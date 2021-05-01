«Дюпин провел блестящий матч». Леонид Слуцкий о победе над «Динамо»

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Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 67' ЦСКА 0 Уфа 1 П1 2.75 Х 1.75 П2 7.60
Англия - Премьер-лига перерыв Брайтон энд Хо 1 Лидс Юнайтед 0 П1 1.30 Х 5.20 П2 10.0
Англия - Первая лига перерыв Уимблдон 1 Портсмут 3 П1 18.0 Х 9.10 П2 1.10
Англия - Первая лига перерыв Рочдейл 0 Донкастер Рове 1 П1 4.50 Х 3.50 П2 1.75
Испания - Сегунда перерыв Жирона 1 Тенерифе 0 П1 1.26 Х 4.50 П2 10.0
Англия - Чемпионшип перерыв Бирмингем Сити 0 Кардифф Сити 2 П1 23.0 Х 15.0 П2 1.06
Англия - Чемпионшип перерыв Брентфорд 0 Уотфорд 0
Англия - Чемпионшип перерыв Уиком Уондерер 1 Борнмут 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Первая лига перерыв Аккрингтон Стэ 0 Чарльтон Атлет 0 П1 3.80 Х 2.60 П2 2.33
Англия - Первая лига перерыв Суиндон Таун 0 Ипсвич Таун 1 П1 11.0 Х 5.10 П2 1.27
Англия - Первая лига перерыв Бристоль Ровер 0 Кру Александра 1 П1 8.10 Х 5.00 П2 1.33
Англия - Первая лига перерыв Бёртон Альбион 0 Гиллингем 1
Португалия - Сегунда перерыв Порту Б 2 Кова-да-Пиедад 0 П1 1.01 Х 19.0 П2 30.0
Англия - Первая лига перерыв Шрусбери Таун 2 Оксфорд Юнайте 1 П1 1.81 Х 3.20 П2 4.50
Англия - Первая лига перерыв Плимут Аргайл 0 Сандерленд 1 П1 10.0 Х 5.40 П2 1.27
Англия - Чемпионшип перерыв Норвич Сити 1 Рединг 1 П1 1.85 Х 3.30 П2 4.70
Англия - Первая лига перерыв Халл Сити 2 Уиган Атлетик 1 П1 1.27 Х 5.30 П2 10.0
Англия - Первая лига перерыв Питерборо Юнай 0 Линкольн Сити 2 П1 14.0 Х 8.10 П2 1.11
Англия - Первая лига перерыв Нортгемптон Та 0 Блэкпул 1 П1 8.60 Х 4.50 П2 1.37
Англия - Чемпионшип перерыв Лутон Таун 1 Мидлсбро 1 П1 2.75 Х 2.45 П2 3.50
Англия - Чемпионшип перерыв Миллуолл 2 Бристоль Сити 1 П1 1.24 Х 6.30 П2 12.0
Англия - Чемпионшип перерыв Ротерхэм Юнайт 0 Блэкберн Ровер 1 П1 5.90 Х 4.50 П2 1.50
Англия - Чемпионшип перерыв Сток Сити 0 Куинз Парк Рей 1
Англия - Чемпионшип перерыв Престон Норт Э 1 Барнсли 0 П1 1.55 Х 3.80 П2 6.70
Англия - Чемпионшип перерыв Суонси Сити 0 Дерби Каунти 0
Англия - Первая лига перерыв Флитвуд Таун 0 Милтон-Кинс До 0 П1 3.50 Х 2.33 П2 2.75
Англия - Чемпионшип перерыв Хаддерсфилд Та 0 Ковентри Сити 0 П1 2.95 Х 2.45 П2 3.50
Испания - Примера 1-й тайм, 43' Эльче 0 Атлетико М 1 П1 23.0 Х 8.00 П2 1.13
Франция - Лига 1 не начался ПСЖ 0 Ланс 0 П1 1.37 Х 5.90 П2 6.70
Италия - Серия А 19:00 Кротоне 0 Интер М 0 П1 13.0 Х 7.20 П2 1.22
«Дюпин провел блестящий матч». Леонид Слуцкий о победе над «Динамо»
01 мая 16:51
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Рубин»

«Дюпин провел блестящий матч». Леонид Слуцкий о победе над «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы на «Динамо» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России поделился своими впечатлениями от игры.

- Почему капитаном на матч с «Динамо» решено было сделать Джордже Деспотовича, и чья это была идея?
- Это моя идея, потому что он полностью заслуживает этого звания в отсутствие Уремовича и Шатова в стартовом составе.

- Юрий Дюпин сейчас лучший вратарь премьер-лиги?
- Сегодня он провел блестящий матч, но нужно каждую игру и Дюпину, и всем остальным доказывать свою профпригодность.

- Было ли, на ваш взгляд, удаление Самошникова, и как в целом оцените работу судей?
- Я не хочу это комментировать, потому что перегибаю палку. Все, что хотел, я сказал и в своем мнении только утверждаюсь.

- Шатов сегодня не попал в состав по причине неудачной игры с «Краснодаром»?
- Мы не определяем состав относительно одной или двух матчей. Мы смотрим на тренировочный процесс, кто в каком состоянии находится. Мы получаем большое количество данных. Но он сегодня блестяще вышел со скамейки, как и все остальные футболисты которые вышли на замену.

- Как оцените сегодня игру Дарко Йевтича?
- Как очень хорошую.

- Солтмурад Бакаев заслужил сегодня своей игрой место в стартовом составе на матч с «Арсеналом»?
- У нас еще целая неделя впереди. Сейчас я точно не думаю о стартовом составе на игру с тульским клубом.

- Ин Бом сегодня временами хромал. Нет ли у него какого-то повреждения?
- Он начал играть в стартовом составе, пропустив больше трех месяцев, и в отсутствие предсезонных сборов. Поэтому то, что у него возникают всякие мышечные недомогания – это естественный процесс.

- Почему «Рубин» слабо начинает первый тайм?
- Чтобы прибавить и на контрасте хорошо выглядеть дальше.

- Вообще поделитесь вашими эмоциями и впечатлениями от сегодняшнего матча. Что понравилось, а что нет?
- Была большая игра, очень эмоциональная. Поэтому эмоции превалируют над разумом. Я очень горд, что каждый из футболистов, кто был на поле, сделал максимум, чтобы добиться положительного результата.

источник: «Советский спорт»
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