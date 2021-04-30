Владимир Пономарев: «Зенит» матч с «Локомотивом» не отдаст - станет чемпионом

- Владимир Алексеевич, в воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет матч года, как сейчас выяснилось, «Зенит» принимает «Локомотив». Каков ваш прогноз?

- Думаю, «Зенит» в этом матче станет чемпионом. Питер этот матч не отдаст - выиграет. Дома играет, матч решающий. Дальше можно будет курить бамбук. Здесь без вариантов.

- Аргументируйте.

- Если Азмун будет играть, это решающий фактор для «Зенита». Очень неприятный игрок для обороны соперника. Чувство гола потрясающее.

- А Дзюба разве приятный игрок для обороны соперника?

- Да ну, Дзюба… Вот Азмун – это да.

- Почему вы не верите в «Локомотив»?

- У них уже большая серия без поражений. Конечно, настрой будет запредельный, матч важнейший. Но когда-то должен быть спад. Думаю, у «Локомотива» ничего не получится. Так бывает – вроде все идет хорошо, и вдруг резкий спад.

- Еще один важный матч «Арсенал» - «Спартак». Тула рядом с зоной вылета, «Спартаку» нужно побеждать.

- По движению «Спартак» мне нравится, там ребята веселые. Вроде бы должны выиграть, но Тула будет сильно упираться. Знаете, сейчас такой футбол пошел, предсказывать что-то сложно – то неплохой матч команды выдают, то провал на ровном месте.