«Дюпин провел блестящий матч». Леонид Слуцкий о победе над «Динамо»

- Почему капитаном на матч с «Динамо» решено было сделать Джордже Деспотовича, и чья это была идея?
- Это моя идея, потому что он полностью заслуживает этого звания в отсутствие Уремовича и Шатова в стартовом составе.
- Юрий Дюпин сейчас лучший вратарь премьер-лиги?
- Сегодня он провел блестящий матч, но нужно каждую игру и Дюпину, и всем остальным доказывать свою профпригодность.
- Было ли, на ваш взгляд, удаление Самошникова, и как в целом оцените работу судей?
- Я не хочу это комментировать, потому что перегибаю палку. Все, что хотел, я сказал и в своем мнении только утверждаюсь.
- Шатов сегодня не попал в состав по причине неудачной игры с «Краснодаром»?
- Мы не определяем состав относительно одной или двух матчей. Мы смотрим на тренировочный процесс, кто в каком состоянии находится. Мы получаем большое количество данных. Но он сегодня блестяще вышел со скамейки, как и все остальные футболисты которые вышли на замену.
- Как оцените сегодня игру Дарко Йевтича?
- Как очень хорошую.