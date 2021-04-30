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Мелкая и подлая месть. Почему «Советский спорт» вступился за забаненного журналиста
30 апреля 23:34
автор: Николай Яременко

Мелкая и подлая месть. Почему «Советский спорт» вступился за забаненного журналиста

Главный редактор «СовСпорта» объясняет позицию редакции.

Сегодня клуб ЦСКА отказал в аккредитации журналисту, который написал о нем не так, как хотелось бы руководству клуба. Часть спортивных СМИ (увы, очень небольшая) в знак поддержки журналиста сообщили, что не будут освещать матч ЦСКА в ближайшие выходные. Печально, что цеховой солидарности становится все меньше. Тем не менее «Советский спорт» к акции не может не присоединиться.

Часть коллег задает вопрос: а надо ли? Когда мы ругались со «Спартаком» или когда в том же ЦСКА нам всерьез рассказывали, что писать о пальце Гинера нельзя, «потому что это не нравится руководству», за нас, мол, никто не вступался.

Я поясню свою позицию: тут не может быть подсчетов. Речь, на мой взгляд, вообще идет немного о другом.

Мне не интересно абсолютно, что сейчас происходит внутри «армейского» клуба (к армии он ровным счетом никакого отношения не имеет, поэтому я слово «армейский» беру в кавычки). И тем более мне не хочется обсуждать многочисленные теории о том, что происходит в отношениях между Гинером и Бабаевым, с одной стороны, и Орешкиным, с другой. Источники из клуба подсказывают, что ничего не происходит. Как ходили вместе в баню, так и ходят. Орешкин – до мозга костей «конь», истинно преданный клубу. Кого-то выгонять, чтоб заниматься самому – это не про него абсолютно. У него много других забот. Вникать в детали клубного хозяйства, как Федун, он точно не будет. Поэтому мы точно не будем рассуждать о том, имеет ли право на существование или нет, история, описанная нашим коллегой по цеху Андреем Панковым. Здесь нет разницы, согласны мы с его позицией, с его взглядом или нет. Журналист имеет право писать все, что он считает нужным, излагать свою точку зрения, если считает, что это имеет значение для общества. Или части общества.

Всем известен классический кейс, который задают будущим журналистам – первокурсникам: вы пришли на интервью с министром обороны и пока разматывали свои микрофоны, а министр еще не занял свое место за столом, обнаружили на его столе секретный документ (ну, допустим, об объявлении кому-то войны). И вопрос: будете ли обнародовать содержание этого документа? Разумеется, тут двух мнений быть не может: есть интересы правды, а не интересы конкретного министра, который забывает документы при посторонних убрать. И если министр потом будет требовать наказания журналиста, то будет со всех сторон не прав.

Так вот Андрей – как профессиональный посредник между футболом и обществом, то есть болельщиками – выполнил свою работу. Собрал информацию, оценил ее значимость, поделился своей точкой зрения. Это его работа. Он не в гости на футбол ходит – он ходит выполнять свою работу. Его не в частный дом на вечеринку позвали, а он потом слил вовне истории, которые были только для внутреннего пользования. Клуб существует для болельщиков, потому что в идеальном мире зарабатывает деньги на любви к нему болельщиков. Журналисты пишут то, что им удалось разузнать и разведать о клубе, потому что их труд тоже востребован конечным потребителем – болельщиками, читателями.

В мире русского футбола все иначе. Клуб, очевидно, полагают футбол своей собственностью, а журналистов – челядью, прислугой, которую можно приблизить, приласкать, а можно и погневаться и отослать с барских глаз подальше.

Увы, в нашей стране этот скандал, это совершенно недопустимое поведение клуба (кто бы конкретно ни принимал это решение) – это событие рутинное и встречающееся не в первый раз. К сожалению, большая часть этого вообще не заметит.

Журналист, которому не дали аккредитацию на матч, все равно о нем напишет. Клуб разве что себе сделает хуже, выставив себя посмешищем. Любые нападки клуба на журналистов приводят только к обратному результату.

Но наказать журналиста за то, что он позволил себе написать свою версию о происходящем в клубе - это не просто акт цензуры, это мелкая и подлая месть. Так вести себя нельзя. И говорить об этом нужно.

Именно поэтому «Советский спорт» считает необходимым заявить, что клуб занял неадекватную, несправедливую по отношению к обществу и болельщикам позицию.

Хотелось бы услышать позицию РПЛ, РФС как по этой ситуации, так и в целом по недопустимости отказа в аккредитации на матчи. Хорошо бы и УЕФА вмешался – всем только на пользу пошло бы. Хотя, конечно, люди из евробюрократических структур не жили в мрачные времена и потому на них не веет холодком от «армейских» заявлений: «В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность…»

источник: «Советский спорт»
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