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Дмитрий Сенников: У «Локомотива» очень хорошие шансы увезти очки из Питера
30 апреля 12:26
автор: Юлия Григорьевская

Дмитрий Сенников: У «Локомотива» очень хорошие шансы увезти очки из Питера

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников дал прогноз на центральный матч 28-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив».

- Что думаете о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом»?
- Я думаю, у «Локомотива» очень хорошие шансы увезти очки из Питера. На данный момент для «Зенита» это один из самых серьезных соперников по всем показателям. Только железнодорожники сейчас могут составить конкуренцию «Зениту». Для московского клуба это тоже очень хорошая проверка на то, способен ли он конкурировать с чемпионом. Обе команды будут играть на победу и им важно доказать, что они сильнее именно по игре. «Зениту» важно выиграть дома при своих болельщиках, а гостям - продолжить победную серию и доказать, что они конкурентоспособны, и если бы не какие-то обстоятельства, то тоже могли бы стать чемпионами.

- Питерцам наверняка добавит мотивации, что они могут в родных стенах оформить чемпионство.
- Конечно. К тому же дома они всегда играют в атакующий футбол. Все понимают, что это решающий матч и «Зениту» надо побеждать, чтобы последние два тура чувствовать себя спокойно и дать возможность основным футболистам отдохнуть. Поэтому они постараются все закончить в этом матче.

- А может наоборот, замаячившие золотые медали закрепостят «Зенит»?
- Да нет. Даже если «Зенит» проиграет «Локомотиву», он не уступит «Уфе» и «Тамбову». А «Локомотиву» еще предстоит борьба, и очки ему терять нельзя. Есть еще матч с «Динамо» - командой молодой непредсказуемой, и поэтому оступаться нельзя.

- За счет чего «Локомотив» может переиграть «Зенит»?
- За счет своей организации игры, и тактически. «Локомотиву» может пойти на руку, что «Зенит» смотрит на него с позиции превосходства в этой встрече. Также было и в предыдущих матчах, например, с ЦСКА, который вроде бы владел инициативой, но железнодорожники наказывали армейцев. Поэтому для москвичей ситуация хорошая и тут уже все зависит от физических кондиций и настроя на матч. Плюс от выбранной тактики. Мне нравится, что Николич во второй части чемпионата под каждую команду находит какие-то перестроения. Интересно, какие будут изменения в составе и тактике перед матчем с «Зенитом».

- В открытый футбол Николич не рискнет сыграть?
- Думаю, будет действовать на контратаках. Наверное, будут два центральных полузащитника оборонительного плана – Баринов и Мухин. Думаю, пойдет борьба за центр поля. Но если «Зенит» будет грамотно использовать свой шанс, думаю, самое слабое место «Локомотива» - это фланги. Если москвичи будут больше играть с флангов, при том, что у соперника там есть тот же Малком, Мостовой, то у гостей могут быть проблемы.

- РПЛ выбрала Крыховяка лучшим игроком апреля в чемпионате. Согласны с такой оценкой?
- Он очень здорово проводит этот отрезок сезона. Как раз то, что Никлолич стал ставить в центр два опорника, немного развязало Крыховяку руки, потому что раньше он больше действовал в оборонительных порядках, а сейчас стал подключаться в атаку. Поэтому у него стало возникать больше моментов у чужих ворот, и он стал больше забивать.

- Его могут признать лучшим футболистом чемпионата или это будет кто-то из «Зенита»?
- Если по логике, то это должен быть кто-то из «Зенита». Кто именно? Не знаю. Все ровно провели этот сезон. Это уже голосование решит. Я не могу сказать, что Дзюба лучший игрок чемпионата, Азмун или кто-то другой.

- Игра первого круга прошла без забитых мячей. Какой ожидаете счет на табло?
- Думаю, «Зенит» на своем поле точно должен забить. «Локомотив» очень долго держался, не пропускал. Только от «Тамбова» и «Сочи» на Кубок России пропустил. Очень тяжело долго держать свои ворота в неприкосновенности. Но возвращается Гилерме. Это тоже большой плюс для «Локомотива» и есть возможность продлить матчи без пропущенных мячей. Сейчас кажется, что больше шансов на победу у «Зенита», но как сложится игра трудно предположить.

источник: «Советский спорт»
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