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Джордже Деспотович: После матча с «Динамо» хотелось плакать
01 мая 18:08
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Рубин»

Джордже Деспотович: После матча с «Динамо» хотелось плакать

После матча 28-го тура РПЛ «Рубин» - «Динамо» своими впечатлениями поделились игроки казанской команды Джордже Деспотович и Ин Бом.

- Поделитесь впечатлениями от победы, - вопрос Деспотовичу.
- Для меня это была самая важная игра в нынешнем году. Я говорил об этом еще два дня назад. После этого матча хотелось плакать, потому что последние пару встреч я не играл на своем уровне. Но это из-за моей травмы, которая мешала на протяжении пяти игр. Спасибо тренеру, который доверял мне играть даже с одной ногой. Болельщики, конечно, не знали, что я выходил на поле с травмой. Последние пару дней я чувствовал себя получше. Понимал, что болельщики чувствуют напряжение, потому что я постоянно говорил, что я лучший, но люди говорили, что это только на словах. И вот сегодня я доказал, что это действительно так. Спасибо команде и всем ребятам. Для нас это был самый важный матч в году. Нам еще предстоят две встречи и нужно в них набрать шесть очков.

- Вы забили двенадцатый мяч в сезоне и это ваш лучший результат в России.
- В Казахстане я забивал 17 мячей за сезон.

- Благодаря чему вы достигли такого результата в «Рубине»? Это помощь команды или вы просто вышли на новый уровень? А может, Леонид Слуцкий так повлиял?
- Все это благодаря Леониду Слуцкому, потому что есть матчи, в которых я забивал в конце, на последних минутах, и при этом меня должны были менять на 60-й минуте или в перерыве. Для меня самое важное – доверие тренера. Когда ты его чувствуешь, то иногда на последней минуте свой мяч все-таки забьешь.

- Если говорить о турнирном положении, «Рубин» набрал 49 очков и приблизился к первой тройке. Если ли шансы зацепиться за Лигу чемпионов?
- У нас большие шансы попасть, в первую очередь, в еврокубки. Изначально наша задача была попасть именно туда. Но надеюсь, шансы на Лигу чемпионов у нас еще остаются. Впереди две встречи и если мы их выиграем, то, возможно, даже попадем в квалификацию турнира. Никогда ничего не знаешь наперед.

«Мы сегодня здорово играли, как команда»

- Вы провели великолепную игру. Насколько сложной она вам далась? – вопрос Ин Бому.
- Безусловно, это была трудная встреча. «Динамо» - непростой соперник. Но сегодня мы здорово действовали, как команда, не сбивались на индивидуальные действия. Мы играли очень слаженно. Перед матчем мы все понимали его важность. Очень здорово, что нам удалось добиться успеха. Но этот результат уже в прошлом. Нам осталось провести еще две игры. Они так же для нас важны, как и встреча с «Динамо». Поэтому будем на них концентрироваться.

- Наверняка очень приятно забить после долгого перерыва. Вы три месяца не выходили в стартовом составе и вот в первой же игре забили мяч. Насколько для вас это важно?
- Я из-за травмы проходил процесс реабилитации и пропустил несколько месяцев. А когда футболист выпадает по травме на такое время, ему непросто. Он хочет как можно быстрее вернуться в строй. Сегодня я еще не готов на сто процентов и поэтому для меня было очень важно показать фанатам свою готовность. В ближайших двух матчах я буду стараться достичь этих ста процентов, чтобы все были счастливы, в том числе и наши болельщики. Сегодня я был счастлив, потому что была замечательная поддержка партнеров по команде, фанатов, персонала клуба. Я всегда говорю, что для меня на первом месте командные достижения, а не индивидуальные, даже когда забиваю мяч.

источник: «Советский спорт»
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