Андрей Червиченко: В Питере будет ничья, в Туле у «Спартака» может повториться сценарий с «Уфой»

- Начнем с главного матча – «Зенит» - Локомотив».

- Понятно, что у «Локомотива» легкой прогулки не будет. Да, была серия из, по-моему, 11 матчей без поражений, понятно, что судьи помогают, но против «Зенита» никто свистеть не рискнет. Но и против «Локомотива» - тоже.

- Как сейчас модно говорить, не все однозначно в этом матче?

- У «Локомотива» есть люди, которые могут решить исход игры в одиночку. Тот же Крыховяк может бухнуть и забить, да и Федя Смолов что-то разошелся не на шутку – забивает из любой позиции.

А «Зенит» хотя и идет на чемпионство, вроде выигрывает, но это преимущество на тоненького, нет такого явного преимущества над любой командой. Причем не важно - эта команда из верхней части таблицы или из нижней.

- А как же 6:0 с «Ротором»?

- Ну, что «Ротор» - бедолаги. Пытаются, сопротивляются, но видно, что их уровень – это первая лига. Но лично мне «Ротор» более симпатичен, чем «Тамбов».

- «Локомотиву» страшно везет – столько шальных голов залетело…

- С этим не поспоришь: везет, как «Спартаку» в чемпионском сезоне. Забивают такие голы, когда мяч не то, что в сетку, до ворот не должен долетать.