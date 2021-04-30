Дмитрий Сенников: У «Локомотива» очень хорошие шансы увезти очки из Питера

- Что думаете о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом»?

- Я думаю, у «Локомотива» очень хорошие шансы увезти очки из Питера. На данный момент для «Зенита» это один из самых серьезных соперников по всем показателям. Только железнодорожники сейчас могут составить конкуренцию «Зениту». Для московского клуба это тоже очень хорошая проверка на то, способен ли он конкурировать с чемпионом. Обе команды будут играть на победу и им важно доказать, что они сильнее именно по игре. «Зениту» важно выиграть дома при своих болельщиках, а гостям - продолжить победную серию и доказать, что они конкурентоспособны, и если бы не какие-то обстоятельства, то тоже могли бы стать чемпионами.

- Питерцам наверняка добавит мотивации, что они могут в родных стенах оформить чемпионство.

- Конечно. К тому же дома они всегда играют в атакующий футбол. Все понимают, что это решающий матч и «Зениту» надо побеждать, чтобы последние два тура чувствовать себя спокойно и дать возможность основным футболистам отдохнуть. Поэтому они постараются все закончить в этом матче.

- А может наоборот, замаячившие золотые медали закрепостят «Зенит»?

- Да нет. Даже если «Зенит» проиграет «Локомотиву», он не уступит «Уфе» и «Тамбову». А «Локомотиву» еще предстоит борьба, и очки ему терять нельзя. Есть еще матч с «Динамо» - командой молодой непредсказуемой, и поэтому оступаться нельзя.

- За счет чего «Локомотив» может переиграть «Зенит»?

- За счет своей организации игры, и тактически. «Локомотиву» может пойти на руку, что «Зенит» смотрит на него с позиции превосходства в этой встрече. Также было и в предыдущих матчах, например, с ЦСКА, который вроде бы владел инициативой, но железнодорожники наказывали армейцев. Поэтому для москвичей ситуация хорошая и тут уже все зависит от физических кондиций и настроя на матч. Плюс от выбранной тактики. Мне нравится, что Николич во второй части чемпионата под каждую команду находит какие-то перестроения. Интересно, какие будут изменения в составе и тактике перед матчем с «Зенитом».

- В открытый футбол Николич не рискнет сыграть?

- Думаю, будет действовать на контратаках. Наверное, будут два центральных полузащитника оборонительного плана – Баринов и Мухин. Думаю, пойдет борьба за центр поля. Но если «Зенит» будет грамотно использовать свой шанс, думаю, самое слабое место «Локомотива» - это фланги. Если москвичи будут больше играть с флангов, при том, что у соперника там есть тот же Малком, Мостовой, то у гостей могут быть проблемы.