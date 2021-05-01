«Дюпин провел блестящий матч». Леонид Слуцкий о победе над «Динамо»

- Почему капитаном на матч с «Динамо» решено было сделать Джордже Деспотовича, и чья это была идея?

- Это моя идея, потому что он полностью заслуживает этого звания в отсутствие Уремовича и Шатова в стартовом составе.

- Юрий Дюпин сейчас лучший вратарь премьер-лиги?

- Сегодня он провел блестящий матч, но нужно каждую игру и Дюпину, и всем остальным доказывать свою профпригодность.

- Было ли, на ваш взгляд, удаление Самошникова, и как в целом оцените работу судей?

- Я не хочу это комментировать, потому что перегибаю палку. Все, что хотел, я сказал и в своем мнении только утверждаюсь.

- Шатов сегодня не попал в состав по причине неудачной игры с «Краснодаром»?

- Мы не определяем состав относительно одной или двух матчей. Мы смотрим на тренировочный процесс, кто в каком состоянии находится. Мы получаем большое количество данных. Но он сегодня блестяще вышел со скамейки, как и все остальные футболисты которые вышли на замену.

- Как оцените сегодня игру Дарко Йевтича?

- Как очень хорошую.