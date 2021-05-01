Джордже Деспотович: После матча с «Динамо» хотелось плакать

- Поделитесь впечатлениями от победы, - вопрос Деспотовичу.

- Для меня это была самая важная игра в нынешнем году. Я говорил об этом еще два дня назад. После этого матча хотелось плакать, потому что последние пару встреч я не играл на своем уровне. Но это из-за моей травмы, которая мешала на протяжении пяти игр. Спасибо тренеру, который доверял мне играть даже с одной ногой. Болельщики, конечно, не знали, что я выходил на поле с травмой. Последние пару дней я чувствовал себя получше. Понимал, что болельщики чувствуют напряжение, потому что я постоянно говорил, что я лучший, но люди говорили, что это только на словах. И вот сегодня я доказал, что это действительно так. Спасибо команде и всем ребятам. Для нас это был самый важный матч в году. Нам еще предстоят две встречи и нужно в них набрать шесть очков.

- Вы забили двенадцатый мяч в сезоне и это ваш лучший результат в России.

- В Казахстане я забивал 17 мячей за сезон.

- Благодаря чему вы достигли такого результата в «Рубине»? Это помощь команды или вы просто вышли на новый уровень? А может, Леонид Слуцкий так повлиял?

- Все это благодаря Леониду Слуцкому, потому что есть матчи, в которых я забивал в конце, на последних минутах, и при этом меня должны были менять на 60-й минуте или в перерыве. Для меня самое важное – доверие тренера. Когда ты его чувствуешь, то иногда на последней минуте свой мяч все-таки забьешь.

- Если говорить о турнирном положении, «Рубин» набрал 49 очков и приблизился к первой тройке. Если ли шансы зацепиться за Лигу чемпионов?

- У нас большие шансы попасть, в первую очередь, в еврокубки. Изначально наша задача была попасть именно туда. Но надеюсь, шансы на Лигу чемпионов у нас еще остаются. Впереди две встречи и если мы их выиграем, то, возможно, даже попадем в квалификацию турнира. Никогда ничего не знаешь наперед.

«Мы сегодня здорово играли, как команда»