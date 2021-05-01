Сандро Шварц: Ошибка Нойштедтера - это неудача, но о его замене речи не идет

- Достаточно просто проанализировать сегодняшний матч. Мы очень хорошо его начали, неплохо вошли в игру, создали достаточно много моментов, чтобы забить мяч. Я считаю, двадцать минут мы контролировали игру и доказательством того является очень хороший удар в перекладину Лесового. К сожалению, нам не удалось забить ни в этом моменте, ни во многих тех, что мы создали. А «Рубину» удалось это сделать в первой своей атаке разящим ударом. Что касается второго тайма, мы сыграли не в свойственный нам футбол. У нас не было на поле той энергии, и той страсти, структуры в игре, которая нам свойственна. Нам немного не повезло в моменте со вторым голом, который мы пропустили. Неудачно для нас сложилась эта ситуация. Но ничего страшного. Такое бывает. Конечно, после этого матча мы расстроены. Результатом абсолютно не довольны. Но что важно, после этого всего нам надо извлечь урок, чтобы не повторять те неудачные моменты, которые у нас были. Все девяносто пять минут, которые сегодня длилась встреча, мы должны были играть в свой футбол.

- Леонид Слуцкий сказал, что был удивлен стартовым составом «Динамо». Насколько состав «Рубина» был ожидаемым для вас?

- Мы примерно так и ожидали, что состав будет именно таким. Ждали, что казанцы сыграют в схему 4-1-4-1, поэтому для нас не был удивлением тот состав, который сегодня выставил против нас «Рубин». Мы к этому были абсолютно готовы. Та игра, которая была со стороны соперника, нас не удивила. Очень хорошо вошли в игру Тюкавин и Захарян. Они создали достаточно много моментов. К сожалению, упущенные моменты, которые сегодня были, это как раз та важная тема, над которой нам нужно работать и что надо улучшать. Но ничего страшного. Такое бывает. Это футбол. Просто нужно из этого всего извлекать важные уроки, которые бы впоследствии не приводили к таким ситуациям.

- Как оцените противостояние Самошникова и Нжи на фланге?

- Оба этих игрока, и Самошников, и Нжи, как вы знает, быстрые футболисты. У нас в первом тайме получалось создавать достаточно много моментов. Мы играли в комбинационную игру. Как раз Нжи действовал на этом фланге, и хорошо подключался Варела, поэтому удавалось создавать моменты. Нам нужно сейчас еще больше работать над завершением атак, и те единоборства, которые сегодня были в матче, больше были в нашу пользу, как я посмотрел после встречи. Соответственно, сейчас наша задача еще больше выкладываться и работать над этими моментами. Я думаю, рано или поздно удача будет на нашей стороне.

- В победном матче с «Краснодаром» после удаления у соперника вы сразу перестроились на схему 3-5-2, но в этот раз после удаления у «Рубина» вы минут десять не меняли схему. С чем это связано?

- Мы сразу поменяли схему, перешли на 3-5-2 и играли в три центральных защитника, которые контролировали возможные контратаки. С тремя футболистами играли в центре поля.

- Учитывая ту ошибку, которую допустил Нойштедтер, можно сказать, что вы не угадали с его заменой?

- Этот момент можно трактовать, как неудачный. Нам здесь немного не повезло. Но я бы не сказал, что Роман неудачно вышел со скамейки. О замене Нойштедтера речи не ведется. Если говорить о той схеме, на которую мы перешли – в три центральных защитника, она была той же самой, что и в удачном матче, проведенном с «Краснодаром». Но там нам удалось перевернуть игру, а сегодня, к сожалению, нет.