ведь был такой туман, что ничего не видно. Я купил этот билет на аукционе в Англии. Надо отдать должное британцам – они всегда чтили то динамовское турне.

У меня есть автограф Льва Ивановича Яшина. Есть мяч – дедушка в 1959 году принес с росписью всех чемпионов. Есть подушка – с которой я не расстаюсь – с буквой «Д». Несколько старых программок. Одна из них грустная, но она запала в душу. Игра за первое место 1970 года ЦСКА – «Динамо», когда набрали равное количество очков и был «золотой матч» два дня. Помню, как Пильгуй, прекрасный вратарь, сломался под конец игры и пропустил от Федотова. И мы проиграли 3:4. Вот та программка хранится до сих пор у меня.

- А матч какой из увиденных самый памятный?

- Может быть, «Динамо Москва» - «Динамо Киев» в конце 60-х годов. Тогда «Динамо» (Киев) был на пике, и за них играл Бышовец, великолепный нападающий. Он первым в нашей сборной забил ножницами, в падении через себя. Это было с австрийцами на отборочном турнире, когда мы выиграли 4:2 в Лужниках. Последний матч Яшина в сборной был тогда.

И вот Бышовец - в великолепной форме. И установка Морозова была закрыть его. И Аничкин – великолепный совершенно защитник – сделал так, что Бышовца будто просто не было на поле! Мы выиграли 1:0 – у сильнейшей команды, которую на тот момент можно было представить. Она просто сломалась. Хотя у «Динамо» был тоже сильный состав. Численко, Гусаров, Валерий Маслов – великолепный полузащитник, про него еще говорили «Зимой и летом одним цветом», потому что он еще и за «Динамо» в хоккее с мячом выступал. Кстати, тоже хорошая игра – не могу понять, почему ее не популяризируют. В воротах Яшин, молодой Пильгуй…

- Если бы была возможность сегодня обратиться с неким напутствием к команде, что бы Вы сказали?

- Есть одна фраза Гуса Хиддинка, с которым я как-то разговорился в кафе, когда он еще тренировал нашу сборную. Мы встретились там случайно, к нему подходило огромное количество народу, но нам все равно удалось немного пообщаться. Я спросил: «А что вы сказали ребятам на Евро?» И он сказал фразу, которую я запомнил и применяю всегда и везде, наставляя в том числе и молодых ребят: «Идите и получите удовольствие». Это фраза намного глубже, чем кажется. Если мы делаем что-то, что мы не хотим, на что мы не настроены, то ничего не получится. Надо уметь и любить то, чем ты занимаешься. Вот эти слова я бы «динамовцам» и сказал. Нас ждет три очень-очень сложных матча. Но это 9 очков. И нечего терять. «Рубин» на взлете, «Локомотив» на взлете, ЦСКА нечего терять. Но посмотрим, что будет.