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Владимир Пономарев: «Зенит» матч с «Локомотивом» не отдаст - станет чемпионом
30 апреля 15:38
автор: Юрий Волохов

Владимир Пономарев: «Зенит» матч с «Локомотивом» не отдаст - станет чемпионом

Экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что в ключевом матче 28-го утра РПЛ «Зенит» - «Локомотив» определится чемпион.

- Владимир Алексеевич, в воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет матч года, как сейчас выяснилось, «Зенит» принимает «Локомотив». Каков ваш прогноз?
- Думаю, «Зенит» в этом матче станет чемпионом. Питер этот матч не отдаст - выиграет. Дома играет, матч решающий. Дальше можно будет курить бамбук. Здесь без вариантов.

- Аргументируйте.
- Если Азмун будет играть, это решающий фактор для «Зенита». Очень неприятный игрок для обороны соперника. Чувство гола потрясающее.

- А Дзюба разве приятный игрок для обороны соперника?
- Да ну, Дзюба… Вот Азмун – это да.

- Почему вы не верите в «Локомотив»?
- У них уже большая серия без поражений. Конечно, настрой будет запредельный, матч важнейший. Но когда-то должен быть спад. Думаю, у «Локомотива» ничего не получится. Так бывает – вроде все идет хорошо, и вдруг резкий спад.

- Еще один важный матч «Арсенал» - «Спартак». Тула рядом с зоной вылета, «Спартаку» нужно побеждать.
- По движению «Спартак» мне нравится, там ребята веселые. Вроде бы должны выиграть, но Тула будет сильно упираться. Знаете, сейчас такой футбол пошел, предсказывать что-то сложно – то неплохой матч команды выдают, то провал на ровном месте.

- Еще один интересный матч «Рубин» - «Динамо».
- В «Рубине» очень интересный паренек, грузин. Хвича? Да, он. Техничный, с обводкой, с ударом. Это не наш бестолковый Эджуке. «Рубин» прошлый матч дома проиграл, теперь опять дома играет. Слуцкий ребят настроит, будут выкладываться по полной. Второй матч дома проигрывать им никак нельзя.

- Ваш родной ЦСКА несколько дней назад выпустил заявление. Если коротко, суть такая: мол, клевещут на наш клуб враги, что у нас не все хорошо. На самом деле, все хорошо, сомкнув ряды, идем к светлому будущему. Что скажете?
- Дыма без огня не бывает. Что там внутри не все нормально. Вася Березуцкий ушел, возможно, хотел сам возглавить. Какая-то там червоточина есть. Но, понятно, что никто сор из избы выносить не будет.

Матчи 28-го тура.

1 мая. «Рубин» - «Динамо». Начало 14.00

2 мая. «Зенит- «Локомотив». Начало в 19.00

3 мая. «Арсенал» - «Спартак». Начало в 16.30

источник: «Советский спорт»
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